Китай берёт масштабом: крупнейший зимний тест показал, что на самом деле ждёт электрокары

67 электромобилей и гибридов испытали при −25 градусах — Autohome

В Китае прошёл самый масштабный зимний эксперимент с участием электромобилей и гибридов, который наглядно показал, как холод влияет на реальный пробег. Испытания провели в суровых условиях, максимально приближённых к эксплуатации в северных регионах. Результаты оказались показательными и местами неожиданными даже для рынка, привыкшего к высоким цифрам в спецификациях. Об этом сообщает издание Autohome.

Фото: unsplash.com by Joan is licensed under Free to use under the Unsplash License Зимняя шина

Где и как проходили испытания

Рекордный тест организовали в городе Якэши во Внутренней Монголии — регионе, известном продолжительными морозами. Температура воздуха во время заездов колебалась от -10 до -25 градусов, что позволило оценить работу батарей без лабораторных допущений. В заездах участвовали 67 моделей — от компактных городских электрокаров до премиальных седанов и внедорожников, включая подключаемые гибриды.

Проверяли не только фактический запас хода, но и энергопотребление, стабильность быстрой зарядки, поведение машин вне асфальта и корректность работы электронных ассистентов. Ценовой диапазон участников был максимально широким — от доступных моделей до флагманов стоимостью около 2 млн юаней.

Реальный пробег зимой: кто оказался впереди

Ключевым этапом стала проверка максимального пробега на одном заряде в мороз. Как и ожидалось, почти все автомобили не смогли преодолеть даже половину заявленного производителем расстояния. Это в очередной раз подтвердило, что паспортные данные не рассчитаны на экстремальные климатические условия, с которыми сталкиваются электромобили на фоне роста зарядной инфраструктуры и общего рынка электромобилей.

Лучший результат показал полноприводный Xpeng P7, который сумел реализовать 53,9 % заявленного пробега. Следом расположился Yangwang U7 с показателем 51,8 %, а третью строчку занял Zeekr 001 — 49,6 %. В десятку лидеров также вошли Tesla Model 3 и Fang Cheng Bao 3, что важно для рынков, где эти модели уже активно продаются.

Скорость зарядки и слабые места

Отдельное внимание уделили быстрой зарядке — критичному параметру зимой, когда запас хода тает быстрее. Лидером стал Avatr 06, восполнивший заряд с 30 до 80 % всего за 15 минут. Changan Nevo A06 и гибрид Chery Fulwin A9L уступили ему всего минуту.

При этом внизу рейтинга по запасу хода оказались Li Auto i8, Tesla Model Y и Changan Nevo A06 — все они смогли реализовать лишь около 35 % от заявленных значений. Не лучшим образом выступил и электрический Mercedes-Benz G-Class, который зимой проехал 216 км, что составило менее 38 % от паспортного показателя. Подобные цифры объясняют, почему на морозе особенно заметна нагрузка на батареи у моделей, которые чаще других стоят в очередях на зарядочных станциях.

Энергопотребление: компактность решает

Минимальный расход электроэнергии зафиксировали у компактных моделей вроде BYD Seagull и Geely Xingyuan — около 23,5 кВт·ч на 100 км. В противоположном конце шкалы оказался G-Class с показателем 51,9 кВт·ч, что напрямую отразилось на его скромном зимнем пробеге.

Эксперты отмечают, что подобные расхождения между заявленными и реальными цифрами фиксируются не только в мороз. Даже при плюсовых температурах добиться паспортных значений удаётся редко, что подтверждают и независимые тесты, проведённые в 2025 году.

Сравнение: электромобиль и гибрид зимой

Электромобили в мороз быстрее теряют запас хода из-за особенностей работы аккумулятора и систем обогрева салона. Подключаемые гибриды в таких условиях выглядят практичнее, так как могут компенсировать падение эффективности за счёт ДВС. Однако они проигрывают по чисто электрическому режиму и чаще требуют обслуживания, включая топливо и сервис.

Плюсы и минусы зимней эксплуатации электромобилей

Зимняя эксплуатация подчёркивает сильные и слабые стороны технологии. С одной стороны, электромобили обеспечивают плавный ход, быстрый прогрев салона и низкий уровень шума. С другой — холод резко снижает пробег и увеличивает зависимость от зарядной инфраструктуры.

Плюсы: тихая работа, мгновенный отклик, отсутствие холодного пуска.

Минусы: падение запаса хода, рост расхода энергии, зависимость от быстрых зарядок.

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль для холодного климата

Обращайте внимание на реальный зимний пробег, а не только паспортные данные. Проверяйте наличие теплового насоса и эффективной системы управления батареей. Оценивайте скорость быстрой зарядки и доступность зарядных станций в регионе. Рассматривайте гибриды как компромиссный вариант для дальних поездок.

Популярные вопросы о зимнем запасе хода электромобилей

Почему зимой пробег снижается почти вдвое?

Из-за падения эффективности батареи и повышенного энергопотребления на обогрев салона и аккумулятора.

Что лучше для холодного региона — электромобиль или гибрид?

Гибриды практичнее для дальних поездок, электромобили выгоднее в городе при развитой инфраструктуре.

Сколько стоит зарядка электромобиля зимой?

Стоимость выше, чем летом, из-за увеличенного расхода энергии, но всё ещё ниже затрат на бензин или дизель.