К ней привыкли за годы: даже после утильсбора цены выросли мягче, чем ожидал рынок

Утильсбор в 2025 году повысил цены на Haval мягче рынка

Конец 2025 года стал переломным для автомобильного рынка: утилизационный сбор вырос резко и затронул почти все бренды. Однако кроссоверы Haval подорожали заметно мягче конкурентов, хотя полностью избежать роста цен не удалось. Причина — в локализации, СПИК и особенностях расчёта нового сбора, сообщает FAVORIT MOTORS.

Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval

Утильсбор как ключевой фактор цен

Утилизационный сбор давно перестал быть формальностью и превратился в полноценный элемент цены нового автомобиля. С декабря 2025 года в России действует обновлённая методика расчёта, при которой базовые ставки выросли на 70–100% в зависимости от объёма двигателя. Далее применяется коэффициент, который и определяет итоговую нагрузку на бренд.

Для полностью импортируемых машин он достигает ×20–25. Для локализованных моделей, выпускаемых по СПИК, — в разы ниже. Именно эта логика расчёта и запустила цепную реакцию на рынке, которая отразилась на всех сегментах — от бюджетных моделей до кроссоверов.

Почему рост цен у Haval оказался умеренным

Основные кроссоверы Haval — Jolion, F7, Dargo — производятся на заводе в Туле. Высокий уровень локализации позволяет применять коэффициент утильсбора в диапазоне ×1–3, а не «импортный» максимум. Это не отменяет роста цен, но делает его управляемым и более прогнозируемым.

В результате среднее подорожание Haval в 2025 году составило 5–10%, или порядка 100–250 тыс. рублей за автомобиль. Для рынка, где многие бренды столкнулись с куда более резким ростом и фактически вошли в эпоху дорогих ключей, такой сценарий выглядит относительно мягким.

Как изменилась стоимость моделей

Фактический рост цен распределился неравномерно. Базовые версии Jolion прибавили меньше, тогда как старшие комплектации и крупные внедорожники подорожали заметнее. До декабря дилеры частично сглаживали рост за счёт акций, но после обновления РРЦ скидки рассчитываются уже от новых цен, что снижает эффект прежних предложений.

Сравнение Haval и китайских конкурентов

На фоне других китайских брендов разница заметна. У Chery и Geely рост в 2025 году оказался выше из-за меньшей глубины локализации и более жёстких коэффициентов утильсбора. Это напрямую отражается на конечной цене и снижает гибкость в работе с акциями и программами поддержки спроса.

Плюсы и минусы ситуации для покупателя

Текущая ценовая динамика имеет как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, Haval остаётся одним из самых стабильных брендов в сегменте SUV. С другой — дальнейший рост уже заложен в модели ценообразования.

Плюсы:

более умеренный рост цен по сравнению с конкурентами;

доступ к программам автокредитования и лизинга;

локальное производство и предсказуемость поставок.

Минусы:

постепенное, но неизбежное удорожание в 2026–2027 годах;

сокращение прямых скидок по мере распродажи складов;

ограниченная выгода господдержки для дорогих комплектаций.

Прогноз: что будет дальше

Ожидается, что в ближайшие два года утильсбор продолжит расти на 20–30% ежегодно. Для Haval это означает плавное повышение цен на уровне 8–12% в год. Локализация и планы по расширению производства смягчат эффект, но полностью его не уберут.

Советы по покупке Haval шаг за шагом

Оцените актуальные складские предложения — именно они дают максимальную выгоду. Рассмотрите кредит или лизинг с господдержкой вместо прямой скидки. Используйте trade-in для снижения первоначального платежа. Подбирайте комплектацию в пределах лимитов господдержки.

Популярные вопросы о ценах на Haval

Стоит ли покупать Haval в конце 2025 года?

Да, при наличии акций и складских остатков это одно из наиболее выгодных окон.

Насколько вырастут цены дальше?

Прогноз — 8–12% в год при сохранении текущей политики утильсбора.

Что выгоднее: скидка или кредит?

В большинстве случаев льготный кредит или лизинг дают больший эффект, чем прямая скидка.