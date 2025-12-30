Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порции и количество блюд влияют на новогоднюю калорийность — Соломатина
Щепотка соли снижает горечь чёрного чая — чайные мастера
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Рис и компот помогут мягко очистить организм — диетолог Белоусова
Лемонграсс и лайм усиливают свежесть кокосового маринада — кулинары
Спланировать нужно бюджет так, чтобы мечты стали реальностью — Никитина
Под видом новогодних скидок мошенники крадут деньги — киберэксперт Курочкин

Руки на руле теряют смысл: автомобильная индустрия уже живёт по правилам нового будущего

Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Авто

Момент, когда человек перестанет быть обязательным участником процесса вождения, перестаёт выглядеть фантастикой. Автомобильная индустрия уже живёт в логике автопилота, подписок и цифровых экосистем. Новый прогноз показывает, когда привычный руль окончательно уйдёт на второй план. Об этом сообщает автомобильное издание CAR & MOTOR.

Автопилот на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автопилот на трассе

Когда автономное вождение станет нормой 

Аналитики всё чаще сходятся во мнении, что классический формат управления автомобилем доживает последние годы. По оценке международной консалтинговой компании KPMG, технологический и регуляторный фундамент для этого уже заложен. Развитие систем автономного вождения идёт параллельно с ужесточением требований со стороны Европейского союза, который последовательно вводит обязательные ассистенты безопасности.

Речь идёт о комплексе ADAS-решений: камерах кругового обзора, радарах, лидарах, системах удержания в полосе, адаптивном круиз-контроле и автоматическом экстренном торможении. Сегодня эти технологии стали стандартом даже для массовых моделей, включая электромобили и гибриды, а не только премиальный сегмент, где автономные функции всё чаще становятся частью цифровой архитектуры автомобиля, как это происходит в проектах уровня будущее автономных авто и цифровых сервисов.

Автомобиль как сервис, а не собственность

Переход к беспилотным технологиям тесно связан с изменением самой модели владения транспортом. Согласно данным опроса, 78% руководителей автомобильной отрасли считают, что подписка, долгосрочный лизинг и аренда вытеснят классическую покупку автомобиля.

В такой модели пользователь платит фиксированную ежемесячную сумму, а обслуживание, страхование, обновление программного обеспечения и замена автомобиля остаются на стороне производителя или финансового партнёра. Водитель фактически превращается в клиента цифрового сервиса, а не владельца актива.

Этот подход особенно активно развивается в сегменте электромобилей, где стоимость батареи, программных обновлений и инфраструктуры зарядки играет ключевую роль, а сам рынок всё заметнее смещается в сторону развития электромобильной инфраструктуры.

Рынок беспилотных авто и рост инвестиций

Отчёт KPMG подчёркивает, что трансформация отрасли выходит далеко за рамки автопилота. Электрификация, цифровизация, искусственный интеллект и облачные платформы меняют всю цепочку создания стоимости — от добычи сырья для аккумуляторов до взаимодействия с конечным клиентом.

Прогноз показывает, что рынок беспилотных автомобилей будет расти в среднем на 23% в год в период с 2025 по 2030 год. Уже через пять лет его объём может достичь 115 млрд евро, что делает автономное вождение одним из ключевых драйверов всей автомобильной экономики.

Партнёрства как условие выживания

Отдельный акцент в исследовании сделан на сотрудничестве. 91% топ-менеджеров уверены, что к 2030 году автопроизводители будут критически зависеть от партнёров в сферах аккумуляторов, программного обеспечения, искусственного интеллекта и облачной инфраструктуры.

При этом 77% компаний уже считают стратегические альянсы обязательным условием роста. Без них невозможно одновременно развивать автономное вождение, электромобили, цифровые сервисы и новые форматы владения.

Классическое вождение и автономные системы

Традиционное управление автомобилем строится вокруг навыков водителя, его реакции и опыта. Оно требует постоянного внимания и несёт человеческий фактор как основной риск. Автопилот, напротив, опирается на датчики, алгоритмы и машинное обучение, снижая вероятность ошибок.

Классический автомобиль даёт чувство контроля и вовлечённости, но ограничен физиологией человека. Автономные системы предлагают стабильность, предсказуемость и интеграцию с навигацией, трафиком и инфраструктурой умных городов.

Плюсы и минусы автономного вождения

Переход к беспилотным технологиям имеет как очевидные преимущества, так и ограничения, которые отрасли ещё предстоит преодолеть.

К ключевым плюсам относятся:

  • снижение аварийности за счёт исключения человеческих ошибок;

  • оптимизация трафика и расхода энергии;

  • комфорт для пассажиров, особенно в дальних поездках;

  • тесная интеграция с электромобилями и цифровыми сервисами.

Среди минусов эксперты выделяют:

  • высокую стоимость технологий и обслуживания;

  • зависимость от программного обеспечения и связи;

  • вопросы ответственности и страхования;

  • необходимость обновления дорожной инфраструктуры.

Советы по переходу на автономные технологии

  1. Оцените уровень автономности автомобиля и реальные сценарии его использования.

  2. Учитывайте наличие обновлений программного обеспечения и поддержку производителя.

  3. Сравнивайте условия подписки, лизинга и классической покупки.

  4. Проверяйте совместимость с зарядной инфраструктурой, если речь идёт об электромобиле.

Популярные вопросы о будущем автономного вождения

Когда автономные автомобили станут массовыми?

По прогнозам отрасли, переломный момент ожидается ближе к 2030 году, когда технологии и регулирование совпадут.

Что лучше: покупка или подписка на автомобиль?

Подписка удобнее для тех, кто ценит гибкость и не хочет заниматься обслуживанием и перепродажей.

Сколько стоит автомобиль с автопилотом?

Цена зависит от уровня автономности, бренда и сегмента, но в ближайшие годы стоимость будет снижаться за счёт масштабирования технологий.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
Упражнения на гибкость улучшает осанку при хронических нагрузках
Один день переедания не меняет вес кардинально — The Conversation
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Грязная ваза ускоряет увядание срезанных цветов — Ciceksel
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist
Прямохождение человека связывают со снижением солнечной нагрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.