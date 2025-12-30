Тишина вместо сигнализации: электромобили лишаются важного элемента прямо на парковках

Автомобильные кражи в Европе выходят на новый уровень и всё чаще затрагивают не сам транспорт, а его "начинку". Злоумышленники меняют тактику и всё активнее охотятся за тем, что раньше не считалось ценным. Под ударом оказались владельцы электромобилей и гибридов. Об этом сообщают CAR & MOTOR.
Рост числа краж давно перестал быть локальной проблемой. Если раньше основной интерес представляли сами автомобили или вещи из салона, то теперь фокус сместился на технические компоненты. Особенно уязвимыми оказались электромобили и plug-in гибриды, что укладывается в общую картину, где авто угоняют по новым правилам и всё чаще выбирают нетипичные цели.
Речь идёт прежде всего о зарядных кабелях. Их воруют как из багажников и салонов, так и прямо с общественных зарядных станций. Причина проста: внутри кабелей содержится медь — базовый материал для электрических систем, который стабильно растёт в цене и легко сбывается на теневом рынке.
По данным профильных СМИ, стоимость меди на европейском рынке достигает примерно 8 евро за килограмм. Для преступников это быстрые деньги с минимальными рисками. Кабель легко демонтировать, он не требует сложных инструментов, а сам процесс редко привлекает внимание прохожих.
Владельцы электромобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда после парковки обнаруживают повреждённый или полностью исчезнувший кабель. Финансовые потери в таких случаях составляют сотни, а иногда и тысячи евро, особенно если повреждена система зарядки.
В ряде случаев злоумышленники идут дальше и вскрывают подземные линии, питающие зарядные станции. Это уже не просто кража, а серьёзное вмешательство в городскую инфраструктуру. Такие действия приводят к сбоям в работе зарядных сетей и создают проблемы для целых районов.
Подобные инциденты фиксируются по всей Европе — от Италии и Испании до Германии и Франции. На фоне того, как развивается рынок электромобилей и зарядная инфраструктура, уязвимость таких объектов становится всё заметнее.
Операторы зарядных станций начали внедрять дополнительные меры защиты. Например, британская компания InstaVolt, управляющая сетью зарядных станций в Европе, оснастила часть оборудования GPS-трекерами. Это позволяет оперативно выявлять факты демонтажа или вандализма.
При этом детали систем безопасности намеренно не раскрываются, чтобы не дать злоумышленникам инструменты для обхода защиты.
Ранее основными целями были автомобили с ДВС, колёса, зеркала или аудиосистемы. Такие кражи требовали времени и создавали больше шума. В случае с электромобилями объект компактнее, легче и дороже в пересчёте на килограмм.
Кроме того, зарядные кабели не имеют VIN-номеров и сложных идентификаторов, что упрощает их нелегальную перепродажу. Именно это делает их особенно привлекательными для криминального рынка.
Переход на электротранспорт остаётся актуальным, но имеет свои особенности.
К плюсам относятся низкие эксплуатационные расходы, экологичность и доступ к развитой зарядной инфраструктуре. Электромобили тише, технологичнее и часто оснащены современными системами безопасности.
Однако есть и минусы. Зарядные кабели и оборудование стоят дорого и остаются уязвимыми. Риск повреждения или кражи выше, особенно при использовании общественных станций. Дополнительные расходы на замену аксессуаров становятся новым фактором владения электромобилем.
Храните зарядный кабель в салоне или багажнике, а не на виду.
Используйте станции с видеонаблюдением и хорошим освещением.
По возможности выбирайте кабели с защитными замками.
Проверяйте страховку — некоторые полисы покрывают кражу аксессуаров.
Как выбрать безопасную зарядную станцию?
Лучше отдавать предпочтение станциям с охраной, камерами и высокой проходимостью.
Сколько стоит замена зарядного кабеля?
Цена зависит от модели автомобиля и типа кабеля, но в среднем речь идёт о сотнях евро.
Что лучше — оригинальный или универсальный кабель?
Оригинальные кабели дороже, но часто лучше защищены. Универсальные — доступнее, но требуют дополнительных мер безопасности.
