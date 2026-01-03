Нажимают автоматически — расплачиваются зимой: функция салона, которая работает против водителя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Морозное утро часто заставляет водителей инстинктивно нажимать кнопки, которые летом кажутся безобидными. Однако зимой одна из функций климатической системы может создать сразу несколько проблем — от запотевших стёкол до ухудшения самочувствия. Именно она нередко используется автоматически и без лишних раздумий. Об этом сообщает Car and motor.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

О какой кнопке идёт речь

Речь идёт о кнопке рециркуляции воздуха в автомобиле, напрямую связанной с работой кондиционера и климат-контроля. В тёплое время года эта функция действительно полезна: она ускоряет охлаждение салона, снижает нагрузку на систему и помогает экономить топливо.

Зимой ситуация меняется. В холодное утро рециркуляция практически не даёт ощутимой пользы пассажирам, но при этом может стать источником сразу нескольких рисков, о которых многие водители не задумываются.

Почему рециркуляция вредна в холодное время

При включённой рециркуляции система гоняет по салону один и тот же воздух. С каждым вдохом в нём становится больше влаги, что быстро приводит к запотеванию лобового стекла и боковых окон. Это особенно опасно в первые минуты поездки, когда обзор и так ограничен инеем и низкой освещённостью.

Однако основная проблема кроется глубже. Зимой закрытые окна и включённая рециркуляция создают условия для накопления углекислого газа внутри салона.

"Длительное использование режима рециркуляции воздуха в холодное время может быть опасным, особенно в продолжительных поездках, так как оно способствует сонливости водителя", — отмечают специалисты по автомобильным климатическим системам.

Как влияет CO₂ на водителя и пассажиров

Испытания показали, что уже через 20 минут работы рециркуляции уровень углекислого газа в салоне может увеличиться в пять раз. Воздух не обновляется, содержание кислорода снижается, а концентрация CO₂ растёт.

Такое состояние напрямую влияет на работу мозга. У водителя могут появиться признаки, характерные для утраты концентрации за рулём: сонливость, усталость, головная боль или головокружение. Снижается внимание и увеличивается время реакции, что особенно критично при движении по зимним дорогам.

Когда рециркуляция всё же допустима

Полностью отказываться от функции не требуется. В определённых ситуациях она может быть полезной и зимой, если использовать её правильно и недолго.

Сравнение: рециркуляция и приток свежего воздуха зимой

Рециркуляция позволяет быстрее прогреть салон после ночной стоянки, но при длительном использовании ухудшает качество воздуха. Режим притока свежего воздуха работает медленнее, зато обеспечивает стабильный уровень кислорода и снижает риск запотевания стёкол. В холодный сезон именно второй вариант считается более безопасным для водителя.

Плюсы и минусы использования рециркуляции зимой

При грамотном подходе функция имеет как преимущества, так и ощутимые недостатки.

К положительным моментам относятся:

  • быстрый прогрев салона в начале поездки;

  • снижение попадания запахов и выхлопных газов с улицы;

  • более стабильная работа печки в первые минуты.

Минусы при длительном использовании:

  • запотевание стёкол из-за повышенной влажности;

  • рост концентрации углекислого газа;

  • риск сонливости и снижения внимания у водителя.

Советы по безопасному использованию климат-системы шаг за шагом

В начале поездки включайте рециркуляцию не более чем на 5–10 минут, чтобы быстрее прогреть салон.

После достижения комфортной температуры переключайтесь на приток свежего воздуха.

Используйте рециркуляцию кратковременно при проезде зон с сильным загрязнением, строительных площадок или промышленных районов.

Каждые один–два часа приоткрывайте окна на одну–две минуты для обновления воздуха в салоне.

Популярные вопросы о рециркуляции воздуха зимой

Можно ли ездить с включённой рециркуляцией постоянно?
Нет, особенно зимой. Это повышает уровень CO₂ и ухудшает самочувствие.

Почему быстро запотевают окна?
Из-за накопления влаги и отсутствия притока сухого уличного воздуха.

Что лучше для зимы — климат-контроль или ручное управление?
Климат-контроль удобнее, но требует контроля режимов, особенно рециркуляции.

