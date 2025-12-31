Счётчик включили в Китае: новые правила для электромобилей способны изменить глобальные модели

В Китае установили лимит 15,1 кВт на 100 км для электрокаров

Китай готовится изменить правила игры на рынке электромобилей, вводя обязательные нормативы по энергопотреблению. Новые требования затронут не только производителей, но и покупателей, рассчитывающих на государственную поддержку. По сути, речь идёт о переходе от мягких ориентиров к жёсткому регулированию эффективности батарейного транспорта. Об этом сообщает Kolesa.

От рекомендаций к обязательствам

В КНР планируют закрепить стандарты потребления электроэнергии для электромобилей по той же логике, что и нормы расхода топлива для машин с ДВС. Если сейчас показатели носят рекомендательный характер, то уже с начала 2026 года они могут стать обязательными для всех автопроизводителей, работающих на рынке страны.

Подобный шаг укладывается в общий курс Китая на технологическое лидерство в сегменте электротранспорта, где местные бренды уже уверенно конкурируют с европейскими и американскими компаниями, включая сравнения, которые всё чаще звучат на уровне мирового рынка электрокаров.

Как будут считать расход энергии

Максимально допустимые значения энергопотребления планируют привязать к категории и массе автомобиля. Для легковых электромобилей массой до двух тонн ориентир установлен на уровне 15,1 кВт⋅ч на 100 км пробега. По сравнению с текущими рекомендациями это означает ужесточение примерно на 11 %.

По оценкам властей, такие меры подтолкнут автоконцерны к доработке платформ, аккумуляторов и силовой электроники. В результате средний запас хода электромобилей может вырасти примерно на 7 %. При этом многие актуальные модели уже близки к будущим требованиям — в частности, линейки BYD и Geely, которые активно присутствуют и в сегменте массовых электромобилей.

Влияние на рынок и субсидии

Новый стандарт станет фильтром при формировании перечня моделей, подпадающих под национальную программу льгот. Электромобили с завышенным энергопотреблением исключат из списка субсидируемых, даже если они соответствуют другим формальным критериям.

Это усиливает давление на производителей в массовом сегменте, где цена и доступ к субсидиям напрямую влияют на спрос. Одновременно нормативы стимулируют развитие более эффективных батарей, оптимизацию аэродинамики, снижение массы кузова и пересмотр параметров шин, которые напрямую влияют на расход энергии и поведение машины на зарядной инфраструктуре, где уже сформировался устойчивый профиль популярных моделей на зарядочных станциях.

Гибриды — следующий шаг

В дальнейших планах государства — разработка аналогичных требований по расходу топлива и электроэнергии для гибридных автомобилей. Речь идёт как о классических гибридах, так и о подзаряжаемых версиях. Подробностей пока нет, но сам вектор понятен: единый подход к эффективности всех типов силовых установок.

Китай и другие рынки

Китай становится первой страной, где нормы энергопотребления для электромобилей вводятся на обязательном уровне. В Европе и США пока применяются усреднённые циклы измерений и рекомендации, которые не всегда ограничивают вывод модели на рынок. Китайский подход жёстче и ближе к прямым регуляторным KPI для автопроизводителей.

Плюсы и минусы новых нормативов

Введение обязательных лимитов несёт как преимущества, так и риски для отрасли. С одной стороны, это ускоряет технологическое развитие и повышает реальную эффективность электромобилей. С другой — увеличивает нагрузку на производителей.

К преимуществам относятся:

рост запаса хода без увеличения ёмкости батареи;

повышение прозрачности характеристик для покупателей;

ускорение внедрения новых технологий.

К ограничениям можно отнести:

рост затрат на доработку платформ;

риск удорожания отдельных моделей;

возможное сокращение ассортимента в бюджетном сегменте.

Советы шаг за шагом: как оценивать электромобиль

Сравнивайте не только запас хода, но и расход энергии в кВт⋅ч на 100 км. Учитывайте массу автомобиля и тип шин — они заметно влияют на эффективность. Проверяйте участие модели в программе субсидий. Ориентируйтесь на реальные тесты, а не только на паспортные данные.

Популярные вопросы о нормах энергопотребления электромобилей

Как выбрать электромобиль с низким расходом энергии?

Обращайте внимание на аэродинамику, массу, настройки силовой электроники и тип привода, а не только на ёмкость батареи.

Сколько стоит адаптация моделей под новые нормы?

Для покупателя это может выражаться в умеренном росте цены, который частично компенсируется субсидиями и снижением затрат на зарядку.

Что лучше — большая батарея или низкое потребление?

Низкое энергопотребление эффективнее в долгосрочной перспективе, так как снижает износ аккумулятора и эксплуатационные расходы.