Пробег маленький, эффект большой: режим езды, который ускоряет износ без явных симптомов

Короткие поездки ускоряют износ двигателя автомобиля — Jalopnik

Короткие поездки — привычный сценарий для городских водителей, особенно в мегаполисах и регионах с плотной застройкой. Машина заводится, едет несколько километров и снова глохнет — кажется, что ничего критичного не происходит. Однако именно такой режим эксплуатации может незаметно ускорять износ двигателя и других узлов автомобиля. Об этом сообщает автомобильное издание Jalopnik.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)

Почему короткие поездки вреднее для двигателя

Под короткой поездкой обычно понимают маршрут до 10-15 километров или поездку продолжительностью менее 15 минут. За это время двигатель внутреннего сгорания часто не успевает выйти на рабочую температуру, при которой все системы функционируют в штатном режиме. В российских условиях проблема усугубляется холодным климатом, особенно зимой, когда мотор запускается при минусовых температурах и сталкивается с медленным прогревом двигателя.

После холодного старта моторное масло начинает прокачиваться из поддона по каналам двигателя. Холодное масло гуще, из-за чего смазка деталей в первые секунды и минуты менее эффективна. Это увеличивает трение между элементами двигателя и ускоряет их износ. При регулярных коротких поездках мотор большую часть времени работает именно в этом неблагоприятном режиме.

Разные металлы — разные нагрузки

Современные двигатели собираются из нескольких типов металлов. Поршни, головки блока и часть блоков цилиндров часто выполнены из алюминия, коленвалы и распредвалы — из стали, а в ряде моторов до сих пор используется чугун. Все эти материалы расширяются при нагреве по-разному.

Когда двигатель не выходит на рабочую температуру, зазоры между деталями остаются нерасчётными. В условиях частых коротких поездок это приводит к дополнительным механическим нагрузкам. В долгосрочной перспективе такие режимы могут отражаться на ресурсе двигателя, особенно если автомобиль используется в режиме "дом — работа — магазин".

Проблемы бензиновых и дизельных моторов

Отдельного внимания заслуживают дизельные автомобили, популярные в коммерческом транспорте и кроссоверах. Для нормальной работы сажевого фильтра (DPF) требуется высокая температура выхлопных газов. При коротких поездках фильтр не успевает прогреться и запустить цикл регенерации, что со временем приводит к его засорению и дорогостоящему ремонту.

В бензиновых двигателях при недостаточном прогреве может образовываться нагар на свечах зажигания и впускных клапанах. Эти отложения не успевают выгорать, что постепенно влияет на стабильность работы мотора и расход топлива.

Вред не только для двигателя

Короткие поездки отражаются и на других системах автомобиля. В городском режиме с частыми остановками и светофорами увеличивается нагрузка на тормоза. Если сравнить одну поездку по трассе на 150 километров и десятки коротких маршрутов по 5-7 километров, во втором случае тормозные колодки и диски изнашиваются заметно быстрее.

Дополнительная нагрузка ложится и на аккумулятор. При каждом запуске стартер потребляет значительное количество энергии, а короткой поездки может не хватить для полной подзарядки батареи от генератора. Со временем это приводит к снижению ёмкости аккумулятора, что особенно актуально зимой и напрямую связано с зарядкой аккумулятора в мороз.

Электромобили и гибриды

Даже владельцы электромобилей и гибридов не полностью застрахованы от последствий коротких поездок. Частые поверхностные циклы зарядки и разрядки могут негативно влиять на ресурс тяговой батареи. Производители рекомендуют придерживаться диапазона заряда 20-80% и заряжать аккумулятор до 100% преимущественно перед длительными поездками, например, по трассе.

Сравнение: короткие поездки и длительные маршруты

При коротких поездках автомобиль чаще работает на холодную, двигатель и трансмиссия испытывают повышенные нагрузки, а тормоза и аккумулятор изнашиваются быстрее. Длительные поездки по трассе позволяют мотору выйти на оптимальный режим, снизить количество холодных пусков и равномерно распределить нагрузку. При этом важно соблюдать скоростной режим и избегать агрессивного вождения.

Плюсы и минусы коротких поездок

Короткие маршруты удобны и экономят время, особенно в городе. Они позволяют быстро решать бытовые задачи и не требуют длительного планирования. Однако такой формат эксплуатации увеличивает износ двигателя, тормозов и аккумулятора, а также может привести к дополнительным затратам на обслуживание. В российских условиях с холодными зимами эти минусы проявляются особенно заметно.

Советы шаг за шагом: как снизить вред от коротких поездок

По возможности объединяйте несколько коротких маршрутов в одну поездку. Периодически выбирайтесь на трассу и проезжайте 20-30 километров без частых остановок. Используйте качественное моторное масло, подходящее для холодного климата. Следите за состоянием аккумулятора и тормозной системы.

Популярные вопросы о коротких поездках и ресурсе автомобиля

Насколько опасны короткие поездки зимой?

Зимой риск выше из-за холодных запусков и медленного прогрева двигателя.

Что лучше для машины — город или трасса?

Трасса при спокойной езде обычно менее вредна для двигателя и трансмиссии.

Сколько должна длиться поездка, чтобы двигатель прогрелся?

В среднем не менее 15-20 минут, но многое зависит от температуры воздуха и типа мотора.