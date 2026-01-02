Каникулы с сюрпризом: водителей ждёт сценарий, к которому редко готовятся заранее

Новогодние каникулы в России традиционно сопровождаются усиленным контролем на дорогах. В начале 2026 года сотрудники ГИБДД будут работать в особом режиме, уделяя внимание не только трафику, но и поведению водителей. Основной акцент сделан на профилактику самых опасных нарушений, которые чаще всего совершаются в праздники. Об этом сообщает издание Rambler.
Усиленный режим ГИБДД на новогодних каникулах
С 31 декабря по 11 января автомобилистов ждёт повышенное присутствие экипажей ДПС по всей стране. Дополнительные наряды будут дежурить как в крупных городах, так и на региональных трассах. В перечень территорий с тотальными проверками вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также десятки регионов — от Центральной России до Сибири и Урала.
Особое внимание инспекторы традиционно уделят выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Именно такие нарушения чаще всего становятся причиной тяжёлых ДТП в праздничные дни и подпадают под самые жёсткие наказания за пьяную езду.
Где пройдут сплошные проверки водителей
Массовые рейды охватят Рязанскую, Самарскую, Брянскую, Тамбовскую, Тверскую, Нижегородскую, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую и Мурманскую области. Также усиленный контроль запланирован в Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, республиках Башкортостан, Удмуртия, Карелия, Коми и Марий Эл.
Инспекторы будут регулярно менять точки дежурства. В приоритете — въезды и выезды из населённых пунктов, участки рядом с торговыми центрами, ярмарками, вокзалами, аэропортами, стадионами и другими местами массового скопления людей.
Какие рейды запланированы в праздники
В новогодние каникулы проверки не ограничатся только алкоголем за рулём. ГИБДД проведёт целый комплекс профилактических мероприятий.
"Нетрезвый водитель" — с 31 декабря по 11 января. "Ремень безопасности" и "Детское кресло" — весь период каникул. "Встречная полоса" — ежедневные рейды на опасных участках. "Не имеющий права управления" — 1, 2, 3, 4, 9 и 10 января. "Чистый номер" и "Зимняя резина" — с 31 декабря по 11 января.
Параллельно инспекторы будут следить за использованием ремней безопасности, правильной перевозкой детей до 7 лет в автокреслах или бустерах, а также за соблюдением требований ПДД, за которые зимой чаще всего выписываются сезонные штрафы.
Как выявляют нетрезвых водителей
Во время рейдов применяется метод сплошной проверки: на выбранном участке дороги останавливаются все автомобили без исключения. Водителей оценивают по внешним признакам — запах алкоголя, покраснение лица, дрожь рук, нарушение речи или координации.
При отсутствии подозрений проверка ограничивается документами. Если у инспектора возникают сомнения, водителю предлагают пройти проверку на алкотестере, а при необходимости — направляют на медицинское освидетельствование.
Ответственность за пьяную езду в праздники
Перед каникулами ГИБДД напомнила, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет. Та же ответственность предусмотрена за передачу управления нетрезвому человеку. Новогоднее застолье, как подчёркивают в ведомстве, не является смягчающим обстоятельством.
Сравнение: праздничные рейды и обычный режим ДПС
В обычные дни проверки носят выборочный характер и чаще связаны с конкретными нарушениями. В праздники же применяется сплошной контроль, увеличивается число экипажей и расширяется перечень проверяемых параметров — от трезвости до зимних шин. Такой формат позволяет быстрее выявлять опасных водителей, но требует от автомобилистов максимальной дисциплины.
Плюсы и минусы новогодних рейдов ГИБДД
Усиленный контроль имеет как очевидные преимущества, так и определённые неудобства для водителей.
Положительные стороны:
снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей;
повышение общей безопасности на дорогах;
профилактика грубых нарушений ПДД.
Есть и минусы:
увеличение времени в пути из-за проверок;
пробки на выездах из городов;
необходимость чаще предъявлять документы.
Советы водителям на новогодние каникулы шаг за шагом
Планируйте поездки заранее с учётом возможных проверок. Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя. Проверьте наличие зимней резины и чистоту номерных знаков. Убедитесь, что дети перевозятся в подходящих автокреслах.
Популярные вопросы о рейдах ГИБДД в новогодние праздники
Где чаще всего дежурят экипажи ДПС? На въездах и выездах из городов, возле ТЦ, вокзалов и мест массовых мероприятий.
Сколько длится сплошная проверка одного автомобиля? Обычно несколько минут, если у инспектора нет подозрений.
Что лучше сделать, если планируется застолье? Оставить автомобиль и воспользоваться такси или общественным транспортом.
