Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
Талая вода в теплице зимой вымывает соли из почвы при хорошем дренаже — Медведев
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife

Шаг вперёд без шума: Китай снова сыграл на опережение и заложил фундамент будущего автопрома

Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Авто

Китайский автопроизводитель Geely сделал заметный ход в глобальной гонке за безопасность автомобилей. В стране начал работу крупнейший в мире научно-исследовательский центр, специализирующийся на краш-тестах и смежных технологиях. Проект напрямую связан с амбициями Китая влиять на международные стандарты, особенно в сегменте электромобилей. Об этом сообщает Automotiev News.

краш-тест
Фото: commons.wikimedia by Calspan Corporation, National Highway Traffic Safety Administration, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
краш-тест

Крупнейший центр безопасности в мировой автоиндустрии

Новый исследовательский комплекс Geely расположен в Нинбо и ориентирован на полный цикл испытаний автомобилей. В инфраструктуру входят лаборатории пассивной и активной безопасности, зоны для краш-тестов и стенды для проверки поведения кузова и салона при различных сценариях столкновений. Центр рассчитан на работу с несколькими платформами одновременно, включая кроссоверы, седаны и электрические модели.

Для Geely это логичное продолжение курса на усиление собственных технологий. Компания всё активнее инвестирует в R&D, чтобы не только соответствовать требованиям рынков, но и формировать их, как это уже происходит с обновлёнными подходами к краш-тестам и стандартам безопасности.

Фокус на электромобили и новые требования

Отдельный блок исследований в центре посвящён электромобилям. Здесь тестируют аккумуляторные батареи, высоковольтные системы, защиту пассажиров при деформации кузова и риски возгорания. С ростом доли EV такие испытания становятся ключевыми для допуска моделей на внешние рынки, включая Европу.

Этот акцент напрямую связан с экспортными планами Geely. Компания наращивает присутствие за рубежом и учитывает, что требования к безопасности электромобилей постоянно ужесточаются, а внимание регуляторов смещается от формальных тестов к реальным сценариям аварий.

Почему собственные центры стали стратегическим активом

Автоиндустрия всё чаще уходит от универсальных решений. Новые платформы, программно-управляемые системы помощи водителю и сложная электроника требуют постоянной валидации. Собственный центр позволяет тестировать решения ещё на этапе проектирования и быстрее адаптировать модели под разные рынки.

На фоне этого подхода особенно заметна разница между брендами, которые системно инвестируют в безопасность, и теми, кто ограничивается минимальными требованиями. Это хорошо видно на примере рейтингов надёжности и безопасности автомобилей, где стабильные позиции занимают марки с развитой инженерной базой.

Сравнение: внутренние испытания и независимые тесты

Собственные лаборатории дают производителю гибкость и скорость. Инженеры могут оперативно менять конструкцию, настраивать зоны деформации и калибровать электронные ассистенты. Независимые тесты, в свою очередь, обеспечивают внешнюю оценку и доверие покупателей.

На практике эти подходы дополняют друг друга. Внутренние испытания ускоряют разработку, а международные протоколы подтверждают соответствие заявленным стандартам на рынке.

Плюсы и минусы инвестиций в безопасность

Инвестиции в такие центры выглядят оправданными, но имеют свои особенности. С одной стороны, компания получает контроль над качеством, ускоряет вывод моделей и укрепляет репутацию. С другой — содержание инфраструктуры требует постоянных вложений и обновления оборудования.

При этом рынок всё чаще оценивает не только наличие технологий, но и реальное поведение автомобилей в аварийных ситуациях, особенно когда речь идёт об электромобилях и гибридных платформах.

Советы шаг за шагом: как оценить безопасность современного автомобиля

  1. Проверяйте результаты независимых краш-тестов и рейтингов.

  2. Уточняйте, как защищён аккумулятор и высоковольтные системы.

  3. Обращайте внимание на наличие активных ассистентов и их настройки.

  4. Учитывайте, для каких рынков сертифицирована модель и по каким стандартам.

Популярные вопросы о центрах автомобильной безопасности

Зачем автопроизводителям собственные центры тестирования?

Они позволяют быстрее разрабатывать модели, снижать издержки и глубже контролировать качество и безопасность.

Влияет ли это на стоимость автомобиля?

Косвенно да, но такие вложения повышают надёжность и конкурентоспособность модели на рынке.

Что важнее для покупателя — внутренние тесты или независимые рейтинги?

Оба фактора важны. Внутренние испытания формируют качество, а независимые оценки подтверждают его для рынка.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Красные карлики названы ключевыми объектами в поиске жизни — Smithsonian Magazine
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Рулетики с беконом и ананасом готовят без масла на сковороде
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Чай с липой и ромашкой облегчает симптомы гриппа — Dnews
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.