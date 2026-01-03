Запас хода — тысяча километров, экраны — повсюду: новые авто, которые доехали до России в 2025-м

Российский авторынок в 2025 году пополнился новыми кроссоверами и электромобилями

Российский автомобильный рынок в 2025 году оказался неожиданно разнообразным и насыщенным. Новинки пришли сразу из нескольких сегментов — от доступных моделей до премиальных кроссоверов и электромобилей с внушительным запасом хода, и именно так сегодня выглядит российский автомобильный рынок в 2025 году. При этом география брендов не ограничилась только Китаем. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Teramont

Рынок без пауз: что показал 2025 год

2025-й стал годом активного обновления модельных линеек. На российские дороги вышли как полностью новые автомобили, так и долгожданные версии уже знакомых моделей. Производители сделали ставку на кроссоверы, гибриды и электромобили, но без отказа от классических бензиновых решений. Особенно заметно выросло качество оснащения даже в массовом сегменте: адаптивные ассистенты, расширенные "зимние" пакеты и мультимедиа с большими экранами стали нормой.

Отечественные премьеры и проверенная классика

Ключевым событием года стала Lada Iskra - модель, занявшая нишу между Granta и Vesta. Атмосферный мотор, выбор между механикой и вариатором, круиз-контроль и редкие для класса опции вроде обогрева боковых стекол сделали автомобиль заметным игроком в бюджетном сегменте. Не менее интересной оказалась Lada Niva Sport. Внешние доработки, обновленная подвеска и мотор 1,6 л на 122 л. с. освежили знакомый внедорожник, сохранив его характер для бездорожья.

Китайский премиум и ставка на технологии

Кроссоверы Lynk & Co 900, Hongqi HS7 и Voyah Taishan показали, что китайские бренды уверенно осваивают премиум-класс. Мощные силовые установки, гибридные системы, массаж кресел, вентиляция и продвинутые системы помощи водителю стали их сильными сторонами. Отдельного внимания заслуживает Voyah Taishan с режимами "краба" и танкового разворота, а также совокупным запасом хода более 1000 км по WLTP.

Электромобили и глобальные игроки

Электрический Geely EX5 стал первой по-настоящему глобальной моделью марки, предложив до 400 км хода и сбалансированную динамику. Xiaomi YU7 пошел еще дальше, сделав ставку на сверхбыструю зарядку и запас хода до 835 км. Среди классических брендов выделились Mazda CX-50 с акцентом на эргономику и Volkswagen Teramont Pro, получивший "китайский" интерьер с множеством экранов.

Сравнение кроссоверов 2025 года

В массовом сегменте Haval F7x и GAC GS4 предлагают полный привод, турбомоторы и современные "автоматы". Jetour T1 делает упор на внедорожный дизайн и управляемость, а Tenet T8 выделяется локальной сборкой в Калуге, что упрощает обслуживание и доступ к запчастям. В рамном классе Tank 400 стал альтернативой крупным японским внедорожникам благодаря клиренсу 235 мм и проверенной конструкции.

Плюсы и минусы новых моделей

Новые автомобили демонстрируют высокий уровень оснащения, разнообразие силовых установок и улучшенную адаптацию к российским условиям. К сильным сторонам относятся расширенные "зимние" опции, полный привод и гибридные технологии. Среди ограничений — высокая цена в премиальном сегменте и скромное пространство третьего ряда у некоторых моделей.

Советы по выбору автомобиля в 2025 году

Определите приоритет: город, трасса или бездорожье.

Сравните типы силовых установок — бензин, гибрид или электромобиль.

Учитывайте доступность сервиса и запчастей.

Проверьте наличие адаптаций для климата и дорог.

Популярные вопросы о новинках авторынка 2025 года

Какой тип автомобиля выбрать для города?

Кроссоверы с передним или полным приводом и гибриды остаются наиболее универсальными.

Сколько стоит обслуживание новых моделей?

Модели с локальной сборкой и проверенными агрегатами обычно дешевле в эксплуатации.

Что лучше — гибрид или электромобиль?

Гибриды подходят для дальних поездок без зависимости от зарядной инфраструктуры, электромобили — для города.