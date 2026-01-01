Безопасность с побочными эффектами: вот почему современные авто всё чаще раздражают за рулём

Активные ассистенты увеличили себестоимость новых машин — Stellantis

Новые автомобили всё чаще напоминают водителю, как именно ему следует ехать, куда смотреть и с какой скоростью двигаться. Звуковые сигналы, вибрации и всплывающие предупреждения стали частью повседневного опыта за рулём. При этом в одной модели они почти незаметны, а в другой — буквально доводят до раздражения. Об этом сообщает журнал CAR.

Почему автомобили "достают" водителей

Современные системы активной безопасности — не прихоть автопроизводителей, а следствие регуляторных требований. Ключевую роль здесь играет стандарт GSR2 (General Safety Regulation 2), принятый в Евросоюзе и вступивший в силу поэтапно с 2022 года. Он обязывает оснащать автомобили системами контроля усталости и невнимательности водителя, удержания в полосе, автоматического экстренного торможения, интеллектуальной помощи при соблюдении скорости, а также камерами заднего вида или парковочными датчиками.

При этом правила вводились не одномоментно. Автомобили, прошедшие омологацию до июля 2022 года, формально могут не соответствовать тем же требованиям, что модели, одобренные месяцем позже. Для части систем действует двухлетний переходный период, из-за чего на рынке одновременно присутствуют машины с разным уровнем "назойливости".

Регулирование, которое читают по-разному

После выхода Великобритании из ЕС страна формально не участвует в программе GSR2, однако в Северной Ирландии нормы фактически сохраняются. Кроме того, автопроизводители не готовы нести дополнительные расходы ради отдельной программной конфигурации только для одного рынка.

На практике это означает, что большинство машин получают единые европейские настройки, ориентированные в том числе на требования Euro NCAP и новые протоколы безопасности, где активные ассистенты начинают играть всё более решающую роль.

Контроль внимания и спорные реализации

С июля 2024 года все новые автомобили в ЕС обязаны оснащаться усовершенствованной системой контроля внимания водителя. Она отслеживает направление взгляда и реагирует, если водитель слишком долго смотрит не на дорогу. Формально предупреждение может быть тактильным — например, через вибрацию рулевого колеса, но на практике чаще используется звуковой сигнал как более дешёвое решение.

Проблема в деталях реализации. По данным Thatcham Research, некоторые производители включают в "запретную зону" даже боковые зеркала.

Подобные перекосы особенно заметны на фоне того, как в целом развиваются умные автомобильные системы и ассистенты, где алгоритмы нередко ведут себя по-разному в зависимости от региона и условий эксплуатации.

Интеллектуальный помощник скорости: польза и раздражение

Ещё один источник недовольства — интеллектуальная система помощи при соблюдении скорости (ISA). Она считывает дорожные знаки и сверяется с базой данных, предупреждая о превышении лимита. По правилам система должна быть точной в 90% случаев, но оставшиеся 10% часто приходятся на одни и те же проблемные зоны.

ISA также может иметь допустимую погрешность. Например, сигнал может срабатывать на 32 км/ч при ограничении 30 км/ч — и это будет законно.

Как производители обходят ограничения

По закону ЕС все системы безопасности должны автоматически включаться при каждом запуске автомобиля и не могут отключаться одной кнопкой. Однако некоторые бренды нашли компромиссные решения. Программируемые кнопки, такие как My Safety у Renault и Dacia или i-Activsense у Mazda, позволяют водителю быстро приглушить предупреждения, не нарушая формально требования регуляторов.

Разные стратегии автоконцернов

Часть производителей делает ставку на будущее беспилотных технологий, считая текущие системы лишь промежуточным этапом. Другие — в частности Renault и Stellantis — критикуют смещение акцента в сторону активной безопасности из-за роста себестоимости автомобилей.

Сравнение подходов к активной безопасности

Одни бренды стремятся максимально соответствовать рейтинговым требованиям, внедряя сложные системы мониторинга. Другие фокусируются на базовых, но надёжных решениях, стараясь удержать цену автомобиля. В итоге водитель получает либо технологически насыщенный, но "говорливый" автомобиль, либо более простой и предсказуемый в повседневной езде.

Плюсы и минусы современных систем безопасности

Современные ассистенты реально снижают риск аварий, особенно при усталости и отвлечении внимания. Они помогают контролировать скорость и положение в полосе, что важно в городском трафике и на трассе. Однако агрессивные настройки, ошибки распознавания знаков и отсутствие гибкой персонализации часто вызывают раздражение.

Плюсы: повышение безопасности, соответствие нормам, влияние на страховые тарифы.

Минусы: ложные срабатывания, навязчивые сигналы, рост стоимости автомобиля.

Советы по адаптации к системам безопасности

Изучите меню настроек и возможности программируемых кнопок. Устанавливайте обновления программного обеспечения, если они предусмотрены производителем. Учитывайте работу ассистентов при выборе новой модели, особенно если комфорт в повседневной езде критичен.

