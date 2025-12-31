Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос

Цена растёт без торга: пара простых действий, которые заметно поднимают стоимость авто

Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Авто

Рыночная стоимость автомобиля формируется не только маркой и пробегом, но и тем, как за машиной ухаживали на протяжении всего срока владения. Регулярное техобслуживание снижает риски поломок и напрямую влияет на цену при перепродаже. Даже мелкие неисправности со временем могут превратиться в дорогостоящие проблемы. Об этом сообщает Kvdcars.

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Почему регулярное обслуживание — инвестиция, а не расход

Большинство водителей понимают важность техобслуживания, но на практике часто откладывают визит в сервис. При этом соблюдение сервисных интервалов, рекомендованных производителем, обеспечивает стабильную работу узлов и агрегатов. Для рынка подержанных автомобилей это критично: сервисная история — один из первых факторов, на которые смотрит покупатель.

Чем старше автомобиль, тем выше требования к внимательности. Незначительные сбои в работе двигателя, тормозной системы или электроники редко исчезают сами по себе. Напротив, они накапливаются и снижают ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

Мелкие неисправности, которые дорого обходятся

Технические специалисты отмечают, что оптимальная периодичность проверок — примерно каждые 1500 миль. Такой подход позволяет выявлять проблемы на ранней стадии. Например, несвоевременная замена топливного фильтра может привести к повреждению всей топливной системы и затратам в десятки тысяч крон.

Отдельное внимание стоит уделять моторному маслу. Использование качественного масла и его регулярная замена продлевают ресурс двигателя и снижают риск капитального ремонта, что особенно важно с учётом того, как замена масла влияет на состояние мотора при выборе неправильного метода обслуживания.

Как технологии могут сыграть против владельца

Современные автомобили оснащены датчиками и электронными помощниками, которые улучшают безопасность. Однако изношенные элементы иногда становятся причиной цепной реакции. Так, лобовое стекло с датчиком дождя влияет не только на работу стеклоочистителей, но и на тормозную систему: при ложных срабатываниях тормозные диски могут активироваться без необходимости.

Если стекло сильно изношено, система начинает работать некорректно, что ускоряет износ тормозных дисков и колодок. В перспективе это может привести к диагностике и замене всей тормозной системы — именно поэтому незаметный дефект стекла со временем отражается на безопасности и стоимости автомобиля.

Договор на обслуживание как способ контроля расходов

Чтобы избежать неожиданных затрат, владельцы сертифицированных автомобилей часто выбирают сервисные контракты. Такой формат позволяет распределить расходы и заранее планировать бюджет. В рамках договора обслуживание проводится по регламенту производителя, доступна сеть автосервисов, а также дополнительные опции вроде замены ремня ГРМ и дорожной помощи.

Сравнение: регулярное ТО и отложенный ремонт

При регулярном техобслуживании автомобиль сохраняет стабильное техническое состояние, а его рыночная цена падает медленнее. Покупатели готовы платить больше за машину с прозрачной историей обслуживания.
Отложенный ремонт снижает доверие, увеличивает риск скрытых дефектов и почти всегда приводит к торгу и потере стоимости при продаже.

Плюсы и минусы сервисных контрактов

Такой формат подходит не всем, но имеет ряд практических особенностей. Он особенно востребован среди владельцев подержанных автомобилей.

Плюсы:

  • предсказуемые ежемесячные расходы;
  • обслуживание по стандартам производителя;
  • доступ к широкой сети автосервисов;
  • снижение риска крупных внеплановых трат.

Минусы:

  • фиксированные условия договора;
  • не все виды ремонта входят в базовый пакет;
  • экономическая выгода зависит от пробега и возраста автомобиля.

Советы шаг за шагом: как сохранить стоимость автомобиля

  1. Соблюдайте регламент техобслуживания и фиксируйте все визиты в сервисе.

  2. Используйте рекомендованные масла, фильтры и расходники.

  3. Не игнорируйте предупреждающие индикаторы на панели приборов.

  4. Следите за состоянием стекол, тормозов и электронных систем.

  5. Рассмотрите сервисный договор для контроля долгосрочных затрат.

Популярные вопросы о сохранении рыночной стоимости автомобиля

Как часто нужно проходить техобслуживание?

Ориентируйтесь на рекомендации производителя и условия эксплуатации, но дополнительные проверки для автомобилей с большим пробегом будут плюсом.

Что сильнее всего снижает цену при перепродаже?

Отсутствие сервисной истории, проблемы с двигателем, тормозной системой и электроникой.

Стоит ли оформлять сервисный контракт?

Если автомобиль подержанный и используется регулярно, контракт помогает избежать резких финансовых нагрузок и повышает доверие покупателей.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.