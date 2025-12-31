Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метод Abbey Yung включает 11 шагов ухода за сухими и ломкими волосами
Южная Корея 4-й год подряд занимает 4-е место в мировом рейтинге национальных брендов
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Щадящее снятие гель лака снизило повреждение ногтей — подолог Панайотиди
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
В ДНР запускают первый индустриальный парк "Куйбышевский"
Умеренность назвали главным принципом новогоднего стола — Инна Пичугина диетолог
Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha

Асфальт больше не враг подвески: как новая мировая технология меняет повседневную жизнь автомобилей

Графен укрепил связку битума и камня в дорожном покрытии — Popular Science
Авто

Выбоины остаются одной из самых раздражающих и дорогих проблем дорожной инфраструктуры, с которой сталкиваются водители и власти по всему миру. Инженеры давно ищут способ продлить срок службы асфальта без бесконечных ремонтов и латок. Похоже, одно из таких решений уже прошло реальное испытание на дорогах. Об этом сообщает Popular Science.

Разбитая дорога с ямами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разбитая дорога с ямами

Графен как новый ингредиент для дорог 

Результаты пилотного эксперимента в Великобритании показали, что асфальт с добавлением графена способен служить дольше традиционного покрытия. Тест проходил в графстве Эссекс недалеко от Лондона, где одну из полос движения покрыли инновационной смесью, а вторую оставили с обычным асфальтом для сравнения. Новый материал получил название Gipave.

Ремонт дорог — хронически дорогая статья расходов для бюджетов всех уровней. Даже в странах с развитой инфраструктурой износ покрытия остается постоянной проблемой, особенно на фоне растущего трафика и усложняющихся условий эксплуатации, что хорошо знакомо и российским водителям, регулярно сталкивающимся с последствиями плохого состояния полотна и зимних дорог.

Почему появляются выбоины

Механизм разрушения дорожного полотна давно известен. Со временем в асфальте образуются трещины из-за нагрузок, перепадов температур и старения материалов. Поток автомобилей расширяет эти дефекты, куски покрытия откалываются, и появляются выбоины, которые повреждают шины, подвеску и амортизаторы.

В климате с частыми оттепелями и морозами ситуация усугубляется: вода проникает в микротрещины, замерзает и буквально разрывает асфальт изнутри. Именно поэтому вопросы состояния покрытия напрямую связаны с безопасностью движения зимой и затратами как для муниципалитетов, так и для автомобилистов.

Что показал эксперимент с Gipave

Асфальт традиционно состоит из каменного заполнителя и битума — нефтяного связующего. В Gipave в эту смесь добавили графен, материал на основе углерода, известный своей исключительной прочностью. Графен уже применяется в батареях, полупроводниках и других технологиях, а теперь его тестируют и в дорожном строительстве.

В Эссексе уложили более 165 тонн Gipave на отдельной полосе, после чего покрытие три года испытывали интенсивным трафиком, влагой, жарой и холодом. По итогам испытаний независимые инженеры взяли керны для лабораторного анализа. Асфальт с графеном показал примерно на 10% лучшую жесткость и на 20% меньшую чувствительность к воде. При разрушении трескался сам каменный заполнитель, а не связка между компонентами, что указывает на общее усиление структуры.

Цена вопроса и реальные сценарии применения

Главный минус Gipave — стоимость. Использование такого покрытия оценивается примерно в 30 центов за квадратный фут. Для масштабных проектов сумма быстро растет, особенно если говорить о протяженных магистралях и многополосных трассах.

При этом даже разработчики технологии не считают реалистичным полное переустройство всех дорог. Гораздо более рациональный сценарий — локальное применение: усиление проблемных участков, ремонт выбоин и трещин, где обычный асфальт разрушается быстрее всего. Такой подход выглядит применимым и для России.

Обычный асфальт и асфальт с графеном

Традиционный асфальт дешевле при укладке и хорошо знаком дорожным службам, но быстрее теряет прочность под воздействием влаги и нагрузок. Асфальт с графеном обходится дороже, зато лучше переносит перепады температур, меньше боится воды и дольше сохраняет целостность. В перспективе это может означать меньше аварийных ремонтов и более стабильное качество дорог.

Плюсы и минусы асфальта с графеном

Инновационный материал выглядит перспективно, но требует взвешенной оценки.

Плюсы:

  • повышенная прочность и износостойкость;
  • лучшая защита от воды и замерзания;
  • потенциальное снижение затрат на обслуживание.

Минусы:

  • более высокая стоимость;
  • ограниченный опыт массового применения;
  • необходимость адаптации под местные стандарты и климат.

Популярные вопросы о дорогах с графеном

Можно ли использовать такой асфальт для ямочного ремонта? Да, именно этот вариант считается наиболее практичным на первом этапе.
Подходит ли он для российского климата? Повышенная устойчивость к воде и морозам делает его потенциально интересным для регионов с суровой зимой.
Насколько он дороже обычного? Стоимость выше, но за счет сокращения повторных ремонтов итоговые расходы могут снизиться.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Щадящее снятие гель лака снизило повреждение ногтей — подолог Панайотиди
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
Лёгкая физическая активность уменьшает хроническую усталость
Кремовый морковный салат готовится 10 минут и заменяет гарнир
Мучнистый червец высасывает сок из листьев и стеблей комнатных растений
В ДНР запускают первый индустриальный парк "Куйбышевский"
Начало года принесёт проверки Козерогам, Ракам и Овнам
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Умеренность назвали главным принципом новогоднего стола — Инна Пичугина диетолог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.