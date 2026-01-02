Каникулы с сюрпризом: водителей ждёт сценарий, к которому редко готовятся заранее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Новогодние каникулы в России традиционно сопровождаются усиленным контролем на дорогах. В начале 2026 года сотрудники ГИБДД будут работать в особом режиме, уделяя внимание не только трафику, но и поведению водителей. Основной акцент сделан на профилактику самых опасных нарушений, которые чаще всего совершаются в праздники. Об этом сообщает издание Rambler.

Машина ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина ГАИ

Усиленный режим ГИБДД на новогодних каникулах

С 31 декабря по 11 января автомобилистов ждёт повышенное присутствие экипажей ДПС по всей стране. Дополнительные наряды будут дежурить как в крупных городах, так и на региональных трассах. В перечень территорий с тотальными проверками вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также десятки регионов — от Центральной России до Сибири и Урала.

Особое внимание инспекторы традиционно уделят выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Именно такие нарушения чаще всего становятся причиной тяжёлых ДТП в праздничные дни и подпадают под самые жёсткие наказания за пьяную езду.

Где пройдут сплошные проверки водителей

Массовые рейды охватят Рязанскую, Самарскую, Брянскую, Тамбовскую, Тверскую, Нижегородскую, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую и Мурманскую области. Также усиленный контроль запланирован в Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, республиках Башкортостан, Удмуртия, Карелия, Коми и Марий Эл.

Инспекторы будут регулярно менять точки дежурства. В приоритете — въезды и выезды из населённых пунктов, участки рядом с торговыми центрами, ярмарками, вокзалами, аэропортами, стадионами и другими местами массового скопления людей.

Какие рейды запланированы в праздники

В новогодние каникулы проверки не ограничатся только алкоголем за рулём. ГИБДД проведёт целый комплекс профилактических мероприятий.

"Нетрезвый водитель" — с 31 декабря по 11 января.
"Ремень безопасности" и "Детское кресло" — весь период каникул.
"Встречная полоса" — ежедневные рейды на опасных участках.
"Не имеющий права управления" — 1, 2, 3, 4, 9 и 10 января.
"Чистый номер" и "Зимняя резина" — с 31 декабря по 11 января.

Параллельно инспекторы будут следить за использованием ремней безопасности, правильной перевозкой детей до 7 лет в автокреслах или бустерах, а также за соблюдением требований ПДД, за которые зимой чаще всего выписываются сезонные штрафы.

Как выявляют нетрезвых водителей

Во время рейдов применяется метод сплошной проверки: на выбранном участке дороги останавливаются все автомобили без исключения. Водителей оценивают по внешним признакам — запах алкоголя, покраснение лица, дрожь рук, нарушение речи или координации.

При отсутствии подозрений проверка ограничивается документами. Если у инспектора возникают сомнения, водителю предлагают пройти проверку на алкотестере, а при необходимости — направляют на медицинское освидетельствование.

Ответственность за пьяную езду в праздники

Перед каникулами ГИБДД напомнила, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет. Та же ответственность предусмотрена за передачу управления нетрезвому человеку. Новогоднее застолье, как подчёркивают в ведомстве, не является смягчающим обстоятельством.

Сравнение: праздничные рейды и обычный режим ДПС

В обычные дни проверки носят выборочный характер и чаще связаны с конкретными нарушениями. В праздники же применяется сплошной контроль, увеличивается число экипажей и расширяется перечень проверяемых параметров — от трезвости до зимних шин. Такой формат позволяет быстрее выявлять опасных водителей, но требует от автомобилистов максимальной дисциплины.

Плюсы и минусы новогодних рейдов ГИБДД

Усиленный контроль имеет как очевидные преимущества, так и определённые неудобства для водителей.

Положительные стороны:

  • снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей;
  • повышение общей безопасности на дорогах;
  • профилактика грубых нарушений ПДД.

Есть и минусы:

  • увеличение времени в пути из-за проверок;
  • пробки на выездах из городов;
  • необходимость чаще предъявлять документы.

Советы водителям на новогодние каникулы шаг за шагом

Планируйте поездки заранее с учётом возможных проверок.
Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя.
Проверьте наличие зимней резины и чистоту номерных знаков.
Убедитесь, что дети перевозятся в подходящих автокреслах.

Популярные вопросы о рейдах ГИБДД в новогодние праздники

Где чаще всего дежурят экипажи ДПС?
На въездах и выездах из городов, возле ТЦ, вокзалов и мест массовых мероприятий.

Сколько длится сплошная проверка одного автомобиля?
Обычно несколько минут, если у инспектора нет подозрений.

Что лучше сделать, если планируется застолье?
Оставить автомобиль и воспользоваться такси или общественным транспортом.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
