Симпатия приходит после запуска: силовая начинка делает этот кроссовер неожиданно близким

Jaecoo J6 в России получил два бензиновых турбомотора
Авто

Линейка силовых агрегатов для нового Jaecoo J6 в России раскрыта официально, и бренд делает ставку на уже проверенные решения. Кроссовер выйдет сразу в двух версиях, рассчитанных на разные сценарии эксплуатации — от города до сложных покрытий. Оба варианта адаптированы под российские условия и требования рынка. Об этом сообщает China Motors.

Jaecoo J6
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jaecoo J6

Какие двигатели предложат для Jaecoo J6

Новый Jaecoo J6, который готовится к выходу на российский рынок, получил два бензиновых турбомотора, разработанных в рамках глобальной инженерной платформы Chery. Оба агрегата соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и ориентированы на стабильную работу в широком диапазоне температур. Производитель делает акцент на балансе между динамикой, ресурсом и эксплуатационными расходами, что особенно важно на фоне общего состояния российского авторынка.

Базовая версия кроссовера оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 156 л. с. с крутящим моментом 230 Н·м. Он работает в паре с вариатором и передним приводом. Этот мотор хорошо знаком российским автомобилистам по моделям Tiggo 7 Pro и Omoda C5 и зарекомендовал себя как экономичное и спокойное решение для повседневной езды.

Старшая версия с упором на тягу и проходимость

Более производительная модификация Jaecoo J6 получила 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л. с. и моментом 320 Н·м. В связке с ним используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и полный привод с многодисковой муфтой. Такая компоновка всё чаще становится стандартом для современных кроссоверов, рассчитанных не только на асфальт, но и на сложные условия эксплуатации.

Полный привод с электронными режимами движения сближает Jaecoo J6 с моделями, ориентированными на смешанный цикл использования, включая зиму и бездорожье. Подобные решения уже применяются в других полноприводных кроссоверах, представленных на российском рынке.

Адаптация под российские условия

Оба двигателя оснащены системой непосредственного впрыска, турбонаддувом с интеркулером и функцией "старт-стоп", доработанной с учётом холодного климата. Для России предусмотрены предпусковой подогреватель и усиленная шумоизоляция моторного отсека, что снижает нагрузку на двигатель и повышает комфорт в зимний период.

Jaecoo J6 построен на платформе, родственной Tiggo 8 Pro, но отличается более агрессивным дизайном, увеличенным дорожным просветом до 190 мм и полностью светодиодной оптикой. Старт продаж ожидается летом 2025 года, а базовая стоимость, по предварительным данным, начнётся от 2,4 млн рублей.

Сравнение версий Jaecoo J6

Базовая версия с мотором 1.6 ориентирована на город и трассу. Она выигрывает по расходу топлива, стоимости владения и комфорту в повседневных поездках. Такой вариант подойдёт для семейного использования и регулярных поездок без серьёзных нагрузок.

Модификация с двигателем 2.0 и полным приводом рассчитана на универсальные сценарии. Она лучше подходит для регионов с плохими дорогами, активного отдыха и частых выездов за город. Повышенный расход топлива компенсируется стабильной тягой и уверенностью на сложных покрытиях.

Плюсы и минусы двигателей

Обе версии Jaecoo J6 имеют свои особенности, которые стоит учитывать при выборе.

Преимущества базового двигателя:

  • умеренный расход топлива;
  • проверенная конструкция;
  • более доступная цена автомобиля.

Недостатки базового двигателя:

  • только передний привод;
  • ограниченная динамика при полной загрузке.

Преимущества старшего двигателя:

  • высокая мощность и крутящий момент;
  • полный привод с электронными режимами;
  • лучшая устойчивость вне асфальта.

Недостатки старшего двигателя:

  • более высокая стоимость;
  • повышенные требования к обслуживанию трансмиссии.

Советы по выбору версии Jaecoo J6

  1. Оцените реальные условия эксплуатации — город, трасса или смешанный режим.

  2. Учтите климат региона и качество дорожной сети.

  3. Рассчитайте бюджет с учётом обслуживания, страховки и сезонных шин.

  4. Если полный привод нужен лишь эпизодически, базовая версия может оказаться рациональнее.

Популярные вопросы о Jaecoo J6

Какой двигатель лучше подходит для города?

Для городской эксплуатации оптимален мотор 1.6 с вариатором — он экономичнее и тише.

Сколько будет стоить версия с полным приводом?

Точная цена пока не объявлена, но она будет заметно выше базовой и превысит стартовую планку.

Что выбрать — вариатор или робот?

Вариатор подойдёт для спокойной езды, робот с DCT — для тех, кто ценит динамику и уверенность на сложных дорогах.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
