Чемоданы без компромиссов и тетрис отменяется: автомобили, которые берут на борт больше ожидаемого

Большой багажник давно перестал быть нишевым требованием и стал полноценным критерием выбора автомобиля. Для семьи, активного отдыха, дачи или переезда важно, чтобы машина без лишних компромиссов брала на борт все необходимое. Российский рынок в 2025 году предлагает сразу несколько достойных вариантов с действительно вместительными грузовыми отсеками. Об этом сообщает журнал FAVORIT MOTORS.
Kia Telluride — крупный SUV, который появился в России через параллельный импорт и быстро нашел своего покупателя. Под капотом — атмосферный V6 3,8 л мощностью 291 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом, что обеспечивает уверенную тягу даже при полной загрузке.
Клиренс 203 мм и колесная база 2900 мм делают автомобиль универсальным для города и загородных поездок. Интеллектуальный полный привод с системой Terrain Mode Select предлагает шесть режимов, включая Snow и Lock — актуально для зимы и проселков, где особенно важна предсказуемость поведения машины и уверенность на зимних дорогах.
Багажник: 595 л с тремя рядами сидений, 1302 л при сложенном третьем ряду и до 2400 л при трансформации второго. По факту — кроссовер с возможностями минивэна.
Haval Pro H5 — рамный внедорожник, ориентированный на тяжелые условия эксплуатации. Габариты 5190x1905x1835 мм и колесная база 3140 мм сразу задают масштаб.
Доступны бензиновый турбомотор 2,0 л (200 л. с.) и дизель 2,0 л (150 л. с.), оба работают с 8AT ZF. Подключаемый полный привод, клиренс 200 мм и возможность преодолевать брод до 600 мм подчеркивают внедорожный характер.
Багажное отделение — 700 л до линии окон и до 2116 л при сложенном втором ряду. Ровный пол длиной почти два метра и подполье с органайзером делают модель удобной для перевозки крупногабаритных грузов и инвентаря.
Обновленный Tiggo 8 Pro Max заметно прибавил в эргономике и оснащении. Передний привод, бензиновые моторы 1,6 л (186 л. с.) и 2,0 л (197 л. с.), а также 7-ступенчатый "мокрый" робот DCT ориентированы на спокойную, предсказуемую езду.
Клиренс 190 мм и набор режимов движения — Eco, Sport, Snow, Mud и Off Road — позволяют адаптироваться к разным условиям. Подвеска и шумоизоляция, по отзывам владельцев, хорошо подходят для российских дорог, что особенно важно при выборе семейного кроссовера.
Багажник: 193 л в стандартной конфигурации, 1180 л при сложенном третьем ряду и до 2101 л при полной трансформации салона.
KGM Torres стал первой официальной моделью бренда в России после 2022 года. Турбомотор 1,5 л (163 л. с.) работает с 6-ступенчатым автоматом AISIN, делая ставку на надежность.
Клиренс 195 мм, муфта BorgWarner с принудительной блокировкой и сбалансированная подвеска обеспечивают устойчивость на грунтовке и неровных покрытиях. Пакет теплых опций закрывает вопрос зимней эксплуатации.
Объем багажника — 703 л при загрузке до потолка и 1662 л со сложенным вторым рядом. Есть электропривод двери, розетка 12 В и продуманное подполье.
Обновленный Geely Atlas оснащается турбомотором 2,0 л на 200 л. с. и 7-ступенчатым DCT. Модель доступна с передним и полным приводом, причем последняя версия лучше подходит для российских условий.
Интеллектуальная система полного привода автоматически распределяет крутящий момент, а расширенный пакет зимних опций повышает комфорт в холодный сезон.
Багажник вмещает 650 л, а при сложенных сиденьях — до 1610 л, что позволяет перевозить велосипед, мебель или строительные материалы.
Kia Telluride предлагает максимальный объем при полной трансформации и ориентирован на комфорт.
Haval Pro H5 выигрывает за счет рамной конструкции и утилитарности.
Chery Tiggo 8 Pro Max удобен для семьи и повседневной эксплуатации.
KGM Torres делает ставку на эргономику и продуманное оснащение.
Geely Atlas сочетает компактные размеры с неожиданно вместительным багажником.
Большой багажник повышает универсальность автомобиля. Он позволяет перевозить спортивное снаряжение, мебель и строительные материалы без аренды прицепа. При этом увеличенные габариты могут влиять на расход топлива и маневренность в городе.
Плюсы: высокая практичность, гибкая трансформация салона, удобство для семьи и путешествий.
Минусы: более крупные размеры, потенциально больший расход топлива, сложность парковки.
Оцените реальную потребность в объеме, а не максимальные цифры из каталога.
Проверьте удобство погрузки и высоту проема.
Уточните, образуется ли ровный пол при сложенных сиденьях.
Обратите внимание на наличие подполья и креплений для груза.
Для кроссоверов — от 650 л и выше в стандартной конфигурации.
Рамные модели подходят для тяжелых условий, кроссоверы — для города и трассы.
Зависит от бренда и типа двигателя, но в среднем сопоставимо с классом SUV.
