Знаки есть, ответственности нет: дорожное нововведение может развязать руки нарушителям

Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года

В начале 2026 года на дорогах Новосибирской области появятся новые дорожные знаки, которые формально должны упростить навигацию для водителей и пешеходов, но на практике могут создать правовой вакуум. Речь идёт о нововведениях, подготовленных в рамках обновления стандартов, однако их внедрение опережает изменения в правилах дорожного движения, что вызывает обеспокоенность у специалистов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Производство дорожных указателей

Что меняется в дорожной навигации

С 1 января 2026 года в регионе, как и по всей стране, планируется применение обновлённых дорожных знаков. Разработчики изменений заявляют, что работа над ними велась почти три года с участием регуляторов и профильных экспертов. Основная цель — сделать информацию на дорогах более наглядной и понятной.

Среди новых элементов — табличка "Глухие", предупреждающая водителей о возможном появлении пешеходов с нарушением слуха. Знак "СТОП" теперь допускается устанавливать не только в привычном горизонтальном, но и в вертикальном формате. Кроме того, таблички, определяющие период действия знаков, смогут содержать конкретные месяцы, а не абстрактные временные рамки.

Объединённые знаки и упрощение схем

Отдельный блок изменений касается совмещения дорожных указателей. Так, способы парковки разрешено размещать непосредственно на знаке "Парковка", без дополнительных табличек. Аналогичный подход применяется к сочетанию ограничений скорости и обозначений искусственных неровностей.

В ряде случаев исчезает необходимость в отдельной установке знака "Стоп-линия": её допускается обозначать вертикальным знаком. Формально это должно сократить визуальную перегруженность дорог и сделать схемы движения компактнее, однако именно здесь, по мнению экспертов, кроется наибольший риск.

Юридическая неопределённость и риски

Новосибирский автоинструктор Сергей Воронов обращает внимание на то, что при всей готовности стандартов соответствующие изменения в ПДД до сих пор не зафиксированы на уровне правительственных постановлений.

"Постановления Правительства об изменении ПДД с 1 января 2026 года не было. Получается, что дорожники эти дорожные знаки должны устанавливать, но их юридическая значимость для водителей и сотрудников ГАИ будет равна нулю", — подчеркнул автоинструктор Сергей Воронов.

По его словам, даже наличие в ГОСТе оговорки о возможности досрочного применения новых знаков не решает проблему их правоприменения. Практика показывает, что системы фотофиксации и контроль со стороны инспекторов ориентируются прежде всего на текст ПДД, а не на стандарты.

Последствия для дисциплины на дорогах

Эксперт приводит пример с вертикальными "Стоп-линиями", проезд за которые ранее не фиксировался камерами. Это, по его мнению, расширяет для нарушителей пространство безнаказанности и одновременно снижает поступления в бюджет за счёт штрафов, сообщает Om1 Новосибирск.

Воронов отмечает, что опытные нарушители зачастую лучше других знают правила и сознательно действуют в зонах правовой неопределённости.

"Увеличение количества ситуаций, в которых расширяются рамки дозволенного, потому как новые дорожные знаки не могут быть администрированы, пока не попадут в текст ПДД, уменьшит общую дисциплину на дорогах", — резюмировал Сергей Воронов.