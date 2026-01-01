Штрафами уже не отделаться: новая стратегия затрагивает всех участников движения на годы вперёд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В России готовятся к обновлению подходов к обеспечению безопасности на дорогах, и эти изменения напрямую затронут водителей. МВД уже запустило работу над новой Стратегией, которая рассчитана сразу на несколько лет вперед. Документ должен задать вектор для реформ, направленных на снижение аварийности и смертности. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
В чем суть новой Стратегии безопасности

Стратегия повышения безопасности дорожного движения разработана МВД России и охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036-го. Основная цель — снизить смертность на дорогах в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году.

Поручение о ее реализации в ноябре 2025 года утвердил президент России Владимир Путин. Правительству отведено шесть месяцев на подготовку детального плана мероприятий.

При этом сама Стратегия не содержит конкретных норм или штрафов. Она определяет направления, по которым государство намерено двигаться дальше, формируя новую логику дорожной безопасности.

Какие проблемы МВД считает ключевыми

В документе приводится статистика ДТП за 2024 год, которая стала одной из причин пересмотра подходов. Так, 27,1% всех смертельных аварий связаны с превышением скорости, а число погибших в таких ДТП с 2017 года выросло в 1,5 раза.

Еще 25,3% погибших пришлись на аварии с участием пьяных водителей. Смертность в ДТП с наркотическим опьянением увеличилась на 34,5%.

Также МВД выделяет ряд системных проблем:

  • массовое игнорирование ремней безопасности и мотошлемов;
  • участие в движении людей с медицинскими противопоказаниями;
  • рост аварийности среди водителей старше 60 лет и новичков;
  • увеличение числа ДТП по вине иностранных граждан;
  • отвлечение на мобильные телефоны за рулем;
  • управление автомобилем без прав;
  • участие детей в дорожном движении в роли водителей;
  • продажа товаров, способствующих нарушениям, включая заглушки ремней и рамки для сокрытия номеров.

Что изменится для водителей на практике

Член Общественной палаты Александр Холодов считает, что реализация Стратегии может изменить привычную логику регулирования. По его мнению, акцент сместится с простого повышения штрафов на системные решения.

"Недавно в одном из регионов видел, как система сама выявляет опасные участки по статистике ДТП — работает", — рассказал Холодов.

Речь идет о развитии интеллектуальных камер фотовидеофиксации, более глубоком анализе данных и автоматическом выявлении аварийно-опасных зон. Отдельное внимание планируется уделить освещению дорог, пешеходным переходам, велодорожкам и городской инфраструктуре в целом, включая опасные участки дорог.

"Это не про гаишников с радарами, а про реальное снижение рисков", — подчеркнул эксперт.

Образование, а не только контроль

В рамках Стратегии предполагается запуск новых образовательных программ для водителей, пешеходов и детей. По словам Холодова, упор будет сделан не на формальные лекции, а на практические занятия и тренинги, которые помогут реально снизить аварийность.

"Что до закручивания гаек, лично я вижу здесь больше системности, чем просто карательных мер. Главное — как это будет реализовано на местах", — отметил он.

Предложения автоэкспертов и возможные ужесточения

Антон Шапарин сообщил, что Национальный автомобильный союз уже передал ГАИ свои предложения по реализации Стратегии.

"Мы рассчитываем на то, что с помощью Стратегии получится решить многие застарелые проблемы, которые накопились за долгие годы", — пояснил Шапарин.

Среди возможных мер — ужесточение ответственности родителей, которые перевозят детей без детских кресел или не пристегивают их ремнями безопасности. Обсуждается и корректировка работы камер, чтобы они предупреждали водителей заранее и стимулировали снижение скорости до опасных участков.

Сравнение: прежний подход и новая стратегия

Ранее основным инструментом борьбы с ДТП считались штрафы и усиление контроля. Новый подход предполагает комплексное воздействие: инфраструктура, технологии, образование и профилактика.
Если прежняя модель делала упор на наказание постфактум, то новая Стратегия ориентирована на предотвращение аварий еще до их возникновения.

Плюсы и минусы для водителей

Изменения несут как преимущества, так и потенциальные сложности.
К плюсам можно отнести повышение безопасности, развитие дорожной инфраструктуры и более понятные правила контроля.

К минусам — риск неравномерной реализации в регионах и возможное ужесточение ответственности за нарушения, особенно связанные с перевозкой детей.

Советы водителям в условиях новой Стратегии

Следите за изменениями в ПДД и КоАП.
Не игнорируйте ремни безопасности и детские кресла.
Будьте внимательны к зонам с камерами и пешеходным переходам.
Уделяйте внимание обучению и обновлению водительских навыков.

Популярные вопросы о Стратегии безопасности дорожного движения

Когда начнут действовать изменения?
План мероприятий должен быть утвержден к концу января 2026 года.

Вырастут ли штрафы?
Прямого указания на это нет, но возможны точечные ужесточения.

Коснутся ли изменения всех водителей?
Да, Стратегия затрагивает инфраструктуру, контроль и поведение всех участников движения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
