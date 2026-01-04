В буклете экономит, в жизни разоряет: всё выглядит честно — до первого месяца эксплуатации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Многие автовладельцы замечают, что реальный расход топлива заметно выше цифр из рекламных буклетов. Это вызывает недоумение, особенно на фоне высоких цен на бензин и дизель. Разница между паспортными данными и показаниями бортового компьютера — не случайность, а закономерность. Об этом сообщает автомобильная команда Car And Motor.

обозначение бензина на панели приборов
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
обозначение бензина на панели приборов

Почему расход топлива так важен при выборе автомобиля

Расход топлива остаётся одним из ключевых факторов при покупке машины. В условиях роста стоимости владения автомобилисты всё чаще сравнивают модели по заявленным показателям экономичности. Именно эти цифры фигурируют в каталогах, конфигураторах и обзорах, формируя ожидания будущих владельцев.

Однако после начала эксплуатации выясняется, что фактическое потребление топлива почти всегда выше официальных значений. На это влияют не только условия движения, но и привычки за рулём, которые редко учитываются при выборе автомобиля.

Как производители измеряют расход топлива

Заводские показатели получают в лабораторных условиях. Испытания проводятся по строго заданному циклу: без пробок, с плавными ускорениями, при стабильной температуре и минимальной нагрузке. Кондиционер, дополнительные пассажиры, багаж и агрессивный стиль вождения в расчёт не берутся.

Такие условия далеки от реальной эксплуатации. Именно на этом этапе и закладывается основная разница между "паспортным" и фактическим расходом топлива.

Что влияет на реальное потребление бензина

В повседневной жизни автомобиль сталкивается с десятками факторов, которые напрямую увеличивают расход. Пробки заставляют двигатель работать дольше на холостом ходу. Кондиционер и климат-контроль создают дополнительную нагрузку. Тип дороги, скорость движения и даже давление в шинах играют заметную роль.

По данным Европейской комиссии, в среднем автомобили потребляют примерно на 20% больше топлива, чем заявлено официально. В отдельных сценариях этот разрыв может быть ещё выше.

Рельеф, дороги и износ

Движение в горной местности увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию. Частые подъёмы и спуски требуют больше энергии, чем равнинные трассы. Дороги с множеством поворотов и перепадов высоты ускоряют износ шин, а повышенное сопротивление качению дополнительно увеличивает расход топлива. Немалую роль играют и свечи зажигания, состояние которых напрямую влияет на эффективность сгорания топлива.

WLTP против NEDC: стало ли честнее

Ранее производители использовали цикл NEDC, который давал слишком оптимистичные цифры. Разница между реальным и заявленным расходом могла достигать 40%. Новый стандарт WLTP приблизил лабораторные показатели к жизни и сократил разрыв примерно вдвое.

Тем не менее даже WLTP не отражает всех сценариев эксплуатации. Расхождение сохраняется, что делает осознанный подход к выбору автомобиля особенно важным.

Сравнение: заявленный и реальный расход топлива

Официальные данные подходят для сравнения моделей между собой. Реальный расход показывает, сколько топлива потребуется в конкретных условиях — городе, на трассе или в смешанном цикле. Первый показатель помогает выбрать автомобиль, второй — планировать бюджет.

Плюсы и минусы паспортных показателей

Заявленный расход топлива удобен для ориентировки и сравнений. Он позволяет понять класс и уровень экономичности модели. Однако минус очевиден: в реальной эксплуатации эти цифры почти недостижимы. Поэтому опираться только на них при расчёте затрат не стоит.

Советы по снижению реального расхода топлива

Поддерживать правильное давление в шинах и следить за их состоянием.
Избегать резких ускорений и высоких оборотов двигателя.
Не перегружать автомобиль лишним багажом.
Использовать кондиционер и дополнительные системы только при необходимости.

Популярные вопросы о расходе топлива

Почему новый автомобиль расходует больше, чем заявлено?
Потому что лабораторные условия не учитывают реальный трафик, климат и стиль вождения.

Сколько процентов разницы считается нормой?
Отклонение в пределах 15-25% считается обычным.

Что точнее — данные производителя или бортового компьютера?
Бортовой компьютер ближе к реальности, но и он может иметь погрешности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
