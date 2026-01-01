Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
Соломенная коза в шведском Евле стала жертвой урагана — Metro
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке

Знаки есть, ответственности нет: дорожное нововведение может развязать руки нарушителям

Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Авто

В начале 2026 года на дорогах Новосибирской области появятся новые дорожные знаки, которые формально должны упростить навигацию для водителей и пешеходов, но на практике могут создать правовой вакуум. Речь идёт о нововведениях, подготовленных в рамках обновления стандартов, однако их внедрение опережает изменения в правилах дорожного движения, что вызывает обеспокоенность у специалистов.

Производство дорожных указателей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Производство дорожных указателей

Что меняется в дорожной навигации

С 1 января 2026 года в регионе, как и по всей стране, планируется применение обновлённых дорожных знаков. Разработчики изменений заявляют, что работа над ними велась почти три года с участием регуляторов и профильных экспертов. Основная цель — сделать информацию на дорогах более наглядной и понятной.

Среди новых элементов — табличка "Глухие", предупреждающая водителей о возможном появлении пешеходов с нарушением слуха. Знак "СТОП" теперь допускается устанавливать не только в привычном горизонтальном, но и в вертикальном формате. Кроме того, таблички, определяющие период действия знаков, смогут содержать конкретные месяцы, а не абстрактные временные рамки.

Объединённые знаки и упрощение схем

Отдельный блок изменений касается совмещения дорожных указателей. Так, способы парковки разрешено размещать непосредственно на знаке "Парковка", без дополнительных табличек. Аналогичный подход применяется к сочетанию ограничений скорости и обозначений искусственных неровностей.

В ряде случаев исчезает необходимость в отдельной установке знака "Стоп-линия": её допускается обозначать вертикальным знаком. Формально это должно сократить визуальную перегруженность дорог и сделать схемы движения компактнее, однако именно здесь, по мнению экспертов, кроется наибольший риск.

Юридическая неопределённость и риски

Новосибирский автоинструктор Сергей Воронов обращает внимание на то, что при всей готовности стандартов соответствующие изменения в ПДД до сих пор не зафиксированы на уровне правительственных постановлений.

"Постановления Правительства об изменении ПДД с 1 января 2026 года не было. Получается, что дорожники эти дорожные знаки должны устанавливать, но их юридическая значимость для водителей и сотрудников ГАИ будет равна нулю", — подчеркнул автоинструктор Сергей Воронов.

По его словам, даже наличие в ГОСТе оговорки о возможности досрочного применения новых знаков не решает проблему их правоприменения. Практика показывает, что системы фотофиксации и контроль со стороны инспекторов ориентируются прежде всего на текст ПДД, а не на стандарты.

Последствия для дисциплины на дорогах

Эксперт приводит пример с вертикальными "Стоп-линиями", проезд за которые ранее не фиксировался камерами. Это, по его мнению, расширяет для нарушителей пространство безнаказанности и одновременно снижает поступления в бюджет за счёт штрафов, сообщает Om1 Новосибирск.

Воронов отмечает, что опытные нарушители зачастую лучше других знают правила и сознательно действуют в зонах правовой неопределённости.

"Увеличение количества ситуаций, в которых расширяются рамки дозволенного, потому как новые дорожные знаки не могут быть администрированы, пока не попадут в текст ПДД, уменьшит общую дисциплину на дорогах", — резюмировал Сергей Воронов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Тирамису собирается слоями из маскарпоне и савоярди
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Короткие пробежки по 10 минут продлевают жизнь бегунам — Running Week
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Вечерняя уборка улучшает качество засыпания
Листы лазаньи ломаются на кусочки для готовки на сковороде
Ретроград в начале года требует особой внимательности
Регулярная ходьба подтягивает талию без тренажёров — Women's Health
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.