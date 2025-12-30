Тишина вместо сигнализации: электромобили лишаются важного элемента прямо на парковках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автомобильные кражи в Европе выходят на новый уровень и всё чаще затрагивают не сам транспорт, а его "начинку". Злоумышленники меняют тактику и всё активнее охотятся за тем, что раньше не считалось ценным. Под ударом оказались владельцы электромобилей и гибридов. Об этом сообщают CAR & MOTOR.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Новая цель автоворов 

Рост числа краж давно перестал быть локальной проблемой. Если раньше основной интерес представляли сами автомобили или вещи из салона, то теперь фокус сместился на технические компоненты. Особенно уязвимыми оказались электромобили и plug-in гибриды, что укладывается в общую картину, где авто угоняют по новым правилам и всё чаще выбирают нетипичные цели.

Речь идёт прежде всего о зарядных кабелях. Их воруют как из багажников и салонов, так и прямо с общественных зарядных станций. Причина проста: внутри кабелей содержится медь — базовый материал для электрических систем, который стабильно растёт в цене и легко сбывается на теневом рынке.

Почему именно зарядные кабели

По данным профильных СМИ, стоимость меди на европейском рынке достигает примерно 8 евро за килограмм. Для преступников это быстрые деньги с минимальными рисками. Кабель легко демонтировать, он не требует сложных инструментов, а сам процесс редко привлекает внимание прохожих.

Владельцы электромобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда после парковки обнаруживают повреждённый или полностью исчезнувший кабель. Финансовые потери в таких случаях составляют сотни, а иногда и тысячи евро, особенно если повреждена система зарядки.

Проблема выходит за пределы автомобилей

В ряде случаев злоумышленники идут дальше и вскрывают подземные линии, питающие зарядные станции. Это уже не просто кража, а серьёзное вмешательство в городскую инфраструктуру. Такие действия приводят к сбоям в работе зарядных сетей и создают проблемы для целых районов.

Подобные инциденты фиксируются по всей Европе — от Италии и Испании до Германии и Франции. На фоне того, как развивается рынок электромобилей и зарядная инфраструктура, уязвимость таких объектов становится всё заметнее.

Как реагирует рынок зарядной инфраструктуры

Операторы зарядных станций начали внедрять дополнительные меры защиты. Например, британская компания InstaVolt, управляющая сетью зарядных станций в Европе, оснастила часть оборудования GPS-трекерами. Это позволяет оперативно выявлять факты демонтажа или вандализма.

При этом детали систем безопасности намеренно не раскрываются, чтобы не дать злоумышленникам инструменты для обхода защиты.

Сравнение: традиционные кражи и новые схемы

Ранее основными целями были автомобили с ДВС, колёса, зеркала или аудиосистемы. Такие кражи требовали времени и создавали больше шума. В случае с электромобилями объект компактнее, легче и дороже в пересчёте на килограмм.

Кроме того, зарядные кабели не имеют VIN-номеров и сложных идентификаторов, что упрощает их нелегальную перепродажу. Именно это делает их особенно привлекательными для криминального рынка.

Плюсы и минусы электромобилей в контексте безопасности

Переход на электротранспорт остаётся актуальным, но имеет свои особенности.
К плюсам относятся низкие эксплуатационные расходы, экологичность и доступ к развитой зарядной инфраструктуре. Электромобили тише, технологичнее и часто оснащены современными системами безопасности.

Однако есть и минусы. Зарядные кабели и оборудование стоят дорого и остаются уязвимыми. Риск повреждения или кражи выше, особенно при использовании общественных станций. Дополнительные расходы на замену аксессуаров становятся новым фактором владения электромобилем.

Советы по защите зарядного оборудования шаг за шагом

  1. Храните зарядный кабель в салоне или багажнике, а не на виду.

  2. Используйте станции с видеонаблюдением и хорошим освещением.

  3. По возможности выбирайте кабели с защитными замками.

  4. Проверяйте страховку — некоторые полисы покрывают кражу аксессуаров.

Популярные вопросы о кражах зарядных кабелей

Как выбрать безопасную зарядную станцию?
Лучше отдавать предпочтение станциям с охраной, камерами и высокой проходимостью.

Сколько стоит замена зарядного кабеля?
Цена зависит от модели автомобиля и типа кабеля, но в среднем речь идёт о сотнях евро.

Что лучше — оригинальный или универсальный кабель?
Оригинальные кабели дороже, но часто лучше защищены. Универсальные — доступнее, но требуют дополнительных мер безопасности.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
