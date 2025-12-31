Одинаковая зима — разный результат: нюанс, который чувствуется на первом торможении

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

С приходом холодов перед водителями в России снова встает вечный вопрос: какую зимнюю резину выбрать — шипованную или "липучку". От этого решения напрямую зависят безопасность, комфорт и поведение автомобиля на зимней дороге. Универсального ответа не существует, но есть понятные ориентиры, которые помогают сделать правильный выбор. Об этом сообщает Rambler.

Шипованные и нешипованные зимние шины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шипованные и нешипованные зимние шины

Зачем автомобилю нужна зимняя резина

Зимние шины предназначены для эксплуатации при низких температурах, когда летняя резина теряет эластичность и сцепление. В составе зимних покрышек больше технических масел и смол, благодаря чему они остаются мягкими даже в мороз.

Дополнительную роль играет протектор: у зимних шин он глубже и агрессивнее, что улучшает торможение, разгон и управляемость на снегу и льду. Использование летней резины зимой существенно увеличивает тормозной путь и риск потери контроля над автомобилем, особенно в условиях зимней езды в городе.

Что такое "липучка" и какие виды бывают

Нешипованные зимние шины называют фрикционными, а в быту — "липучками". Сцепление у них достигается не за счет металлических шипов, а благодаря составу резины и особенностям рисунка протектора.

Существует два основных типа таких шин. "Скандинавские" или "нордические" модели рассчитаны на суровые морозы до -40 °C и глубокий снег. Они имеют мягкую резину и выраженный протектор глубиной до 10 мм, поэтому востребованы в северных регионах и за городом.

"Европейские" фрикционные шины предназначены для более мягкой зимы с частыми оттепелями. Их протектор менее агрессивный, а резиновая смесь жестче, что улучшает управляемость на мокром асфальте. Такие шины чаще выбирают жители крупных городов и южных регионов России.

В чем разница между шипами и "липучкой"

Главное отличие шипованных шин — наличие металлических шипов, которые повышают сцепление на льду и укатанном снегу. По составу резины и характеру протектора они близки к "нордическим" липучкам.
Шипованная резина особенно эффективна в регионах с долгой морозной зимой, частыми снегопадами и гололедицей. Именно в таких условиях ее преимущества раскрываются максимально.

Ресурс и износ зимних шин

В России запрещено использовать зимние шины с глубиной протектора менее 4 мм. В среднем комплект может прослужить от 40 000 до 60 000 километров, но многое зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.

Зимняя резина мягче летней, поэтому быстрее изнашивается, особенно на сухом асфальте и при плюсовых температурах. "Европейские липучки" обычно более выносливы за счет жесткой смеси.

У шипованных шин есть дополнительный фактор — потеря шипов. Считается, что при утрате более 60% ошиповки такая резина перестает обеспечивать должный уровень безопасности.

Поведение на асфальте и скользких покрытиях

На чистом асфальте фрикционные шины ведут себя увереннее: отсутствие металлических элементов обеспечивает лучшее сцепление и предсказуемость. Особенно это заметно у "европейских" моделей, рассчитанных на мокрые дороги.

Шипованные шины, напротив, выигрывают на льду и укатанном снегу. Шипы врезаются в поверхность, сокращая тормозной путь и помогая удерживать траекторию, что особенно важно при движении по гололеду.

Комфорт и уровень шума

Любая зимняя резина шумнее летней из-за крупного протектора. Однако шипованные шины почти всегда громче "липучек", особенно при движении по асфальту.
Производители стараются снизить шум за счет конструкции шипов и рисунка протектора, но полностью избавиться от этого эффекта невозможно.

Сравнение: шипованные шины и "липучка"

Шипованная резина лучше подходит для снега, льда и морозов, обеспечивая максимальное сцепление в сложных условиях. Она предпочтительна для регионов с суровой зимой и плохой уборкой дорог.
"Липучка" выигрывает в городе, где дороги чаще очищены, а зима сопровождается оттепелями. Она тише, комфортнее и лучше ведет себя на мокром асфальте.

Плюсы и минусы зимних шин

Выбор всегда связан с компромиссами.
Шипованные шины обеспечивают высокий уровень безопасности на льду и укатанном снегу, но шумнее и хуже работают на асфальте.
"Липучки" комфортнее и универсальнее, но уступают шипам в самых сложных зимних условиях.

Популярные вопросы о зимней резине в России

Что лучше для города — шипы или "липучка"?
В большинстве мегаполисов удобнее "липучка", особенно европейского типа.

Можно ли ездить зимой без шипов в северных регионах?
Да, но предпочтительнее "нордические" липучки или шипованные шины.

Как часто нужно менять зимнюю резину?
Производители рекомендуют замену раз в пять лет, даже если протектор еще в норме.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
