Круг ушёл в прошлое: рулевое колесо нового формата меняет посадку и манёвры в городе

Авто

В автомобилях постепенно отказываются от привычных круглых рулей — и это уже не концепт ради шоу. Автопроизводители тестируют новые формы управления, которые меняют сам подход к вождению. Эксперименты выходят за рамки дизайна и затрагивают эргономику, электронику и безопасность. Традиция, которой больше ста лет, впервые оказалась под реальной угрозой. Об этом сообщает CAR & MOTOR.

Почему круглый руль стал стандартом 

Круглый руль десятилетиями считался безальтернативным решением. Такая форма позволяет выполнять полный оборот, уверенно держать руль в любом положении и использовать проверенные приёмы управления — от спокойной городской езды до спортивного вождения и выхода из заноса. Именно поэтому, говоря об интерьере автомобиля, большинство водителей до сих пор представляют классическое рулевое колесо.

Эта компоновка была удобна не только с точки зрения моторики, но и с позиции безопасности: водитель всегда мог быстро перехватить руль и скорректировать траекторию. Любые изменения в конструкции рулевого управления напрямую влияют на ощущения за рулём, особенно когда появляются вибрации руля во время движения.

Первые попытки сломать привычный подход

Ситуация начала меняться в последние годы. Одним из самых обсуждаемых примеров стал руль Yoke от Tesla — прямоугольная конструкция без верхней части, установленная на Model S и Model X. В компании объясняли это улучшенной обзорностью приборной панели и более "гоночными" ощущениями от управления.

Решение вызвало полярную реакцию. Одни оценили футуризм и минимализм, другие указали на сложности при маневрировании и парковке. В итоге стало понятно, что нестандартная форма усиливает требования к электронным ассистентам и общей стабильности рулевой системы.

Peugeot делает ставку на Hypersquare

Ещё дальше пошла Peugeot. Французский бренд подтвердил, что протестирует на серийной модели рулевое колесо Hypersquare — почти прямоугольный "штурвал", больше напоминающий игровой контроллер. Впервые этот руль показали на концепте Inception в 2023 году, а появление серийной версии ожидается к 2027 году.

Ключевая особенность Hypersquare — минимальный угол поворота: около 170 градусов в каждую сторону, то есть меньше одного полного оборота. Для сравнения, классическому рулю требуется примерно три оборота от упора до упора. Такой подход особенно чувствителен к работе усилителей и электроники, которые зимой могут вести себя иначе — особенно когда руль становится тугим на холоде.

Как это работает на практике

По данным Peugeot, система steer-by-wire упрощает маневры на низких скоростях — например, при парковке или разворотах в ограниченном пространстве. На трассе же небольших движений руля достаточно для точной корректировки курса. Это снижает физическую нагрузку и делает управление более "цифровым" по ощущениям.

Подобные решения уже применялись ранее: Infiniti использовала электронное рулевое управление на модели Q50, отказавшись от классической механической связи. Однако массовым такой подход пока не стал именно из-за вопросов надёжности и привычек водителей.

Сравнение: круглый руль и новые форматы

Классический круглый руль остаётся универсальным инструментом. Он понятен, не требует адаптации и одинаково хорошо работает в городе, на трассе и в сложных дорожных условиях.

Новые форматы — Yoke и Hypersquare — делают ставку на электронное управление, компактность и свободу компоновки салона. Они улучшают обзор приборной панели и добавляют "воздуха" в интерьере, но сильнее зависят от программного обеспечения и корректной калибровки.

Плюсы и минусы нестандартных рулей

Нестандартные рулевые колёса выглядят перспективно, но имеют свои ограничения. Перед выбором автомобиля с такой системой стоит учитывать практические аспекты.

Преимущества:

  • лучшая обзорность приборной панели;
  • больше пространства в салоне;
  • упрощённые манёвры на низких скоростях;
  • современный, технологичный интерьер.

Недостатки:

  • необходимость привыкания;
  • высокая зависимость от электроники;
  • ограниченная универсальность в экстренных ситуациях;
  • вопросы к надёжности в долгосрочной эксплуатации.

Советы шаг за шагом: стоит ли выбирать автомобиль с новым рулём

  1. Оцените сценарии эксплуатации — город, трасса, парковки.

  2. Уточните, используется ли steer-by-wire и есть ли резервные режимы.

  3. Проверьте посадку и хват руля лично, а не по фото.

  4. Узнайте, как система ведёт себя при сбоях электроники.

  5. Сравните ощущения с классическим рулевым колесом.

Популярные вопросы о руле нового поколения

Можно ли привыкнуть к рулю нестандартной формы?
Да, но потребуется время. Обычно адаптация занимает несколько недель регулярной езды.

Что удобнее для города — круглый руль или Hypersquare?
Для плотного трафика и частых парковок электронные системы с малым углом поворота могут быть удобнее.

Насколько такие рули безопасны?
Безопасность зависит от реализации: важны резервные системы, качество софта и настройка усилителей.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
