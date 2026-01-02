Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимой это случается внезапно: одна привычная привычка оставляет машину без движения утром

Барабанные тормоза зимой примерзают чаще дисковых
Авто

Зимний мороз способен остановить даже полностью исправный автомобиль за одну ночь. Одна из самых частых причин — примерзший стояночный тормоз, который блокирует колёса и срывает утренние планы. Проблема неприятная, но в большинстве случаев решаемая без эвакуатора и сервиса. Об этом сообщает "Радиоточка Плюс Моя Машина".

ручной тормоз
Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ручной тормоз

Почему стояночный тормоз замерзает зимой

Ключевой фактор — влага, которая остаётся на элементах тормозной системы. После поездок по снежной каше, лужам или после мойки вода попадает на колодки, диски, барабаны и трос ручника. При минусовой температуре она превращается в лёд и фиксирует механизм.

Дополнительный риск создают перепады температур. Тёплый паркинг или гараж после морозной улицы провоцирует конденсат, который затем замерзает. Усиливают проблему изношенные пыльники троса и закисшие направляющие суппортов — именно так незаметно сокращается ресурс узлов при хранении машины в тёплом гараже зимой. Чаще всего страдают автомобили с барабанными тормозами, но дисковые системы тоже не застрахованы.

Как понять, что причина именно в ручнике

Основной признак — рычаг или кнопка стояночного тормоза отпущены, а автомобиль не едет. Иногда машина трогается с усилием, задняя часть "держит", слышен скрежет или щелчок. Продолжать движение в таком состоянии нельзя: возрастает риск повреждения колодок, дисков и шин.

Что делать, если ручник примерз

Действовать нужно спокойно и поэтапно. Резкая нагрузка на тормозную систему почти всегда заканчивается ремонтом.

  1. Лёгкая раскачка вперёд и назад на минимальном газе после полного отпускания ручника.

  2. Прогрев тормозного механизма тёплым воздухом — бытовым или строительным феном.

  3. Использование тёплой воды (не выше 50 °C) с обязательной последующей просушкой тормозов в движении.

  4. Прогрев выхлопными газами через шланг на открытом воздухе.

  5. Аккуратное простукивание колёсного диска через деревянную проставку для создания вибрации.

  6. Применение автохимии на спиртовой основе для размораживания, избегая попадания на рабочие поверхности.

  7. Если время позволяет — ожидание естественного оттаивания или перемещение авто в тёплый паркинг.

Чего делать нельзя

Кипяток, открытый огонь и попытки "сорвать" колодки на высоких оборотах — прямой путь к повреждению тормозов и троса. Также нельзя ехать, если колесо остаётся заблокированным: это опасно и для машины, и для водителя, особенно с учётом ускоренного износа тормозной системы в зимних условиях.

Барабанные и дисковые тормоза зимой

Барабанные тормоза хуже отдают влагу из-за закрытой конструкции, поэтому примерзают чаще и сильнее. Дисковые системы лучше вентилируются, и лёд обычно разрушается быстрее. Электронный стояночный тормоз добавляет сложности: при замерзании привода или моторчика без диагностики не обойтись.

Плюсы и минусы использования ручника зимой

Использование стояночного тормоза удобно и привычно, особенно на уклонах. Он не нагружает трансмиссию и надёжно фиксирует автомобиль.
Минусы проявляются в мороз: риск замерзания, зависимость от состояния троса и необходимость дополнительной профилактики.

Советы по предотвращению замерзания ручника

Перед парковкой просушивайте тормоза: за 200-300 метров до стоянки несколько раз плавно затормозите. После мойки делайте это обязательно. В морозы при длительной стоянке используйте передачу или режим P на АКПП, а на уклоне — дополнительно выворачивайте колёса к бордюру. Регулярно проверяйте трос, пыльники и направляющие суппортов на СТО.

Популярные вопросы о примерзшем ручнике

Можно ли ставить машину на ручник зимой?
Можно, но только после просушки тормозов и при стабильной температуре.

Что лучше зимой — ручник или передача?
Для длительной стоянки безопаснее передача или режим P, особенно при оттепелях.

Сколько стоит ремонт, если сорвать колодки?
Замена колодок, троса и возможный ремонт дисков обходятся значительно дороже профилактики.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
