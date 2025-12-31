Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Учёные исследовали микровключения в кристалле соли возрастом 1 млрд лет
Национальный парк Олимп столкнулся с проблемой чрезмерного туризма
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители

Запотевшие зеркала — не приговор: в автомобиле есть решение, о котором знают не все

Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Авто

Во время сильного дождя водители чаще всего жалуются не на саму погоду, а на резкое ухудшение видимости. Запотевшие стекла и зеркала превращают обычную поездку в источник стресса и потенциальной опасности. При этом в большинстве автомобилей уже есть простое решение, о котором многие даже не догадываются. Об этом сообщает Carandmotor.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Почему дождь резко ухудшает обзор

Интенсивные осадки ограничивают видимость не только из-за капель на стекле. Основная проблема — разница температур между салоном и улицей, из-за которой стеклянные поверхности быстро покрываются влагой. Лобовое стекло, боковые окна и зеркала начинают запотевать, сокращая обзор во всех направлениях.

Чаще всего водители сразу включают стеклоочистители и климат-систему, но этого бывает недостаточно, особенно в условиях высокой влажности и плохой видимости на дороге.

Кондиционер и скрытый помощник водителя

Правильное использование кондиционера действительно помогает осушить воздух в салоне и быстрее убрать запотевание. Однако у водителя есть еще один инструмент, который нередко остается без внимания.
Речь идет о хорошо знакомой кнопке обогрева заднего стекла, расположенной на центральной консоли большинства современных автомобилей. Многие используют ее исключительно зимой, не подозревая о дополнительной функции.

Как работает обогрев зеркал

Автопроизводители предусмотрели, что в дождь и сырость страдают не только стекла, но и боковые зеркала. Именно поэтому в большинстве современных моделей обогрев зеркал включается той же кнопкой, что и обогрев заднего стекла.

После активации зеркала начинают нагреваться и в течение нескольких минут очищаются от влаги. Это позволяет восстановить боковой обзор без дополнительных действий со стороны водителя и повысить безопасность маневров, особенно при движении в непогоду.

Важно знать об оснащении автомобиля

Стоит учитывать, что подогрев зеркал есть не во всех комплектациях. В некоторых автомобилях эта функция отсутствует или доступна только в более дорогих версиях.

Если зеркала не реагируют на включение обогрева заднего стекла, значит, производитель не предусмотрел эту опцию, и водителю придется искать альтернативные способы борьбы с запотеванием.

Простые меры, которые реально работают

Даже без подогрева можно снизить вероятность запотевания зеркал. Чистая стеклянная поверхность медленнее собирает влагу, чем загрязненная. Пыль, дорожная грязь и следы реагентов создают условия, при которых конденсат образуется быстрее.

Регулярная мойка зеркал и использование специализированных средств для стекол помогают сохранить обзор в дождливую погоду и дополняют работу климатической системы.

Сравнение: использование кнопки обогрева и альтернативные методы

Включение обогрева — самый быстрый и эффективный способ очистить зеркала и заднее стекло от влаги. Он не требует дополнительных аксессуаров и работает автоматически.

Альтернативные методы, такие как протирание вручную или применение антизапотевающих средств, помогают лишь временно и требуют регулярного повторения, особенно при длительной поездке под дождем.

Плюсы и минусы обогрева зеркал

Эта функция заметно упрощает жизнь водителю, но имеет свои особенности.
К преимуществам относятся быстрый эффект, улучшение бокового обзора и повышение безопасности в плохую погоду.

К недостаткам можно отнести отсутствие функции в базовых комплектациях и дополнительную нагрузку на электросистему, хотя она минимальна и кратковременна.

Советы по использованию обогрева стекол и зеркал

Включайте обогрев сразу при появлении запотевания.
Используйте кондиционер для снижения влажности в салоне.
Следите за чистотой зеркал и стекол.
Не держите обогрев включенным дольше необходимого времени.

Популярные вопросы о запотевании зеркал автомобиля

Как понять, есть ли в машине подогрев зеркал?
Чаще всего он включается вместе с обогревом заднего стекла и не имеет отдельной кнопки.

Можно ли пользоваться обогревом зеркал в дождь?
Да, функция эффективна не только зимой, но и при высокой влажности.

Что делать, если подогрева нет?
Регулярная очистка зеркал, правильная работа климат-системы и специальные средства для стекол помогут снизить запотевание.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Размер мозга не определяет уровень интеллекта у собак — Biology Letters
Домашние животные
Размер мозга не определяет уровень интеллекта у собак — Biology Letters
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Вазелин удерживает влагу и снижает сухость кожи
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Домашний состав для посудомойки сокращает расходы на бытовую химию
Курица сочетается с гранатовыми зёрнами в горячем блюде
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Белок на завтрак снижает чувство голода в течение дня
Расходы банков на выпуск карт привели к росту ставок — РИА Новости
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.