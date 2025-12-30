Симпатия приходит после запуска: силовая начинка делает этот кроссовер неожиданно близким

Линейка силовых агрегатов для нового Jaecoo J6 в России раскрыта официально, и бренд делает ставку на уже проверенные решения. Кроссовер выйдет сразу в двух версиях, рассчитанных на разные сценарии эксплуатации — от города до сложных покрытий. Оба варианта адаптированы под российские условия и требования рынка. Об этом сообщает China Motors.
Новый Jaecoo J6, который готовится к выходу на российский рынок, получил два бензиновых турбомотора, разработанных в рамках глобальной инженерной платформы Chery. Оба агрегата соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и ориентированы на стабильную работу в широком диапазоне температур. Производитель делает акцент на балансе между динамикой, ресурсом и эксплуатационными расходами, что особенно важно на фоне общего состояния российского авторынка.
Базовая версия кроссовера оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 156 л. с. с крутящим моментом 230 Н·м. Он работает в паре с вариатором и передним приводом. Этот мотор хорошо знаком российским автомобилистам по моделям Tiggo 7 Pro и Omoda C5 и зарекомендовал себя как экономичное и спокойное решение для повседневной езды.
Более производительная модификация Jaecoo J6 получила 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л. с. и моментом 320 Н·м. В связке с ним используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и полный привод с многодисковой муфтой. Такая компоновка всё чаще становится стандартом для современных кроссоверов, рассчитанных не только на асфальт, но и на сложные условия эксплуатации.
Полный привод с электронными режимами движения сближает Jaecoo J6 с моделями, ориентированными на смешанный цикл использования, включая зиму и бездорожье. Подобные решения уже применяются в других полноприводных кроссоверах, представленных на российском рынке.
Оба двигателя оснащены системой непосредственного впрыска, турбонаддувом с интеркулером и функцией "старт-стоп", доработанной с учётом холодного климата. Для России предусмотрены предпусковой подогреватель и усиленная шумоизоляция моторного отсека, что снижает нагрузку на двигатель и повышает комфорт в зимний период.
Jaecoo J6 построен на платформе, родственной Tiggo 8 Pro, но отличается более агрессивным дизайном, увеличенным дорожным просветом до 190 мм и полностью светодиодной оптикой. Старт продаж ожидается летом 2025 года, а базовая стоимость, по предварительным данным, начнётся от 2,4 млн рублей.
Базовая версия с мотором 1.6 ориентирована на город и трассу. Она выигрывает по расходу топлива, стоимости владения и комфорту в повседневных поездках. Такой вариант подойдёт для семейного использования и регулярных поездок без серьёзных нагрузок.
Модификация с двигателем 2.0 и полным приводом рассчитана на универсальные сценарии. Она лучше подходит для регионов с плохими дорогами, активного отдыха и частых выездов за город. Повышенный расход топлива компенсируется стабильной тягой и уверенностью на сложных покрытиях.
Обе версии Jaecoo J6 имеют свои особенности, которые стоит учитывать при выборе.
Преимущества базового двигателя:
Недостатки базового двигателя:
Преимущества старшего двигателя:
Недостатки старшего двигателя:
Оцените реальные условия эксплуатации — город, трасса или смешанный режим.
Учтите климат региона и качество дорожной сети.
Рассчитайте бюджет с учётом обслуживания, страховки и сезонных шин.
Если полный привод нужен лишь эпизодически, базовая версия может оказаться рациональнее.
Для городской эксплуатации оптимален мотор 1.6 с вариатором — он экономичнее и тише.
Точная цена пока не объявлена, но она будет заметно выше базовой и превысит стартовую планку.
Вариатор подойдёт для спокойной езды, робот с DCT — для тех, кто ценит динамику и уверенность на сложных дорогах.
