Круг ушёл в прошлое: рулевое колесо нового формата меняет посадку и манёвры в городе

В автомобилях постепенно отказываются от привычных круглых рулей — и это уже не концепт ради шоу. Автопроизводители тестируют новые формы управления, которые меняют сам подход к вождению. Эксперименты выходят за рамки дизайна и затрагивают эргономику, электронику и безопасность. Традиция, которой больше ста лет, впервые оказалась под реальной угрозой. Об этом сообщает CAR & MOTOR.
Круглый руль десятилетиями считался безальтернативным решением. Такая форма позволяет выполнять полный оборот, уверенно держать руль в любом положении и использовать проверенные приёмы управления — от спокойной городской езды до спортивного вождения и выхода из заноса. Именно поэтому, говоря об интерьере автомобиля, большинство водителей до сих пор представляют классическое рулевое колесо.
Эта компоновка была удобна не только с точки зрения моторики, но и с позиции безопасности: водитель всегда мог быстро перехватить руль и скорректировать траекторию. Любые изменения в конструкции рулевого управления напрямую влияют на ощущения за рулём, особенно когда появляются вибрации руля во время движения.
Ситуация начала меняться в последние годы. Одним из самых обсуждаемых примеров стал руль Yoke от Tesla — прямоугольная конструкция без верхней части, установленная на Model S и Model X. В компании объясняли это улучшенной обзорностью приборной панели и более "гоночными" ощущениями от управления.
Решение вызвало полярную реакцию. Одни оценили футуризм и минимализм, другие указали на сложности при маневрировании и парковке. В итоге стало понятно, что нестандартная форма усиливает требования к электронным ассистентам и общей стабильности рулевой системы.
Ещё дальше пошла Peugeot. Французский бренд подтвердил, что протестирует на серийной модели рулевое колесо Hypersquare — почти прямоугольный "штурвал", больше напоминающий игровой контроллер. Впервые этот руль показали на концепте Inception в 2023 году, а появление серийной версии ожидается к 2027 году.
Ключевая особенность Hypersquare — минимальный угол поворота: около 170 градусов в каждую сторону, то есть меньше одного полного оборота. Для сравнения, классическому рулю требуется примерно три оборота от упора до упора. Такой подход особенно чувствителен к работе усилителей и электроники, которые зимой могут вести себя иначе — особенно когда руль становится тугим на холоде.
По данным Peugeot, система steer-by-wire упрощает маневры на низких скоростях — например, при парковке или разворотах в ограниченном пространстве. На трассе же небольших движений руля достаточно для точной корректировки курса. Это снижает физическую нагрузку и делает управление более "цифровым" по ощущениям.
Подобные решения уже применялись ранее: Infiniti использовала электронное рулевое управление на модели Q50, отказавшись от классической механической связи. Однако массовым такой подход пока не стал именно из-за вопросов надёжности и привычек водителей.
Классический круглый руль остаётся универсальным инструментом. Он понятен, не требует адаптации и одинаково хорошо работает в городе, на трассе и в сложных дорожных условиях.
Новые форматы — Yoke и Hypersquare — делают ставку на электронное управление, компактность и свободу компоновки салона. Они улучшают обзор приборной панели и добавляют "воздуха" в интерьере, но сильнее зависят от программного обеспечения и корректной калибровки.
Нестандартные рулевые колёса выглядят перспективно, но имеют свои ограничения. Перед выбором автомобиля с такой системой стоит учитывать практические аспекты.
Преимущества:
Недостатки:
Оцените сценарии эксплуатации — город, трасса, парковки.
Уточните, используется ли steer-by-wire и есть ли резервные режимы.
Проверьте посадку и хват руля лично, а не по фото.
Узнайте, как система ведёт себя при сбоях электроники.
Сравните ощущения с классическим рулевым колесом.
Можно ли привыкнуть к рулю нестандартной формы?
Да, но потребуется время. Обычно адаптация занимает несколько недель регулярной езды.
Что удобнее для города — круглый руль или Hypersquare?
Для плотного трафика и частых парковок электронные системы с малым углом поворота могут быть удобнее.
Насколько такие рули безопасны?
Безопасность зависит от реализации: важны резервные системы, качество софта и настройка усилителей.
