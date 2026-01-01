Чемоданы без компромиссов и тетрис отменяется: автомобили, которые берут на борт больше ожидаемого

Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке

Большой багажник давно перестал быть нишевым требованием и стал полноценным критерием выбора автомобиля. Для семьи, активного отдыха, дачи или переезда важно, чтобы машина без лишних компромиссов брала на борт все необходимое. Российский рынок в 2025 году предлагает сразу несколько достойных вариантов с действительно вместительными грузовыми отсеками. Об этом сообщает журнал FAVORIT MOTORS.

Фото: flickr.com by Джейсон Лоуренс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Внедорожник Kia Telluride на улице

Kia Telluride — максимум пространства без оглядки на формат

Kia Telluride — крупный SUV, который появился в России через параллельный импорт и быстро нашел своего покупателя. Под капотом — атмосферный V6 3,8 л мощностью 291 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом, что обеспечивает уверенную тягу даже при полной загрузке.

Клиренс 203 мм и колесная база 2900 мм делают автомобиль универсальным для города и загородных поездок. Интеллектуальный полный привод с системой Terrain Mode Select предлагает шесть режимов, включая Snow и Lock — актуально для зимы и проселков, где особенно важна предсказуемость поведения машины и уверенность на зимних дорогах.

Багажник: 595 л с тремя рядами сидений, 1302 л при сложенном третьем ряду и до 2400 л при трансформации второго. По факту — кроссовер с возможностями минивэна.

Haval Pro H5 — утилитарный подход и рамная основа

Haval Pro H5 — рамный внедорожник, ориентированный на тяжелые условия эксплуатации. Габариты 5190x1905x1835 мм и колесная база 3140 мм сразу задают масштаб.

Доступны бензиновый турбомотор 2,0 л (200 л. с.) и дизель 2,0 л (150 л. с.), оба работают с 8AT ZF. Подключаемый полный привод, клиренс 200 мм и возможность преодолевать брод до 600 мм подчеркивают внедорожный характер.

Багажное отделение — 700 л до линии окон и до 2116 л при сложенном втором ряду. Ровный пол длиной почти два метра и подполье с органайзером делают модель удобной для перевозки крупногабаритных грузов и инвентаря.

Chery Tiggo 8 Pro Max — семейный формат с гибкой трансформацией

Обновленный Tiggo 8 Pro Max заметно прибавил в эргономике и оснащении. Передний привод, бензиновые моторы 1,6 л (186 л. с.) и 2,0 л (197 л. с.), а также 7-ступенчатый "мокрый" робот DCT ориентированы на спокойную, предсказуемую езду.

Клиренс 190 мм и набор режимов движения — Eco, Sport, Snow, Mud и Off Road — позволяют адаптироваться к разным условиям. Подвеска и шумоизоляция, по отзывам владельцев, хорошо подходят для российских дорог, что особенно важно при выборе семейного кроссовера.

Багажник: 193 л в стандартной конфигурации, 1180 л при сложенном третьем ряду и до 2101 л при полной трансформации салона.

KGM Torres — корейская альтернатива вне китайского мейнстрима

KGM Torres стал первой официальной моделью бренда в России после 2022 года. Турбомотор 1,5 л (163 л. с.) работает с 6-ступенчатым автоматом AISIN, делая ставку на надежность.

Клиренс 195 мм, муфта BorgWarner с принудительной блокировкой и сбалансированная подвеска обеспечивают устойчивость на грунтовке и неровных покрытиях. Пакет теплых опций закрывает вопрос зимней эксплуатации.

Объем багажника — 703 л при загрузке до потолка и 1662 л со сложенным вторым рядом. Есть электропривод двери, розетка 12 В и продуманное подполье.

Geely Atlas — компактный формат без жертв по объему

Обновленный Geely Atlas оснащается турбомотором 2,0 л на 200 л. с. и 7-ступенчатым DCT. Модель доступна с передним и полным приводом, причем последняя версия лучше подходит для российских условий.

Интеллектуальная система полного привода автоматически распределяет крутящий момент, а расширенный пакет зимних опций повышает комфорт в холодный сезон.

Багажник вмещает 650 л, а при сложенных сиденьях — до 1610 л, что позволяет перевозить велосипед, мебель или строительные материалы.

Сравнение автомобилей с большим багажником

Kia Telluride предлагает максимальный объем при полной трансформации и ориентирован на комфорт.

Haval Pro H5 выигрывает за счет рамной конструкции и утилитарности.

Chery Tiggo 8 Pro Max удобен для семьи и повседневной эксплуатации.

KGM Torres делает ставку на эргономику и продуманное оснащение.

Geely Atlas сочетает компактные размеры с неожиданно вместительным багажником.

Плюсы и минусы автомобилей с большим багажником

Большой багажник повышает универсальность автомобиля. Он позволяет перевозить спортивное снаряжение, мебель и строительные материалы без аренды прицепа. При этом увеличенные габариты могут влиять на расход топлива и маневренность в городе.

Плюсы: высокая практичность, гибкая трансформация салона, удобство для семьи и путешествий.

Минусы: более крупные размеры, потенциально больший расход топлива, сложность парковки.

Советы по выбору автомобиля с вместительным багажником

Оцените реальную потребность в объеме, а не максимальные цифры из каталога. Проверьте удобство погрузки и высоту проема. Уточните, образуется ли ровный пол при сложенных сиденьях. Обратите внимание на наличие подполья и креплений для груза.

Популярные вопросы о автомобилях с большим багажником

Какой объем багажника считается большим?

Для кроссоверов — от 650 л и выше в стандартной конфигурации.

Что лучше: рамный внедорожник или кроссовер?

Рамные модели подходят для тяжелых условий, кроссоверы — для города и трассы.

Сколько стоит обслуживание таких автомобилей?

Зависит от бренда и типа двигателя, но в среднем сопоставимо с классом SUV.