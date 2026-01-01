Светофор больше не ограничен тремя цветами: новый сигнал меняет логику перекрёстков

Классическая схема светофора, знакомая водителям десятилетиями, может измениться уже в ближайшем будущем. Учёные и инженеры обсуждают внедрение нового сигнала, который должен упростить движение и сократить пробки. Речь идёт о белом цвете, который будет работать в связке с автоматизированным транспортом. Об этом сообщает CAR & MOTOR.
Сегодня светофоры по всему миру работают по универсальному принципу. Зелёный разрешает движение, жёлтый предупреждает о смене сигнала, а красный требует полной остановки. Предложение добавить белый цвет не отменяет эту логику, а дополняет её. Новый сигнал рассматривается как инструмент для управления потоками в условиях роста числа электромобилей и беспилотных машин, где всё большую роль играют умные системы автомобиля.
Идея базируется на исследованиях Университета штата Северная Каролина. Учёные пришли к выводу, что при грамотном использовании белый сигнал способен радикально сократить время ожидания на перекрёстках. По их расчётам, задержки могут уменьшиться до 94%, что напрямую влияет на расход топлива, износ шин и уровень выбросов выхлопных газов.
Белый сигнал включается не постоянно и не для всех участников движения. Он активируется только в ситуации, когда на перекрёстке присутствует достаточное количество беспилотных автомобилей. Такие машины обмениваются данными между собой и со светофором через цифровые системы связи.
В этот момент управление движением фактически передаётся автоматике. Транспорт синхронизирует скорость и траекторию, чтобы пересечь перекрёсток без резких торможений и остановок. Подобный подход снижает нагрузку на инфраструктуру и дополняет логику технологий, которые уже применяются в городском трафике, включая систему старт-стоп.
Если же доля беспилотных авто оказывается недостаточной, светофор возвращается к стандартному режиму работы с тремя цветами.
Несмотря на очевидные плюсы, эксперты не считают внедрение белых светофоров простой задачей. Передача управления дорожным движением алгоритмам и искусственному интеллекту требует высокой надёжности инфраструктуры. Система должна быть устойчива к сбоям, техническим ошибкам и внешнему вмешательству.
Речь идёт не только о программных ошибках, но и о рисках кибератак, которые в худшем случае могут повлиять на безопасность водителей и пешеходов. Поэтому массовая замена светофоров пока не рассматривается как ближайший сценарий.
В ряде зарубежных стран обсуждается формат пилотных проектов. Белые сигналы планируют тестировать на менее загруженных участках дорог и в так называемых городских лабораториях. Такой подход позволит собрать статистику, оценить поведение водителей и понять, как система работает в реальных условиях.
Тестирование также поможет определить, насколько легко адаптируются обычные автомобили, электромобили и общественный транспорт к новому формату регулирования. Только после этого можно будет говорить о масштабировании технологии.
Классический светофор работает автономно и ориентируется на заданные циклы или датчики трафика. Он одинаково реагирует на все типы транспорта и не учитывает взаимодействие машин между собой. Такой подход надёжен, но не всегда эффективен в часы пик.
Умный светофор с белым сигналом опирается на связь с автомобилями и анализ потока в реальном времени. Он лучше подходит для среды, где активно используются беспилотные технологии и цифровые системы помощи водителю. Однако его внедрение требует дорогой инфраструктуры, обновления ПО и строгих стандартов безопасности.
Идея четвёртого цвета выглядит перспективно, но имеет как сильные, так и слабые стороны. Это важно учитывать при обсуждении будущего дорожной инфраструктуры.
Преимущества включают снижение пробок, более плавное движение и сокращение выбросов. Также повышается эффективность использования перекрёстков в часы пик. Среди недостатков — высокая стоимость внедрения, зависимость от технологий и необходимость защиты систем от сбоев и внешних угроз.
Следите за обновлениями ПДД и разъяснениями дорожных служб.
Обращайте внимание на инструкции для водителей в зонах тестирования.
Используйте современные системы помощи водителю, если автомобиль ими оснащён.
В условиях смешанного трафика сохраняйте стандартную осторожность и дистанцию.
В большинстве концепций он сигнализирует о том, что движение координируется автоматизированной системой, и водителю следует следовать общему потоку.
Скорее всего, на экспериментальных участках дорог и в городах с высоким уровнем цифровизации транспорта.
Выбор зависит от инфраструктуры и доли беспилотных автомобилей. Пока традиционная система остаётся базовой, а умная — дополнением.
