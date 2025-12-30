Маршрут диктует техника, а не асфальт: свобода передвижения оказалась совсем не там, где её искали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Полноприводные кемпервэны всё чаще рассматриваются не как экзотика, а как осознанный выбор для путешествий за пределами привычных маршрутов. Интерес к формату 4x4 растёт на фоне желания не зависеть от состояния дорог, сезона и погоды. Такой автомобиль меняет саму логику передвижения, превращая поездку в автономное приключение, где маршрут определяется не асфальтом, а возможностями техники.

Буханка
Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Буханка

Зачем кемпервэну полный привод

Полноприводный кемпервэн изначально рассчитан на условия, в которых стандартные дома на колёсах оказываются бессильны. Он уверенно чувствует себя на заснеженных трассах, лесных дорогах и песчаных участках, сохраняя управляемость и устойчивость. Это особенно важно для тех, кто путешествует в межсезонье или выбирает удалённые направления.

Высокая проходимость напрямую влияет на свободу планирования. Владельцы таких автомобилей не привязаны к кемпингам и оборудованным стоянкам. Возможность остановиться в любом подходящем месте делает поездки более гибкими и независимыми от инфраструктуры.

Оснащение и доработки для бездорожья

Чтобы кемпервэн действительно был готов к сложным условиям, базового полного привода недостаточно. Важную роль играют внедорожные шины с выраженным протектором, усиленные колёсные диски и увеличенный дорожный просвет. Эти элементы снижают риск повреждений и повышают проходимость на сложных покрытиях.

Отдельного внимания требуют системы самоспасения и автономности. Лебёдка, траки и дополнительные источники энергии позволяют чувствовать себя уверенно вдали от цивилизации. Солнечные панели и ёмкие аккумуляторы обеспечивают работу бытового оборудования без подключения к внешним сетям.

Планировка и стоимость решений

Внутреннее пространство полноприводного кемпервэна проектируется с учётом сценариев использования. Для путешествий вдвоём подойдёт компоновка с большой кроватью, компактной кухней и вместительными зонами хранения. Семейные поездки требуют трансформируемых решений и дополнительных спальных мест, сообщает 110km.ru.

На российском рынке популярны переоборудованные фургоны, включая УАЗ "Буханку" и полноприводный "Соболь NN". Их базовая стоимость начинается примерно от 1,2 и 3,5 миллиона рублей. Самостоятельная постройка кемпера потребует не менее 300 тысяч рублей, тогда как услуги профильных компаний стартуют от 500 тысяч и зависят от уровня оснащения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
