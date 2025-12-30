Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима испытывает авто на прочность: как избежать трудностей при запуске двигателя

После морозов важно проверить заряд аккумулятора — автоэксперт Ладушкин
Авто

Запуск двигателя после морозов не требует особых действий, если аккумулятор исправен, хорошо заряжен и автомобиль технически обслужен. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Поломка на зимней дороге
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Поломка на зимней дороге

По словам автоэксперта, современные автомобили хорошо переносят длительный простой, и дополнительные манипуляции после морозов обычно не нужны. Главная причина трудностей при запуске — разряженный аккумулятор, которому может не хватить энергии для пуска двигателя.

"Если аккумулятор нормально заряжен, никаких особых действий не требуется. Большинство современных машин спокойно выдерживают даже несколько недель без движения, и запуск после простоя не вызывает проблем. А вот при севшей батарее стартер может крутить, но двигатель так и не заведется — энергии просто не хватает для пуска. В этом случае нужно проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его", — пояснил Ладушкин.

Он также добавил, что снимать аккумулятор и заносить его домой в тепло стоит только при длительном простое — на месяц и более. За одну-две недели исправная батарея не успевает разрядиться, поэтому такие меры излишни. При хранении в тепле аккумулятор дольше сохраняет заряд и остается готовым к запуску даже после продолжительного простоя автомобиля.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
