Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Острый маринад с чили усиливает сочность мяса и овощей — кулинары
Естественный макияж и уход за кожей стали главным бьюти-трендом 2026 года — Bovary
Алоэ вера освежает воздух в помещениях по данным Ciceksel
Селёдка под шубой портится за часы при комнатной температуре — кулинары
Шеклтон знал о слабостях корабля Выносливость до экспедиции — Popsci
Пуансеттию летом лучше держать в горшке, а не высаживать в грунт — Actualno
Решения в январе задают долгосрочные сценарии жизни
В Дании письма теперь будут доставлять частные компании — The Sun
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи

Безопасность с побочными эффектами: вот почему современные авто всё чаще раздражают за рулём

Активные ассистенты увеличили себестоимость новых машин — Stellantis
Авто

Новые автомобили всё чаще напоминают водителю, как именно ему следует ехать, куда смотреть и с какой скоростью двигаться. Звуковые сигналы, вибрации и всплывающие предупреждения стали частью повседневного опыта за рулём. При этом в одной модели они почти незаметны, а в другой — буквально доводят до раздражения. Об этом сообщает журнал CAR.

Ремень безопасности
Фото: www.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free More info
Ремень безопасности

Почему автомобили "достают" водителей 

Современные системы активной безопасности — не прихоть автопроизводителей, а следствие регуляторных требований. Ключевую роль здесь играет стандарт GSR2 (General Safety Regulation 2), принятый в Евросоюзе и вступивший в силу поэтапно с 2022 года. Он обязывает оснащать автомобили системами контроля усталости и невнимательности водителя, удержания в полосе, автоматического экстренного торможения, интеллектуальной помощи при соблюдении скорости, а также камерами заднего вида или парковочными датчиками.

При этом правила вводились не одномоментно. Автомобили, прошедшие омологацию до июля 2022 года, формально могут не соответствовать тем же требованиям, что модели, одобренные месяцем позже. Для части систем действует двухлетний переходный период, из-за чего на рынке одновременно присутствуют машины с разным уровнем "назойливости".

Регулирование, которое читают по-разному

После выхода Великобритании из ЕС страна формально не участвует в программе GSR2, однако в Северной Ирландии нормы фактически сохраняются. Кроме того, автопроизводители не готовы нести дополнительные расходы ради отдельной программной конфигурации только для одного рынка.

На практике это означает, что большинство машин получают единые европейские настройки, ориентированные в том числе на требования Euro NCAP и новые протоколы безопасности, где активные ассистенты начинают играть всё более решающую роль.

Контроль внимания и спорные реализации

С июля 2024 года все новые автомобили в ЕС обязаны оснащаться усовершенствованной системой контроля внимания водителя. Она отслеживает направление взгляда и реагирует, если водитель слишком долго смотрит не на дорогу. Формально предупреждение может быть тактильным — например, через вибрацию рулевого колеса, но на практике чаще используется звуковой сигнал как более дешёвое решение.

Проблема в деталях реализации. По данным Thatcham Research, некоторые производители включают в "запретную зону" даже боковые зеркала.

Подобные перекосы особенно заметны на фоне того, как в целом развиваются умные автомобильные системы и ассистенты, где алгоритмы нередко ведут себя по-разному в зависимости от региона и условий эксплуатации.

Интеллектуальный помощник скорости: польза и раздражение

Ещё один источник недовольства — интеллектуальная система помощи при соблюдении скорости (ISA). Она считывает дорожные знаки и сверяется с базой данных, предупреждая о превышении лимита. По правилам система должна быть точной в 90% случаев, но оставшиеся 10% часто приходятся на одни и те же проблемные зоны.

ISA также может иметь допустимую погрешность. Например, сигнал может срабатывать на 32 км/ч при ограничении 30 км/ч — и это будет законно.

Как производители обходят ограничения

По закону ЕС все системы безопасности должны автоматически включаться при каждом запуске автомобиля и не могут отключаться одной кнопкой. Однако некоторые бренды нашли компромиссные решения. Программируемые кнопки, такие как My Safety у Renault и Dacia или i-Activsense у Mazda, позволяют водителю быстро приглушить предупреждения, не нарушая формально требования регуляторов.

Разные стратегии автоконцернов

Часть производителей делает ставку на будущее беспилотных технологий, считая текущие системы лишь промежуточным этапом. Другие — в частности Renault и Stellantis — критикуют смещение акцента в сторону активной безопасности из-за роста себестоимости автомобилей.

Сравнение подходов к активной безопасности

Одни бренды стремятся максимально соответствовать рейтинговым требованиям, внедряя сложные системы мониторинга. Другие фокусируются на базовых, но надёжных решениях, стараясь удержать цену автомобиля. В итоге водитель получает либо технологически насыщенный, но "говорливый" автомобиль, либо более простой и предсказуемый в повседневной езде.

Плюсы и минусы современных систем безопасности

Современные ассистенты реально снижают риск аварий, особенно при усталости и отвлечении внимания. Они помогают контролировать скорость и положение в полосе, что важно в городском трафике и на трассе. Однако агрессивные настройки, ошибки распознавания знаков и отсутствие гибкой персонализации часто вызывают раздражение.

Плюсы: повышение безопасности, соответствие нормам, влияние на страховые тарифы.
Минусы: ложные срабатывания, навязчивые сигналы, рост стоимости автомобиля.

Советы по адаптации к системам безопасности

  1. Изучите меню настроек и возможности программируемых кнопок.

  2. Устанавливайте обновления программного обеспечения, если они предусмотрены производителем.

  3. Учитывайте работу ассистентов при выборе новой модели, особенно если комфорт в повседневной езде критичен.

Популярные вопросы о системах активной безопасности

Можно ли полностью отключить все предупреждения?

Нет, по действующим нормам они должны активироваться при каждом запуске автомобиля.

Насколько точны системы контроля скорости?

В среднем — около 90%, но точность зависит от региона и качества дорожной инфраструктуры.

Что лучше: простые системы или продвинутые ассистенты?

Выбор зависит от приоритетов: максимальная защита или минимальное вмешательство в процесс вождения.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Красота и стиль
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Острый маринад с чили усиливает сочность мяса и овощей — кулинары
Тихоходки пережили год в условиях Марса в состоянии покоя
Естественный макияж и уход за кожей стали главным бьюти-трендом 2026 года — Bovary
Необъяснимая усталость указывает на возможные проблемы с сердцем
Активные ассистенты увеличили себестоимость новых машин — Stellantis
Алоэ вера освежает воздух в помещениях по данным Ciceksel
Подтягивания обеспечивают высокое механическое напряжение спины
Аварийные обращения ЖКХ выполняют вне стандартных сроков
Селёдка под шубой портится за часы при комнатной температуре — кулинары
Шеклтон знал о слабостях корабля Выносливость до экспедиции — Popsci
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.