Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов

Авто

Навигационные приложения давно стали незаметной частью городской жизни, но весной многие жители крупных городов столкнулись с неожиданной проблемой: привычные маршруты на экране смартфона начали "прыгать", а стрелка местоположения — теряться. Сбои в работе GPS и ГЛОНАСС наглядно показали, насколько уязвима цифровая навигация и как быстро человек может остаться без привычных ориентиров.

Навигатор
Фото: unsplash.com by William Hadley is licensed under Free to use under the Unsplash License
Навигатор

Почему навигаторы теряют сигнал

Проблемы с определением координат особенно остро проявились в мегаполисах. Пользователи заметили нестабильную работу популярных приложений, когда устройство не может "поймать" спутники или показывает неверное местоположение. Причинами стали перебои в работе спутниковых систем, а также возможное заглушение сигналов в целях безопасности.

В результате автомобилисты и пешеходы оказались в ситуации, когда навигация перестала быть надежной опорой. В плотной городской застройке ошибка даже в несколько десятков метров может привести к неправильному повороту или потере нужного адреса.

Как работает навигация без спутников

Даже при отсутствии GPS и ГЛОНАСС современные устройства не остаются полностью "слепыми". Смартфоны используют технологию LBS, которая определяет местоположение по данным сотовых сетей и точек Wi-Fi. Устройство анализирует, к каким базовым станциям и сетям оно подключено, и на основе этого вычисляет примерные координаты.

В городе, где инфраструктура связи развита особенно плотно, такой способ даёт достаточную точность для ориентации. Он уступает спутниковой навигации, но позволяет продолжать движение по маршруту и понимать общее направление.

Практические решения для водителей и пешеходов

Если навигатор начал работать некорректно, можно вручную отключить GPS-модуль. В этом случае устройство автоматически перейдёт на определение координат по сотовой сети и Wi-Fi. Для онлайн-карт достаточно стабильного интернета — местоположение будет обновляться на основе данных операторов связи.

Для тех, кто регулярно сталкивается с помехами, существуют профессиональные транспортные системы с многостандартной поддержкой. Такие трекеры работают сразу с несколькими спутниковыми системами и дополняют их данными инерционных датчиков, что позволяет сохранять точность даже при частичном отсутствии сигналов, сообщает 110 km.ru.

Навигация в новых условиях

Сбои спутниковых систем показали, что альтернативные методы ориентирования перестали быть экзотикой. Использование LBS, мобильного интернета и профессионального оборудования помогает не теряться в городе и снижает зависимость от одного источника данных.

Даже в условиях нестабильной работы спутников современные технологии позволяют адаптироваться и сохранять контроль над маршрутом, будь то поездка за рулём или пешая прогулка.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
