Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плавная работа педалью газа снижает износ двигателя — Kvdcars
Детокс-диеты не ускоряют очищение организма после праздников — врач-эндокринолог
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
Добавленный сахар в кофе нивелирует пользу напитка — диетологи
Массаж лица после праздников помогает снизить отёки и улучшить тон кожи

Рёв как с трека: одно решение резко меняет характер машины и отношение к ней в городе

Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Авто

Громкий, резкий и узнаваемый звук выхлопа давно стал частью автомобильной культуры и мечтой многих энтузиастов. Прямоточная выхлопная система кажется простым способом приблизить серийный автомобиль к болиду с трека. Но за эффектным саундом скрываются технические, юридические и практические нюансы. Об этом сообщает Jalopnik.

Любители громких машин и психология
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Любители громких машин и психология

Что такое прямоточный выхлоп и как он работает 

Прямоточная выхлопная система — это конфигурация, при которой из штатного тракта убираются элементы, снижающие шум и выбросы. Речь идёт о каталитическом нейтрализаторе, глушителях и резонаторах. В результате от двигателя до выхода выхлопных газов прокладывается практически прямая металлическая труба.

Такое решение минимизирует сопротивление потоку газов. Двигатель "дышит" свободнее, а звук выходит наружу без фильтрации. Именно поэтому прямоток ассоциируется с гоночными автомобилями и маслкарами, где на первом месте эмоции, а не комфорт.

Зачем автовладельцы ставят прямоток

Основной мотив — звук. Прямоточный выхлоп даёт грубое, механическое звучание, которое сложно повторить даже дорогими спортивными системами. Для многих это способ подчеркнуть характер двигателя и индивидуальность автомобиля.

Есть и технический аспект. За счёт снижения противодавления возможно небольшое увеличение мощности и более острая реакция на газ. На турбированных бензиновых и дизельных моторах эффект выражен сильнее. Дополнительно уменьшается масса автомобиля, так как из системы убираются тяжёлые элементы.

Прямоточный выхлоп и система cat-back

Прямоток — радикальное решение. Он обеспечивает максимальный звук и минимальные ограничения, но полностью игнорирует экологические и шумовые нормы. Система cat-back, напротив, сохраняет ключевые элементы и снижает риск проблем, связанных с шумом выхлопной системы.

Cat-back чаще выбирают для гражданских автомобилей: она даёт более мягкий, "спортивный" звук и не требует постоянных доработок электроники. Прямоток же остаётся выбором для трека или шоу-каров.

Плюсы и минусы прямоточной выхлопной системы

У такого тюнинга есть очевидные сильные стороны, но и риски игнорировать нельзя.

Преимущества:

  • агрессивный, нефильтрованный звук выхлопа;
  • потенциальный прирост мощности и крутящего момента;
  • снижение массы автомобиля;
  • простая конструкция и высокая долговечность при использовании нержавеющей стали.

Недостатки:

  • незаконность на дорогах общего пользования в ряде стран и регионов;
  • проблемы с техосмотром и экологическими нормами;
  • повышенный уровень шума и усталость при ежедневной езде;
  • возможная потеря тяги на низких оборотах;
  • необходимость перенастройки ЭБУ на современных автомобилях;
  • снижение ликвидности при перепродаже.

Советы по установке прямоточного выхлопа шаг за шагом

  1. Проверьте местные законы и нормы по шуму и выбросам.

  2. Чётко определите цель: трек, шоу-кар или редкое использование.

  3. Учитывайте тип двигателя — турбированные моторы реагируют иначе.

  4. Планируйте настройку ЭБУ после установки.

  5. Рассмотрите альтернативы вроде cat-back или спортивных глушителей.

Популярные вопросы о прямоточном выхлопе

Законно ли ездить с прямотоком каждый день?

В большинстве случаев — нет. Такие системы не соответствуют требованиям по шуму и экологии.

Сколько стоит установка прямоточного выхлопа?

Обычно от 200 до 1300 долларов, так как система часто изготавливается индивидуально.

Что лучше: прямоток или cat-back?

Для трека и максимальных эмоций — прямоток. Для города и баланса характеристик — cat-back.

Влияет ли прямоток на расход топлива?

Да, без корректной настройки ЭБУ расход может увеличиться.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Недвижимость
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Недвижимость
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Кремовые румяна придают коже зимой мягкое тепло — InStyle
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Тренировки 5–6 раз в неделю улучшают восстановление
Обжарка минтая в крахмале сохраняет сочность рыбы
Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Цвет капучино заменил синий в трендовых джинсах весенних коллекций 2026
Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.