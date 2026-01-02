Оставили включённой — и попали на ремонт: зимняя функция авто, которая ломается за секунды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Зимой даже привычные функции автомобиля могут сыграть против водителя. Одна из них способна незаметно привести к дорогому ремонту уже при первом утреннем запуске двигателя. Речь идёт о системе, которую многие оставляют включённой круглый год, не задумываясь о последствиях. Об этом сообщает Actualno.

Автомобиль в снегу
Фото: unsplash.com by Oleg Bilyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автомобиль в снегу

Почему автоматические дворники опасны зимой

Современные автомобили всё чаще оснащаются функцией автоматического включения стеклоочистителей. Датчик реагирует на влагу, грязь или наледь на лобовом стекле и воспринимает их как осадки. Зимой это становится проблемой: скреж и лёд система принимает за дождь и подаёт команду на движение дворников.

"Система не понимает, что щётки примерзли к стеклу, и продолжает пытаться их запустить, пока не выйдет из строя привод", — отмечается в материалах автомобильных экспертов.

В результате моторчик стеклоочистителей работает с перегрузкой, а механизм может выйти из строя за считаные секунды. Такой ремонт нередко обходится дороже сезонного обслуживания автомобиля.

Скрытая угроза для лобового стекла

Даже если щётки не примерзли намертво, риск всё равно остаётся. На поверхности стекла часто остаются мелкие кристаллы льда или твёрдые частицы снега. При движении дворников они работают как абразив.

"Микроповреждения не всегда заметны сразу, но при ярком солнечном свете или встречных фарах стекло начинает бликовать", — говорится в экспертных комментариях.

Со временем такие царапины ухудшают обзор и могут потребовать замены лобового стекла.

Как избежать проблемы с дворниками зимой

Первое и главное правило — отключать автоматический режим стеклоочистителей в холодное время года. Перед запуском двигателя рычаг управления должен находиться в положении OFF, а не AUTO.

Если стекло обледенело, его следует прогреть штатным обогревом или потоком тёплого воздуха из системы отопления. Допускается использование специальных размораживателей на спиртовой основе. Некоторые водители применяют раствор воды с уксусом, но при этом важно следить, чтобы жидкость не попала на лакокрасочное покрытие кузова.

Чего делать категорически нельзя

Ни при каких условиях не стоит пытаться оторвать дворники от стекла силой. Это может привести к поломке креплений, деформации рычагов и повреждению самого стекла. На ночь рекомендуется приподнимать щётки или использовать защитный чехол — такой автоинвентарь особенно полезен в регионах с сильными морозами.

Сравнение: автоматический режим и ручное управление дворниками зимой

Автоматический режим удобен в тёплое время года, когда система корректно реагирует на дождь и грязь. Зимой же он становится источником риска из-за наледи и снега. Ручное управление требует большего внимания от водителя, но позволяет избежать перегрузки механизмов и сохранить лобовое стекло без повреждений. В холодный сезон именно этот вариант считается более безопасным.

Плюсы и минусы отключения автоматических дворников

Отказ от автоматического режима зимой имеет свои особенности и практические последствия.

Преимущества такого решения очевидны:

  • снижается риск поломки привода стеклоочистителей;

  • уменьшается вероятность появления царапин на лобовом стекле;

  • водитель лучше контролирует состояние щёток и стекла.

Однако есть и недостатки:

  • требуется вручную включать дворники при изменении погоды;

  • в условиях мокрого снега и реагентов нужно чаще следить за обзором;

  • автоматизация, за которую уже заплачено, временно не используется.

Советы по зимней эксплуатации дворников шаг за шагом

Перед зимой переведите стеклоочистители в ручной режим.

Регулярно проверяйте состояние щёток и при необходимости меняйте их.

Используйте зимнюю стеклоомывающую жидкость, устойчивую к низким температурам.

На ночь приподнимайте дворники или накрывайте их защитным чехлом.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации стеклоочистителей

Нужно ли отключать автоматические дворники на всех автомобилях?
Да, если система реагирует на лёд или иней так же, как на дождь.

Сколько стоит ремонт привода дворников?
Цена зависит от модели авто, но обычно ремонт обходится дороже профилактики.

Что лучше зимой: поднимать дворники или оставлять их на стекле?
При сильных морозах предпочтительнее приподнимать или защищать их чехлом.

