Маленькая деталь с большими рисками: скрытые элементы системы охлаждения решают судьбу мотора

Авто

В моторном отсеке есть детали, о которых большинство водителей вспоминают только тогда, когда уже поздно. Заглушки системы охлаждения — как раз из этой категории: маленькие, незаметные, но критически важные для выживания двигателя. Их отказ может закончиться серьёзным ремонтом и простоем автомобиля. Об этом сообщает Jalopnik.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Что такое заглушки системы охлаждения и зачем они нужны 

Если внимательно осмотреть блок цилиндров, можно заметить круглые металлические элементы, утопленные в его стенки. Это и есть заглушки системы охлаждения, которые герметизируют технологические отверстия в водяной рубашке двигателя. Такие отверстия остаются после литья чугунных или алюминиевых блоков и без заглушек система просто не смогла бы удерживать антифриз.

Заглушки напрямую контактируют с охлаждающей жидкостью, поэтому их состояние сильно зависит от качества антифриза и регулярности обслуживания. При нормальной работе они помогают сохранять герметичность системы и участвуют в защите блока от последствий замерзания охлаждающей жидкости — особенно в условиях зимней эксплуатации, когда охлаждающая жидкость первой принимает удар мороза.

В теории при замерзании антифриза давление может вытолкнуть заглушку, снизив риск растрескивания блока цилиндров. Однако на практике это работает не всегда, особенно если антифриз старый или его концентрация подобрана неправильно.

Почему заглушки выходят из строя

Основная причина — коррозия. Со временем металл разрушается как снаружи, так и изнутри, особенно если в системе используется вода или некачественный антифриз. Дополнительный риск — резкие перепады температур и замерзание жидкости в системе охлаждения.

Ещё один сценарий — механическое смещение заглушки. Это может произойти из-за расширения льда, вибраций двигателя или ошибок при предыдущем ремонте. В таких случаях герметичность нарушается мгновенно.

Признаки того, что заглушки пора менять

Самый очевидный симптом — утечка охлаждающей жидкости. Под автомобилем может появиться лужа антифриза, особенно после стоянки. При этом важно помнить, что течь может идти и из радиатора, патрубков, отопителя или водяного насоса, поэтому источник нужно точно определить — иногда причина скрывается там, где антифриз уходит без следов.

Для диагностики осматривают каждую заглушку и поверхность вокруг неё, уделяя особое внимание нижней части блока. Если визуально течь не видна, стоит отследить путь антифриза по следам на агрегатах и защите двигателя.

В критической ситуации, когда заглушку полностью выдавило, охлаждающая жидкость уходит очень быстро. Это почти гарантированно приводит к перегреву двигателя, что уже затрагивает термостат, прокладку ГБЦ и другие узлы.

Сравнение: заглушки системы охлаждения из разных материалов

Стальные заглушки чаще всего устанавливаются с завода. Они доступны по цене, но сильнее подвержены коррозии при плохом обслуживании системы охлаждения. Латунные аналоги служат дольше и устойчивее к агрессивной среде, однако стоят дороже. Резиновые варианты встречаются реже и обычно используются как временное решение, а не полноценная замена.

Выбор материала напрямую связан с условиями эксплуатации, типом двигателя и тем, как часто владелец меняет антифриз и следит за системой охлаждения.

Плюсы и минусы своевременной замены заглушек

Регулярная проверка и замена заглушек снижает риск внезапной потери антифриза и перегрева двигателя. Это помогает сохранить ресурс блока цилиндров и избежать дорогостоящего ремонта.

К минусам можно отнести трудоёмкость работ: на некоторых моторах доступ к заглушкам ограничен, и для замены требуется демонтаж навесного оборудования или даже коробки передач.

Советы по обслуживанию заглушек системы охлаждения

  1. Проверяйте уровень и состояние антифриза при каждом плановом ТО.

  2. Используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

  3. Перед зимой контролируйте концентрацию антифриза, чтобы избежать замерзания.

  4. При обнаружении коррозии или следов подтёков не откладывайте ремонт.

Популярные вопросы о заглушках системы охлаждения

Как понять, что течёт именно заглушка, а не шланг?
Обычно антифриз скапливается непосредственно под блоком двигателя, а следы ведут к круглым металлическим элементам на его стенках.

Сколько стоит замена заглушек системы охлаждения?
Цена зависит от конструкции двигателя и доступа к заглушкам. Стоимость самих деталей невысока, но работа может быть трудоёмкой.

Что лучше — менять одну заглушку или сразу все?
Если одна заглушка уже вышла из строя из-за коррозии, остальные, как правило, находятся в схожем состоянии, поэтому логичнее менять комплект.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
