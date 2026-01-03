Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кузов без следов городской жизни: одно покрытие заставляет мелкие царапины исчезать сами

Hyundai запатентовала самовосстанавливающуюся краску — Carbuzz
Авто

Царапины и потеря блеска кузова остаются одной из самых частых причин разочарования у автовладельцев, особенно в городе. Hyundai предложила технологическое решение этой проблемы, оформив патент на самовосстанавливающееся лакокрасочное покрытие. Разработка нацелена на то, чтобы мелкие дефекты исчезали сами без вмешательства водителя. Об этом сообщает издание Carbuzz.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Что предлагает новая технология Hyundai 

В патенте Hyundai описано специальное полиуретановое покрытие, которое наносится поверх стандартного лакокрасочного слоя кузова. В отличие от классических жёстких лаков, оно обладает эластичной структурой и способно менять форму при механическом воздействии. После этого поверхность возвращается в исходное состояние без видимых следов.

По оценке компании, такая технология способна устранять до 80% поверхностных царапин. Речь идёт о микроповреждениях, возникающих из-за веток, тележек на парковках, песка или щёток на автомойках. Это особенно актуально на фоне того, как уход за лакокрасочным покрытием усложняется даже при аккуратной эксплуатации и использовании, например, микрофибры при уходе за кузовом.

Почему традиционные краски теряют внешний вид

Современные автомобильные краски создаются с прицелом на химическую стойкость и твёрдость. Это позволяет им противостоять реагентам, кислотным осадкам и птичьему помёту, но одновременно делает поверхность уязвимой к механическим повреждениям. Даже аккуратная мойка или сушка кузова со временем оставляют следы.

Подход Hyundai строится на балансе между жёсткостью и гибкостью. Согласно патенту, покрытие сохраняет защитные свойства, но при этом реагирует на царапины иначе, не фиксируя дефект в структуре лака. Такой принцип может изменить саму логику детейлинга и регулярного ухода за автомобилем.

Химическая логика самовосстановления

В основе технологии лежит комбинация полимеров и олигомеров с цепочками разной длины. Длинные цепи отвечают за прочность и стабильность покрытия, короткие — за эластичность. Это позволяет поверхности "перетекать" в момент повреждения и затем возвращаться в прежнее состояние.

В патенте не уточняется, будет ли технология применяться только в прозрачном лаке или затронет и цветной слой. Даже использование исключительно в верхнем слое уже рассматривается как серьёзное упрощение обслуживания, особенно с учётом популярности таких решений, как бесконтактная мойка автомобиля.

Температурный фактор и практичность

Ранее подобные решения уже появлялись на рынке. Например, Nissan применял самовосстанавливающиеся лаки на отдельных моделях, однако для исчезновения царапин требовалось воздействие солнечного света или повышенной температуры.

Ключевое отличие разработки Hyundai — способность работать при комнатной температуре. Это означает, что восстановление покрытия возможно в обычных условиях эксплуатации, без зависимости от климата и сезона, что делает технологию более универсальной.

Как технология может изменить рынок сервиса

При массовом внедрении самовосстанавливающаяся краска способна снизить потребность в полировке и абразивной коррекции кузова. Мелкие дефекты будут исчезать сами, экономя время и деньги владельцев.

Одновременно может усилиться конкуренция с сегментом защитных плёнок и керамических покрытий. При этом новая технология не отменяет их полностью, а меняет расстановку приоритетов в уходе за внешним видом автомобиля.

Когда ждать серийное применение

На данный момент Hyundai не раскрывает сроки запуска технологии и список моделей, где она появится. Неясно также, будет ли она использоваться только в Hyundai или затронет бренд Genesis. Однако сам факт патентования показывает, что компания рассматривает лакокрасочное покрытие как важную часть пользовательского опыта.

Сравнение самовосстанавливающейся краски и обычного лака

Классический лак ориентирован на жёсткость и защиту от внешней среды, но требует регулярного восстановления внешнего вида. Самовосстанавливающееся покрытие снижает видимость мелких дефектов и уменьшает зависимость от полировки. При этом оно не отменяет физические повреждения, но сокращает их визуальные последствия.

Плюсы и минусы технологии

Решение выглядит перспективным, но имеет свои ограничения. Оно упрощает уход за кузовом и снижает затраты на косметический ремонт, однако не заменяет полноценный кузовной ремонт при серьёзных повреждениях.

  • уменьшение количества мелких царапин
  • снижение расходов на полировку
  • потенциальное удорожание автомобиля
  • ограниченная эффективность при глубоких дефектах

Советы по эксплуатации автомобиля с таким покрытием

Даже при наличии самовосстанавливающегося лака важно соблюдать базовые правила ухода. Стоит избегать агрессивной химии, использовать щадящие методы мойки и регулярно осматривать кузов. Это позволит сохранить свойства покрытия и продлить срок его службы.

Популярные вопросы о самовосстанавливающейся краске Hyundai

Как понять, есть ли такое покрытие у автомобиля?

Информация будет указываться в официальных характеристиках модели или комплектации.

Сколько может стоить такая технология?

Цена пока не раскрыта, но подобные решения обычно увеличивают стоимость автомобиля или опций.

Что эффективнее — плёнка или самовосстанавливающаяся краска?

Плёнка защищает от ударов, а краска снижает видимость мелких дефектов. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
