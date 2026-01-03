Нажимают автоматически — расплачиваются зимой: функция салона, которая работает против водителя

Морозное утро часто заставляет водителей инстинктивно нажимать кнопки, которые летом кажутся безобидными. Однако зимой одна из функций климатической системы может создать сразу несколько проблем — от запотевших стёкол до ухудшения самочувствия. Именно она нередко используется автоматически и без лишних раздумий. Об этом сообщает Car and motor.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

О какой кнопке идёт речь

Речь идёт о кнопке рециркуляции воздуха в автомобиле, напрямую связанной с работой кондиционера и климат-контроля. В тёплое время года эта функция действительно полезна: она ускоряет охлаждение салона, снижает нагрузку на систему и помогает экономить топливо.

Зимой ситуация меняется. В холодное утро рециркуляция практически не даёт ощутимой пользы пассажирам, но при этом может стать источником сразу нескольких рисков, о которых многие водители не задумываются.

Почему рециркуляция вредна в холодное время

При включённой рециркуляции система гоняет по салону один и тот же воздух. С каждым вдохом в нём становится больше влаги, что быстро приводит к запотеванию лобового стекла и боковых окон. Это особенно опасно в первые минуты поездки, когда обзор и так ограничен инеем и низкой освещённостью.

Однако основная проблема кроется глубже. Зимой закрытые окна и включённая рециркуляция создают условия для накопления углекислого газа внутри салона.

"Длительное использование режима рециркуляции воздуха в холодное время может быть опасным, особенно в продолжительных поездках, так как оно способствует сонливости водителя", — отмечают специалисты по автомобильным климатическим системам.

Как влияет CO₂ на водителя и пассажиров

Испытания показали, что уже через 20 минут работы рециркуляции уровень углекислого газа в салоне может увеличиться в пять раз. Воздух не обновляется, содержание кислорода снижается, а концентрация CO₂ растёт.

Такое состояние напрямую влияет на работу мозга. У водителя могут появиться признаки, характерные для утраты концентрации за рулём: сонливость, усталость, головная боль или головокружение. Снижается внимание и увеличивается время реакции, что особенно критично при движении по зимним дорогам.

Когда рециркуляция всё же допустима

Полностью отказываться от функции не требуется. В определённых ситуациях она может быть полезной и зимой, если использовать её правильно и недолго.

Сравнение: рециркуляция и приток свежего воздуха зимой

Рециркуляция позволяет быстрее прогреть салон после ночной стоянки, но при длительном использовании ухудшает качество воздуха. Режим притока свежего воздуха работает медленнее, зато обеспечивает стабильный уровень кислорода и снижает риск запотевания стёкол. В холодный сезон именно второй вариант считается более безопасным для водителя.

Плюсы и минусы использования рециркуляции зимой

При грамотном подходе функция имеет как преимущества, так и ощутимые недостатки.

К положительным моментам относятся:

быстрый прогрев салона в начале поездки;

снижение попадания запахов и выхлопных газов с улицы;

более стабильная работа печки в первые минуты.

Минусы при длительном использовании:

запотевание стёкол из-за повышенной влажности;

рост концентрации углекислого газа;

риск сонливости и снижения внимания у водителя.

Советы по безопасному использованию климат-системы шаг за шагом

В начале поездки включайте рециркуляцию не более чем на 5–10 минут, чтобы быстрее прогреть салон.

После достижения комфортной температуры переключайтесь на приток свежего воздуха.

Используйте рециркуляцию кратковременно при проезде зон с сильным загрязнением, строительных площадок или промышленных районов.

Каждые один–два часа приоткрывайте окна на одну–две минуты для обновления воздуха в салоне.

Популярные вопросы о рециркуляции воздуха зимой

Можно ли ездить с включённой рециркуляцией постоянно?

Нет, особенно зимой. Это повышает уровень CO₂ и ухудшает самочувствие.

Почему быстро запотевают окна?

Из-за накопления влаги и отсутствия притока сухого уличного воздуха.

Что лучше для зимы — климат-контроль или ручное управление?

Климат-контроль удобнее, но требует контроля режимов, особенно рециркуляции.