Дизель терпит многое, но не это: ошибки, после которых дизель перестаёт быть надёжным

Дизельные двигатели заслуженно считаются выносливыми и рассчитанными на огромные пробеги, но даже такая техника не прощает систематических ошибок. Многие проблемы появляются не внезапно, а становятся следствием неправильной эксплуатации и экономии на обслуживании. Эксперты предупреждают: ряд привычных действий способен значительно сократить ресурс мотора. Об этом сообщает Car and motor.
Несмотря на разговоры о "закате эры дизеля", такие моторы по-прежнему ценят за высокий крутящий момент, экономичность и выносливость. Не случайно коммерческие автомобили, пикапы и грузовики с дизельными двигателями нередко проходят сотни тысяч и даже миллионы километров без капитального ремонта.
При этом даже самые надёжные агрегаты уязвимы без должного ухода. Дизель работает при высоком давлении, экстремальных температурах и повышенной нагрузке, поэтому любые отклонения в обслуживании ускоряют износ ключевых узлов — от турбины до топливной аппаратуры. Подробно типовые проблемы таких моторов разбираются в материале о частых поломках дизельных двигателей.
Замена масла в дизельном двигателе — не рекомендация, а строгое правило. Такие моторы образуют больше сажи и отложений, чем бензиновые, поэтому масло быстрее теряет свои свойства. Загрязнённая смазка ухудшает охлаждение, повышает трение и может привести к перегреву или серьёзным механическим повреждениям.
Не менее важно использовать правильное масло. Для дизелей требуются специальные низкозольные составы с присадками, защищающими от износа, коррозии и нагара. То же относится и к охлаждающей жидкости: система должна быть герметичной, а антифриз — своевременно обновляться.
Качество дизельного топлива напрямую влияет на ресурс двигателя. Топливо с примесями воды или грязи повреждает форсунки, топливный насос и сажевый фильтр. Если в автомобиле предусмотрен водоотделитель, его необходимо регулярно проверять: скопившаяся влага способствует развитию микроорганизмов и засоряет систему.
Ещё одна распространённая ошибка — езда с минимальным уровнем топлива. В дизельных автомобилях само топливо участвует в охлаждении насоса высокого давления. При пустом баке насос перегревается, что увеличивает риск дорогостоящего ремонта.
Фильтры — один из самых недооценённых элементов обслуживания. Забитый воздушный фильтр снижает мощность и увеличивает расход топлива, поскольку дизелю требуется большой объём воздуха для правильного сгорания. Масляный фильтр нужно менять при каждой замене масла, а топливный — в среднем каждые 15-30 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации.
Современные дизели оснащены системами EGR и DPF, которые снижают вредные выбросы, но со временем накапливают сажу. Особенно уязвим сажевый фильтр при эксплуатации на коротких дистанциях, когда регенерация постоянно прерывается.
Дизельный мотор требует времени. Перед активной ездой ему необходимо прогреться, чтобы масло равномерно распределилось и защитило турбину и поршневую группу. В холодное время года важно учитывать особенности зимней эксплуатации дизеля и дожидаться, пока погаснет индикатор свечей накаливания.
После интенсивной поездки мотору также нужен короткий холостой ход. Это позволяет снизить температуру и продлить срок службы турбонаддува.
Дизель выигрывает по тяге и экономичности, особенно на трассе и при нагрузке. Бензиновый мотор проще в обслуживании и менее чувствителен к качеству топлива. При этом дизель требует более строгого соблюдения регламента, но при правильном уходе способен служить заметно дольше.
Дизельные моторы остаются популярными, но имеют свои особенности.
Плюсы:
— высокий крутящий момент;
— низкий расход топлива;
— большой ресурс при правильном обслуживании;
— надёжность под нагрузкой.
Минусы:
— чувствительность к качеству топлива;
— дорогой ремонт топливной системы;
— сложные системы EGR и DPF;
— повышенные требования к обслуживанию.
Меняйте масло строго по регламенту и используйте подходящий состав.
Заправляйтесь качественным дизельным топливом.
Не ездите с пустым баком.
Следите за состоянием фильтров, EGR и DPF.
Правильно прогревайте и охлаждайте двигатель.
Как часто нужно менять масло в дизеле?
Обычно каждые 7-10 тысяч километров, в зависимости от рекомендаций производителя.
Почему дизель не любит короткие поездки?
Из-за них не успевает происходить регенерация DPF, и фильтр быстрее засоряется.
Что важнее — топливо или масло?
Оба фактора критичны: плохое топливо разрушает топливную систему, а неправильное масло ускоряет износ двигателя.
