Дизель терпит многое, но не это: ошибки, после которых дизель перестаёт быть надёжным

Ошибки эксплуатации дизельного двигателя сокращают ресурс мотора — Car and motor

Дизельные двигатели заслуженно считаются выносливыми и рассчитанными на огромные пробеги, но даже такая техника не прощает систематических ошибок. Многие проблемы появляются не внезапно, а становятся следствием неправильной эксплуатации и экономии на обслуживании. Эксперты предупреждают: ряд привычных действий способен значительно сократить ресурс мотора. Об этом сообщает Car and motor.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Почему дизель служит долго — и почему выходит из строя раньше срока

Несмотря на разговоры о "закате эры дизеля", такие моторы по-прежнему ценят за высокий крутящий момент, экономичность и выносливость. Не случайно коммерческие автомобили, пикапы и грузовики с дизельными двигателями нередко проходят сотни тысяч и даже миллионы километров без капитального ремонта.

При этом даже самые надёжные агрегаты уязвимы без должного ухода. Дизель работает при высоком давлении, экстремальных температурах и повышенной нагрузке, поэтому любые отклонения в обслуживании ускоряют износ ключевых узлов — от турбины до топливной аппаратуры. Подробно типовые проблемы таких моторов разбираются в материале о частых поломках дизельных двигателей.

Ошибка №1: редкая замена масла и неправильная смазка

Замена масла в дизельном двигателе — не рекомендация, а строгое правило. Такие моторы образуют больше сажи и отложений, чем бензиновые, поэтому масло быстрее теряет свои свойства. Загрязнённая смазка ухудшает охлаждение, повышает трение и может привести к перегреву или серьёзным механическим повреждениям.

Не менее важно использовать правильное масло. Для дизелей требуются специальные низкозольные составы с присадками, защищающими от износа, коррозии и нагара. То же относится и к охлаждающей жидкости: система должна быть герметичной, а антифриз — своевременно обновляться.

Ошибка №2: некачественное топливо и пустой бак

Качество дизельного топлива напрямую влияет на ресурс двигателя. Топливо с примесями воды или грязи повреждает форсунки, топливный насос и сажевый фильтр. Если в автомобиле предусмотрен водоотделитель, его необходимо регулярно проверять: скопившаяся влага способствует развитию микроорганизмов и засоряет систему.

Ещё одна распространённая ошибка — езда с минимальным уровнем топлива. В дизельных автомобилях само топливо участвует в охлаждении насоса высокого давления. При пустом баке насос перегревается, что увеличивает риск дорогостоящего ремонта.

Ошибка №3: игнорирование фильтров и систем экологии

Фильтры — один из самых недооценённых элементов обслуживания. Забитый воздушный фильтр снижает мощность и увеличивает расход топлива, поскольку дизелю требуется большой объём воздуха для правильного сгорания. Масляный фильтр нужно менять при каждой замене масла, а топливный — в среднем каждые 15-30 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации.

Современные дизели оснащены системами EGR и DPF, которые снижают вредные выбросы, но со временем накапливают сажу. Особенно уязвим сажевый фильтр при эксплуатации на коротких дистанциях, когда регенерация постоянно прерывается.

Ошибка №4: неправильный прогрев и охлаждение двигателя

Дизельный мотор требует времени. Перед активной ездой ему необходимо прогреться, чтобы масло равномерно распределилось и защитило турбину и поршневую группу. В холодное время года важно учитывать особенности зимней эксплуатации дизеля и дожидаться, пока погаснет индикатор свечей накаливания.

После интенсивной поездки мотору также нужен короткий холостой ход. Это позволяет снизить температуру и продлить срок службы турбонаддува.

Сравнение: дизель против бензинового двигателя

Дизель выигрывает по тяге и экономичности, особенно на трассе и при нагрузке. Бензиновый мотор проще в обслуживании и менее чувствителен к качеству топлива. При этом дизель требует более строгого соблюдения регламента, но при правильном уходе способен служить заметно дольше.

Плюсы и минусы дизельного двигателя

Дизельные моторы остаются популярными, но имеют свои особенности.

Плюсы:

— высокий крутящий момент;

— низкий расход топлива;

— большой ресурс при правильном обслуживании;

— надёжность под нагрузкой.

Минусы:

— чувствительность к качеству топлива;

— дорогой ремонт топливной системы;

— сложные системы EGR и DPF;

— повышенные требования к обслуживанию.

Советы шаг за шагом по сохранению ресурса дизеля

Меняйте масло строго по регламенту и используйте подходящий состав.

Заправляйтесь качественным дизельным топливом.

Не ездите с пустым баком.

Следите за состоянием фильтров, EGR и DPF.

Правильно прогревайте и охлаждайте двигатель.

Популярные вопросы о дизельных двигателях

Как часто нужно менять масло в дизеле?

Обычно каждые 7-10 тысяч километров, в зависимости от рекомендаций производителя.

Почему дизель не любит короткие поездки?

Из-за них не успевает происходить регенерация DPF, и фильтр быстрее засоряется.

Что важнее — топливо или масло?

Оба фактора критичны: плохое топливо разрушает топливную систему, а неправильное масло ускоряет износ двигателя.