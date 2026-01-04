Мощный снаружи, уязвимый внутри: главный риск прячется глубже, чем кажется при выборе мотора

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем остаётся одной из самых сложных дилемм для автомобилистов. Каждая технология обещает свои преимущества, но на практике владельцы сталкиваются с типичными и порой дорогостоящими проблемами. Многие из них повторяются из года в год и давно известны специалистам. Об этом сообщает автомобильная команда Car And Motor.
Дизельные моторы ценят за экономичность и выносливость на длинных дистанциях. Бензиновые двигатели привлекают более простой конструкцией, тихой работой и меньшими затратами на обслуживание. Однако у обоих типов есть уязвимые места, которые при неправильной эксплуатации приводят к серьёзным поломкам, особенно если игнорируются базовые требования к обслуживанию и качеству топлива.
Дизельные агрегаты рассчитаны на большой ресурс, но именно это делает их чувствительными к накоплению износа и отложений. Многие критические поломки возникают из-за повторяющихся ошибок в эксплуатации, о которых подробно говорят специалисты по обслуживанию дизельных моторов.
К наиболее распространённым неисправностям относятся:
турбина;
топливный насос высокого давления;
клапан EGR;
сажевый фильтр DPF;
двухмассовый маховик (DMF).
Износ турбины начинается при недостаточной смазке или загрязнении. Первые сигналы — свист при разгоне, потеря мощности и чёрный дым из выхлопной системы. Топливный насос страдает от некачественного дизеля: запуск становится шумным, расход растёт, тяга снижается.
Бензиновые двигатели проще по конструкции, но тоже не лишены проблем. Чаще всего владельцы сталкиваются с последствиями несвоевременного обслуживания и мелких, на первый взгляд, деталей.
Распространённые неисправности включают:
старение моторного масла;
проблемы системы охлаждения;
износ свечей зажигания;
поломки лямбда-зонда;
сбои датчика массового расхода воздуха.
Изношенные свечи вызывают вибрации, нестабильную работу и потерю динамики — их состояние напрямую влияет на эффективность сгорания топлива и общий ресурс двигателя, что хорошо видно на примере состояния свечей зажигания. Перегрев из-за неисправного радиатора или патрубков может привести к повреждению прокладки ГБЦ и дорогостоящему ремонту.
Дизель чаще требует внимания к системе очистки выхлопа и топливной аппаратуре. Бензиновый мотор более чувствителен к качеству масла, состоянию охлаждения и электроники. В обоих случаях игнорирование регламентного обслуживания значительно ускоряет появление неисправностей.
Оба типа двигателей имеют сильные и слабые стороны. Дизель радует экономичностью на трассе и высоким крутящим моментом, но обслуживание его узлов обходится дороже. Бензиновый мотор проще и дешевле в содержании, однако чаще расходует топливо и требует более регулярных сервисных процедур.
Использовать качественное топливо и моторное масло строго по допускам производителя.
Не откладывать замену фильтров и расходных материалов.
Избегать резких нагрузок на холодный двигатель.
Регулярно выезжать на трассу для профилактики систем выхлопа у дизелей.
Реагировать на предупреждения приборной панели без промедления.
Какой двигатель надёжнее в долгосрочной перспективе?
Оба варианта надёжны при правильном обслуживании и подходящих условиях эксплуатации.
Что дороже в ремонте — дизель или бензин?
Дизельные узлы, как правило, обходятся дороже, особенно топливная система и DPF.
Какой мотор лучше для города?
Бензиновый двигатель чаще подходит для коротких поездок и плотного трафика.
