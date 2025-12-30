Сложили зеркала — подставили кузов: парковочный приём, который часто приводит к дорогому ремонту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Складные зеркала давно стали привычной деталью современного автомобиля и воспринимаются как универсальная защита от повреждений. Однако в ряде ситуаций эта логика работает наоборот и может увеличить риск дорогостоящего ремонта. Есть простой приём, о котором знают немногие водители, но он реально влияет на безопасность при парковке. Об этом сообщает Carandmotor.

Перестроение и зеркала
Перестроение и зеркала

Как менялись автомобили и зеркала со временем

В 1980–1990-е годы автомобили были компактнее, а наружные зеркала — меньше и проще по конструкции. Даже припаркованные машины занимали меньше места у обочины или на стоянке, поэтому вопрос складывания зеркал почти не возникал. Ширина дорог и парковочных мест с тех пор изменилась незначительно, а вот сами автомобили стали заметно крупнее.

Современные модели получили массивные кузова, широкие двери и увеличенные зеркала с электроприводом, обогревом и камерами. Механизм складывания появился как способ защитить эти элементы и выиграть несколько сантиметров пространства, особенно в городе.

Почему открытые зеркала иногда безопаснее

Несмотря на распространённое мнение, закрытые зеркала не всегда снижают риск повреждений. При параллельной парковке рядом с другими автомобилями открытые зеркала визуально «расширяют» машину. Проезжающие водители подсознательно воспринимают её как более габаритную и стараются держать увеличенную дистанцию движения.

Это снижает вероятность контакта не только с зеркалом, но и с крылом или дверью. Машина становится заметнее в общем ряду, а риск неаккуратного манёвра со стороны других участников движения уменьшается.

Чем опасны сложенные зеркала на узкой улице

Когда зеркала сложены, автомобиль выглядит уже, чем есть на самом деле. Это может ввести в заблуждение водителя, проезжающего рядом, особенно в тесных дворах или на загруженных улицах. Ошибка в оценке расстояния нередко приводит к касанию кузова, которое обходится дороже, чем замена зеркала.

В таких условиях сложенные зеркала парадоксально повышают риск повреждений, ради предотвращения которых их обычно и убирают.

Когда зеркала всё-таки лучше складывать

Ситуация меняется при вертикальной парковке, в подземном паркинге или в закрытом гараже. Здесь складывание зеркал действительно оправдано. Оно увеличивает расстояние между автомобилями, облегчает посадку и высадку пассажиров и снижает вероятность задеть зеркало дверью или одеждой.

Кроме того, в закрытых пространствах меньше движущихся машин, а значит фактор визуального восприятия уже не играет ключевой роли.

Сравнение: сложенные и разложенные зеркала при парковке

При параллельной парковке на улице разложенные зеркала делают автомобиль более заметным и снижают риск бокового контакта. Сложенные зеркала визуально уменьшают габариты и могут спровоцировать опасное сближение.

В гараже или на стоянке с разметкой ситуация обратная. Здесь сложенные зеркала помогают сохранить пространство и защитить элементы от случайных ударов дверями соседних машин или пешеходов, особенно при ночной парковке во дворе.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор положения зеркал зависит от условий парковки. В городских условиях важно учитывать не только экономию места, но и психологию восприятия автомобиля другими водителями.
К плюсам разложенных зеркал относятся лучшая заметность и снижение риска повреждения кузова.
Сложенные зеркала удобны в тесных паркингах и при ограниченном пространстве, но на улице могут сыграть против владельца.

Советы по использованию зеркал шаг за шагом

Оставляйте зеркала разложенными при параллельной парковке на узкой улице.
Складывайте их в гараже или на закрытой стоянке.
Учитывайте интенсивность движения рядом с припаркованным автомобилем.
Не полагайтесь только на автоматику — оценивайте ситуацию вручную.
Помните, что ремонт кузова обычно дороже замены зеркала.

Популярные вопросы о зеркалах автомобиля

Когда лучше не складывать зеркала?
При парковке вдоль дороги или между другими машинами в плотном потоке.

Могут ли разложенные зеркала реально защитить кузов?
Да, за счёт визуального увеличения габаритов автомобиля.

Что безопаснее в подземном паркинге?
Складывать зеркала, чтобы избежать контакта с дверями и пешеходами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
