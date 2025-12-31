Одинаковая зима — разный результат: нюанс, который чувствуется на первом торможении

С приходом холодов перед водителями в России снова встает вечный вопрос: какую зимнюю резину выбрать — шипованную или "липучку". От этого решения напрямую зависят безопасность, комфорт и поведение автомобиля на зимней дороге. Универсального ответа не существует, но есть понятные ориентиры, которые помогают сделать правильный выбор. Об этом сообщает Rambler.
Зачем автомобилю нужна зимняя резина
Зимние шины предназначены для эксплуатации при низких температурах, когда летняя резина теряет эластичность и сцепление. В составе зимних покрышек больше технических масел и смол, благодаря чему они остаются мягкими даже в мороз.
Дополнительную роль играет протектор: у зимних шин он глубже и агрессивнее, что улучшает торможение, разгон и управляемость на снегу и льду. Использование летней резины зимой существенно увеличивает тормозной путь и риск потери контроля над автомобилем, особенно в условиях зимней езды в городе.
Что такое "липучка" и какие виды бывают
Нешипованные зимние шины называют фрикционными, а в быту — "липучками". Сцепление у них достигается не за счет металлических шипов, а благодаря составу резины и особенностям рисунка протектора.
Существует два основных типа таких шин. "Скандинавские" или "нордические" модели рассчитаны на суровые морозы до -40 °C и глубокий снег. Они имеют мягкую резину и выраженный протектор глубиной до 10 мм, поэтому востребованы в северных регионах и за городом.
"Европейские" фрикционные шины предназначены для более мягкой зимы с частыми оттепелями. Их протектор менее агрессивный, а резиновая смесь жестче, что улучшает управляемость на мокром асфальте. Такие шины чаще выбирают жители крупных городов и южных регионов России.
В чем разница между шипами и "липучкой"
Главное отличие шипованных шин — наличие металлических шипов, которые повышают сцепление на льду и укатанном снегу. По составу резины и характеру протектора они близки к "нордическим" липучкам.
Шипованная резина особенно эффективна в регионах с долгой морозной зимой, частыми снегопадами и гололедицей. Именно в таких условиях ее преимущества раскрываются максимально.
Ресурс и износ зимних шин
В России запрещено использовать зимние шины с глубиной протектора менее 4 мм. В среднем комплект может прослужить от 40 000 до 60 000 километров, но многое зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.
Зимняя резина мягче летней, поэтому быстрее изнашивается, особенно на сухом асфальте и при плюсовых температурах. "Европейские липучки" обычно более выносливы за счет жесткой смеси.
У шипованных шин есть дополнительный фактор — потеря шипов. Считается, что при утрате более 60% ошиповки такая резина перестает обеспечивать должный уровень безопасности.
Поведение на асфальте и скользких покрытиях
На чистом асфальте фрикционные шины ведут себя увереннее: отсутствие металлических элементов обеспечивает лучшее сцепление и предсказуемость. Особенно это заметно у "европейских" моделей, рассчитанных на мокрые дороги.
Шипованные шины, напротив, выигрывают на льду и укатанном снегу. Шипы врезаются в поверхность, сокращая тормозной путь и помогая удерживать траекторию, что особенно важно при движении по гололеду.
Комфорт и уровень шума
Любая зимняя резина шумнее летней из-за крупного протектора. Однако шипованные шины почти всегда громче "липучек", особенно при движении по асфальту.
Производители стараются снизить шум за счет конструкции шипов и рисунка протектора, но полностью избавиться от этого эффекта невозможно.
Сравнение: шипованные шины и "липучка"
Шипованная резина лучше подходит для снега, льда и морозов, обеспечивая максимальное сцепление в сложных условиях. Она предпочтительна для регионов с суровой зимой и плохой уборкой дорог.
"Липучка" выигрывает в городе, где дороги чаще очищены, а зима сопровождается оттепелями. Она тише, комфортнее и лучше ведет себя на мокром асфальте.
Плюсы и минусы зимних шин
Выбор всегда связан с компромиссами.
Шипованные шины обеспечивают высокий уровень безопасности на льду и укатанном снегу, но шумнее и хуже работают на асфальте.
"Липучки" комфортнее и универсальнее, но уступают шипам в самых сложных зимних условиях.
Популярные вопросы о зимней резине в России
Что лучше для города — шипы или "липучка"?
В большинстве мегаполисов удобнее "липучка", особенно европейского типа.
Можно ли ездить зимой без шипов в северных регионах?
Да, но предпочтительнее "нордические" липучки или шипованные шины.
Как часто нужно менять зимнюю резину?
Производители рекомендуют замену раз в пять лет, даже если протектор еще в норме.