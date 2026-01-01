Круг снова замкнулся на Востоке: мировой авторынок подвёл итоги года и удивил цифрами

Китайские бренды сократили разрыв с Японией на рынке США

Мировой автопром в 2025 году фиксирует смену лидера, к которой рынок шёл не один год. Китайские автопроизводители впервые обошли японские бренды по совокупным продажам новых автомобилей. Это не разовый скачок, а результат системных изменений в технологиях, структуре спроса и экспорте. Об этом сообщает Favorit Motors.

Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ BYD

Китай и Япония: зафиксированный разрыв

По итогам 2025 года китайские автоконцерны в сумме продали около 27 млн автомобилей по всему миру, включая легковые и коммерческие модели. Японские бренды завершили год с результатом примерно 25 млн машин. В статистике учитываются как внутренние рынки, так и экспортные поставки.

Этот результат формально завершает более чем двадцатилетний период глобального лидерства Японии, которая удерживала первую строчку с начала 2000-х годов. При этом отрыв Китая нельзя назвать минимальным: он подтверждён устойчивой динамикой нескольких последних лет.

Внутренний рынок и экспорт как драйверы роста

Ключевым фактором успеха остаётся внутренний рынок КНР. Около 70% продаж китайских брендов приходится именно на него, а основную роль играют электромобили и подключаемые гибриды. Машины на новых источниках энергии уже обеспечивают почти 60% продаж легковых автомобилей в стране, отражая масштабный сдвиг, который ранее считался маловероятным даже для крупнейшего авторынка мира.

Параллельно усиливается экспортное направление. Китайские автомобили активно наращивают присутствие в Европе, где объёмы приближаются к 2,3 млн машин в год даже с учётом импортных пошлин. В Юго-Восточной Азии продажи достигают около 500 тыс. автомобилей, а в Африке и Латинской Америке рост выражается двузначными процентами.

В десятке крупнейших автопроизводителей мира по итогам года закрепились BYD и Geely. При этом BYD уже рассматривается рынком как самостоятельный глобальный ориентир в сегменте электромобилей и гибридов — масштаб её экспансии сопоставим с тем, как ранее менялся баланс сил на глобальном авторынке.

Давление на японские бренды

Для японских автоконцернов 2025 год стал продолжением нисходящего тренда. Их глобальные продажи по-прежнему не вернулись к пиковым значениям 2018 года. Существенным фактором остаётся снижение доли на китайском рынке, который ранее обеспечивал значительную часть объёма.

Дополнительные сложности создаёт ослабление позиций в США — одном из ключевых рынков для японских марок. На этом фоне конкуренция в сегментах гибридов и электромобилей усиливается, а традиционная ставка на ДВС всё чаще выглядит уязвимой.

Качество, технологии и лояльность клиентов

Сдвиг подтверждается не только статистикой продаж, но и качественными исследованиями. Международная ассоциация по стандартизации качества автомобильной промышленности (IAQSA) опубликовала рейтинг китайского рынка, охвативший 59 брендов и 132 модели с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками.

Эксперты зафиксировали рост лояльности к китайским маркам и преимущество электромобилей и гибридов в пользовательском опыте. Существенную роль играют цифровые сервисы, мультимедийные системы, дизайн и относительно низкая стоимость владения, включая обслуживание, страховку и расходники.

Высокие оценки получили BYD, Geely, Xpeng и Nio — как в массовом сегменте, так и среди премиальных моделей. Это подтверждает тенденцию, при которой китайские автопроизводители всё чаще выходят из тени привычных конкурентов.

Сравнение: китайские и японские автомобили

Китайские автомобили делают ставку на электромобили, гибриды и быстрый цикл обновления моделей. Японские бренды традиционно сильны в надёжности и классических силовых агрегатах, но заметно медленнее адаптируются к новым технологическим трендам.

В части цифровизации китайские марки опережают конкурентов за счёт интеграции экосистем, ассистентов водителя и обновлений "по воздуху". Японские производители сохраняют сильные позиции в вопросах долговечности и прогнозируемости эксплуатации.

Плюсы и минусы доминирования Китая

Смена лидера имеет прикладные последствия для рынка и покупателей. Она напрямую влияет на выбор автомобилей, ценовую политику и развитие сервисной инфраструктуры.

К преимуществам относятся:

широкий выбор электромобилей и гибридов;

конкурентные цены и богатые комплектации;

быстрый вывод новых моделей на рынок.

Среди ограничений:

зависимость от торговых ограничений и пошлин;

различия в адаптации автомобилей под разные регионы;

неравномерное качество у отдельных брендов.

Советы по выбору китайского автомобиля

Определите тип силовой установки — электромобиль или гибрид. Проверьте доступность сервисных центров и запасных частей. Уточните условия гарантии, страховки и стоимость обслуживания. Оцените реальную стоимость владения с учётом инфраструктуры.

Популярные вопросы о лидерстве Китая в автопроме

Почему Китай смог обойти Японию по продажам?

Ключевую роль сыграли внутренний рынок, электрификация и активный экспорт.

Что лучше выбрать: китайский или японский автомобиль?

Выбор зависит от приоритетов: технологии и цена — за Китаем, проверенная надёжность — за Японией.

Как это влияет на рынок автомобилей?

Конкуренция усиливается, ассортимент расширяется, а давление на цены становится заметнее.