Мощный снаружи, уязвимый внутри: главный риск прячется глубже, чем кажется при выборе мотора

Турбина, ТНВД и DPF чаще всего выходят из строя у дизельных моторов — Car And Motor

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем остаётся одной из самых сложных дилемм для автомобилистов. Каждая технология обещает свои преимущества, но на практике владельцы сталкиваются с типичными и порой дорогостоящими проблемами. Многие из них повторяются из года в год и давно известны специалистам. Об этом сообщает автомобильная команда Car And Motor.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Бензин или дизель: разные подходы — схожие ошибки

Дизельные моторы ценят за экономичность и выносливость на длинных дистанциях. Бензиновые двигатели привлекают более простой конструкцией, тихой работой и меньшими затратами на обслуживание. Однако у обоих типов есть уязвимые места, которые при неправильной эксплуатации приводят к серьёзным поломкам, особенно если игнорируются базовые требования к обслуживанию и качеству топлива.

Пять самых болезненных проблем дизельных двигателей

Дизельные агрегаты рассчитаны на большой ресурс, но именно это делает их чувствительными к накоплению износа и отложений. Многие критические поломки возникают из-за повторяющихся ошибок в эксплуатации, о которых подробно говорят специалисты по обслуживанию дизельных моторов.

К наиболее распространённым неисправностям относятся:

турбина;

топливный насос высокого давления;

клапан EGR;

сажевый фильтр DPF;

двухмассовый маховик (DMF).

Износ турбины начинается при недостаточной смазке или загрязнении. Первые сигналы — свист при разгоне, потеря мощности и чёрный дым из выхлопной системы. Топливный насос страдает от некачественного дизеля: запуск становится шумным, расход растёт, тяга снижается.

Типичные слабые места бензиновых моторов

Бензиновые двигатели проще по конструкции, но тоже не лишены проблем. Чаще всего владельцы сталкиваются с последствиями несвоевременного обслуживания и мелких, на первый взгляд, деталей.

Распространённые неисправности включают:

старение моторного масла;

проблемы системы охлаждения;

износ свечей зажигания;

поломки лямбда-зонда;

сбои датчика массового расхода воздуха.

Изношенные свечи вызывают вибрации, нестабильную работу и потерю динамики — их состояние напрямую влияет на эффективность сгорания топлива и общий ресурс двигателя, что хорошо видно на примере состояния свечей зажигания. Перегрев из-за неисправного радиатора или патрубков может привести к повреждению прокладки ГБЦ и дорогостоящему ремонту.

Сравнение: дизельные и бензиновые риски

Дизель чаще требует внимания к системе очистки выхлопа и топливной аппаратуре. Бензиновый мотор более чувствителен к качеству масла, состоянию охлаждения и электроники. В обоих случаях игнорирование регламентного обслуживания значительно ускоряет появление неисправностей.

Плюсы и минусы бензина и дизеля

Оба типа двигателей имеют сильные и слабые стороны. Дизель радует экономичностью на трассе и высоким крутящим моментом, но обслуживание его узлов обходится дороже. Бензиновый мотор проще и дешевле в содержании, однако чаще расходует топливо и требует более регулярных сервисных процедур.

Советы по предотвращению серьёзных поломок

Использовать качественное топливо и моторное масло строго по допускам производителя.

Не откладывать замену фильтров и расходных материалов.

Избегать резких нагрузок на холодный двигатель.

Регулярно выезжать на трассу для профилактики систем выхлопа у дизелей.

Реагировать на предупреждения приборной панели без промедления.

Популярные вопросы о выборе бензинового и дизельного двигателя

Какой двигатель надёжнее в долгосрочной перспективе?

Оба варианта надёжны при правильном обслуживании и подходящих условиях эксплуатации.

Что дороже в ремонте — дизель или бензин?

Дизельные узлы, как правило, обходятся дороже, особенно топливная система и DPF.

Какой мотор лучше для города?

Бензиновый двигатель чаще подходит для коротких поездок и плотного трафика.