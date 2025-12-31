К ней привыкли за годы: даже после утильсбора цены выросли мягче, чем ожидал рынок

Конец 2025 года стал переломным для автомобильного рынка: утилизационный сбор вырос резко и затронул почти все бренды. Однако кроссоверы Haval подорожали заметно мягче конкурентов, хотя полностью избежать роста цен не удалось. Причина — в локализации, СПИК и особенностях расчёта нового сбора, сообщает FAVORIT MOTORS.
Утилизационный сбор давно перестал быть формальностью и превратился в полноценный элемент цены нового автомобиля. С декабря 2025 года в России действует обновлённая методика расчёта, при которой базовые ставки выросли на 70–100% в зависимости от объёма двигателя. Далее применяется коэффициент, который и определяет итоговую нагрузку на бренд.
Для полностью импортируемых машин он достигает ×20–25. Для локализованных моделей, выпускаемых по СПИК, — в разы ниже. Именно эта логика расчёта и запустила цепную реакцию на рынке, которая отразилась на всех сегментах — от бюджетных моделей до кроссоверов.
Основные кроссоверы Haval — Jolion, F7, Dargo — производятся на заводе в Туле. Высокий уровень локализации позволяет применять коэффициент утильсбора в диапазоне ×1–3, а не «импортный» максимум. Это не отменяет роста цен, но делает его управляемым и более прогнозируемым.
В результате среднее подорожание Haval в 2025 году составило 5–10%, или порядка 100–250 тыс. рублей за автомобиль. Для рынка, где многие бренды столкнулись с куда более резким ростом и фактически вошли в эпоху дорогих ключей, такой сценарий выглядит относительно мягким.
Фактический рост цен распределился неравномерно. Базовые версии Jolion прибавили меньше, тогда как старшие комплектации и крупные внедорожники подорожали заметнее. До декабря дилеры частично сглаживали рост за счёт акций, но после обновления РРЦ скидки рассчитываются уже от новых цен, что снижает эффект прежних предложений.
На фоне других китайских брендов разница заметна. У Chery и Geely рост в 2025 году оказался выше из-за меньшей глубины локализации и более жёстких коэффициентов утильсбора. Это напрямую отражается на конечной цене и снижает гибкость в работе с акциями и программами поддержки спроса.
Текущая ценовая динамика имеет как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, Haval остаётся одним из самых стабильных брендов в сегменте SUV. С другой — дальнейший рост уже заложен в модели ценообразования.
Плюсы:
Минусы:
Ожидается, что в ближайшие два года утильсбор продолжит расти на 20–30% ежегодно. Для Haval это означает плавное повышение цен на уровне 8–12% в год. Локализация и планы по расширению производства смягчат эффект, но полностью его не уберут.
Оцените актуальные складские предложения — именно они дают максимальную выгоду.
Рассмотрите кредит или лизинг с господдержкой вместо прямой скидки.
Используйте trade-in для снижения первоначального платежа.
Подбирайте комплектацию в пределах лимитов господдержки.
Да, при наличии акций и складских остатков это одно из наиболее выгодных окон.
Прогноз — 8–12% в год при сохранении текущей политики утильсбора.
В большинстве случаев льготный кредит или лизинг дают больший эффект, чем прямая скидка.
