В буклете экономит, в жизни разоряет: всё выглядит честно — до первого месяца эксплуатации

Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor

Многие автовладельцы замечают, что реальный расход топлива заметно выше цифр из рекламных буклетов. Это вызывает недоумение, особенно на фоне высоких цен на бензин и дизель. Разница между паспортными данными и показаниями бортового компьютера — не случайность, а закономерность. Об этом сообщает автомобильная команда Car And Motor.

Почему расход топлива так важен при выборе автомобиля

Расход топлива остаётся одним из ключевых факторов при покупке машины. В условиях роста стоимости владения автомобилисты всё чаще сравнивают модели по заявленным показателям экономичности. Именно эти цифры фигурируют в каталогах, конфигураторах и обзорах, формируя ожидания будущих владельцев.

Однако после начала эксплуатации выясняется, что фактическое потребление топлива почти всегда выше официальных значений. На это влияют не только условия движения, но и привычки за рулём, которые редко учитываются при выборе автомобиля.

Как производители измеряют расход топлива

Заводские показатели получают в лабораторных условиях. Испытания проводятся по строго заданному циклу: без пробок, с плавными ускорениями, при стабильной температуре и минимальной нагрузке. Кондиционер, дополнительные пассажиры, багаж и агрессивный стиль вождения в расчёт не берутся.

Такие условия далеки от реальной эксплуатации. Именно на этом этапе и закладывается основная разница между "паспортным" и фактическим расходом топлива.

Что влияет на реальное потребление бензина

В повседневной жизни автомобиль сталкивается с десятками факторов, которые напрямую увеличивают расход. Пробки заставляют двигатель работать дольше на холостом ходу. Кондиционер и климат-контроль создают дополнительную нагрузку. Тип дороги, скорость движения и даже давление в шинах играют заметную роль.

По данным Европейской комиссии, в среднем автомобили потребляют примерно на 20% больше топлива, чем заявлено официально. В отдельных сценариях этот разрыв может быть ещё выше.

Рельеф, дороги и износ

Движение в горной местности увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию. Частые подъёмы и спуски требуют больше энергии, чем равнинные трассы. Дороги с множеством поворотов и перепадов высоты ускоряют износ шин, а повышенное сопротивление качению дополнительно увеличивает расход топлива. Немалую роль играют и свечи зажигания, состояние которых напрямую влияет на эффективность сгорания топлива.

WLTP против NEDC: стало ли честнее

Ранее производители использовали цикл NEDC, который давал слишком оптимистичные цифры. Разница между реальным и заявленным расходом могла достигать 40%. Новый стандарт WLTP приблизил лабораторные показатели к жизни и сократил разрыв примерно вдвое.

Тем не менее даже WLTP не отражает всех сценариев эксплуатации. Расхождение сохраняется, что делает осознанный подход к выбору автомобиля особенно важным.

Сравнение: заявленный и реальный расход топлива

Официальные данные подходят для сравнения моделей между собой. Реальный расход показывает, сколько топлива потребуется в конкретных условиях — городе, на трассе или в смешанном цикле. Первый показатель помогает выбрать автомобиль, второй — планировать бюджет.

Плюсы и минусы паспортных показателей

Заявленный расход топлива удобен для ориентировки и сравнений. Он позволяет понять класс и уровень экономичности модели. Однако минус очевиден: в реальной эксплуатации эти цифры почти недостижимы. Поэтому опираться только на них при расчёте затрат не стоит.

Советы по снижению реального расхода топлива

Поддерживать правильное давление в шинах и следить за их состоянием.

Избегать резких ускорений и высоких оборотов двигателя.

Не перегружать автомобиль лишним багажом.

Использовать кондиционер и дополнительные системы только при необходимости.

Популярные вопросы о расходе топлива

Почему новый автомобиль расходует больше, чем заявлено?

Потому что лабораторные условия не учитывают реальный трафик, климат и стиль вождения.

Сколько процентов разницы считается нормой?

Отклонение в пределах 15-25% считается обычным.

Что точнее — данные производителя или бортового компьютера?

Бортовой компьютер ближе к реальности, но и он может иметь погрешности.