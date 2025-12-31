Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Счётчик включили в Китае: новые правила для электромобилей способны изменить глобальные модели

В Китае установили лимит 15,1 кВт на 100 км для электрокаров
Авто

Китай готовится изменить правила игры на рынке электромобилей, вводя обязательные нормативы по энергопотреблению. Новые требования затронут не только производителей, но и покупателей, рассчитывающих на государственную поддержку. По сути, речь идёт о переходе от мягких ориентиров к жёсткому регулированию эффективности батарейного транспорта. Об этом сообщает Kolesa.

зарядная станция
Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зарядная станция

От рекомендаций к обязательствам

В КНР планируют закрепить стандарты потребления электроэнергии для электромобилей по той же логике, что и нормы расхода топлива для машин с ДВС. Если сейчас показатели носят рекомендательный характер, то уже с начала 2026 года они могут стать обязательными для всех автопроизводителей, работающих на рынке страны.

Подобный шаг укладывается в общий курс Китая на технологическое лидерство в сегменте электротранспорта, где местные бренды уже уверенно конкурируют с европейскими и американскими компаниями, включая сравнения, которые всё чаще звучат на уровне мирового рынка электрокаров.

Как будут считать расход энергии

Максимально допустимые значения энергопотребления планируют привязать к категории и массе автомобиля. Для легковых электромобилей массой до двух тонн ориентир установлен на уровне 15,1 кВт⋅ч на 100 км пробега. По сравнению с текущими рекомендациями это означает ужесточение примерно на 11 %.

По оценкам властей, такие меры подтолкнут автоконцерны к доработке платформ, аккумуляторов и силовой электроники. В результате средний запас хода электромобилей может вырасти примерно на 7 %. При этом многие актуальные модели уже близки к будущим требованиям — в частности, линейки BYD и Geely, которые активно присутствуют и в сегменте массовых электромобилей.

Влияние на рынок и субсидии

Новый стандарт станет фильтром при формировании перечня моделей, подпадающих под национальную программу льгот. Электромобили с завышенным энергопотреблением исключат из списка субсидируемых, даже если они соответствуют другим формальным критериям.

Это усиливает давление на производителей в массовом сегменте, где цена и доступ к субсидиям напрямую влияют на спрос. Одновременно нормативы стимулируют развитие более эффективных батарей, оптимизацию аэродинамики, снижение массы кузова и пересмотр параметров шин, которые напрямую влияют на расход энергии и поведение машины на зарядной инфраструктуре, где уже сформировался устойчивый профиль популярных моделей на зарядочных станциях.

Гибриды — следующий шаг

В дальнейших планах государства — разработка аналогичных требований по расходу топлива и электроэнергии для гибридных автомобилей. Речь идёт как о классических гибридах, так и о подзаряжаемых версиях. Подробностей пока нет, но сам вектор понятен: единый подход к эффективности всех типов силовых установок.

Китай и другие рынки

Китай становится первой страной, где нормы энергопотребления для электромобилей вводятся на обязательном уровне. В Европе и США пока применяются усреднённые циклы измерений и рекомендации, которые не всегда ограничивают вывод модели на рынок. Китайский подход жёстче и ближе к прямым регуляторным KPI для автопроизводителей.

Плюсы и минусы новых нормативов

Введение обязательных лимитов несёт как преимущества, так и риски для отрасли. С одной стороны, это ускоряет технологическое развитие и повышает реальную эффективность электромобилей. С другой — увеличивает нагрузку на производителей.

К преимуществам относятся:

  • рост запаса хода без увеличения ёмкости батареи;
  • повышение прозрачности характеристик для покупателей;
  • ускорение внедрения новых технологий.

К ограничениям можно отнести:

  • рост затрат на доработку платформ;
  • риск удорожания отдельных моделей;
  • возможное сокращение ассортимента в бюджетном сегменте.

Советы шаг за шагом: как оценивать электромобиль

  1. Сравнивайте не только запас хода, но и расход энергии в кВт⋅ч на 100 км.

  2. Учитывайте массу автомобиля и тип шин — они заметно влияют на эффективность.

  3. Проверяйте участие модели в программе субсидий.

  4. Ориентируйтесь на реальные тесты, а не только на паспортные данные.

Популярные вопросы о нормах энергопотребления электромобилей

Как выбрать электромобиль с низким расходом энергии?

Обращайте внимание на аэродинамику, массу, настройки силовой электроники и тип привода, а не только на ёмкость батареи.

Сколько стоит адаптация моделей под новые нормы?

Для покупателя это может выражаться в умеренном росте цены, который частично компенсируется субсидиями и снижением затрат на зарядку.

Что лучше — большая батарея или низкое потребление?

Низкое энергопотребление эффективнее в долгосрочной перспективе, так как снижает износ аккумулятора и эксплуатационные расходы.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
