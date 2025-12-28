Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машина не заводится в мороз — и это ловушка: именно так мелкая проблема становится большой

Длительное прокручивание стартера зимой может привести к заливанию свечей — Actualn
Авто

В сильные морозы даже полностью исправный автомобиль может отказаться заводиться. В такие моменты водители часто действуют на эмоциях и совершают ошибки, которые приводят к дорогостоящему ремонту. Эксперты напоминают: зимой важно не только завести двигатель, но и не навредить ему своими действиями. Об этом сообщает Actualno.

Замёрзшая дверь автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замёрзшая дверь автомобиля

Почему зимой запуск двигателя становится проблемой

Низкие температуры повышают нагрузку на аккумулятор, стартер и систему зажигания. Масло густеет, топливо испаряется хуже, а электрические цепи работают менее эффективно. Даже при исправных узлах вероятность неудачного запуска заметно возрастает — особенно в период, когда типичные проблемы зимнего запуска двигателя проявляются одновременно.

Именно в этот момент многие водители начинают торопиться, пытаясь "дожать" двигатель любыми способами, что часто оборачивается дополнительными поломками.

Ошибка №1: слишком долго крутить стартер

Одна из самых распространённых ошибок — продолжительное вращение стартера. Если двигатель не запустился с первой попытки, стоит остановиться и сделать паузу.

Длительный пуск приводит к заливанию свечей зажигания. Искра пропадает, а запуск становится ещё сложнее. Кроме того, избыток топлива смывает масляную плёнку со стенок цилиндров и может попадать в картер, разжижая моторное масло. Даже если двигатель в итоге заведётся, такое масло уже не сможет нормально защищать коленвал и поршневую группу, и его придётся менять.

Ошибка №2: попытка буксировки на морозе

Буксировка холодного автомобиля также может обернуться проблемами. Особенно это опасно для машин с вакуумным усилителем тормозов и гидроусилителем руля. При заглушенном двигателе педаль тормоза становится очень жёсткой, а загустевшее масло в рулевом механизме может выдавить сальники.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач такая мера крайне рискованна: последствия буксировки автомата нередко заканчиваются серьёзными повреждениями трансмиссии из-за отсутствия циркуляции масла.

Ошибка №3: агрессивный прогрев под капотом

Некоторые водители пытаются ускорить запуск, прогревая двигатель тепловыми пушками или направляя горячий воздух под капот. Такой подход крайне рискован.

Горячий поток может повредить пластиковые элементы, электропроводку и резиновые детали. При наличии паров топлива возрастает риск возгорания. Использовать подобные методы допустимо только в специально оборудованных условиях и с соблюдением всех мер безопасности.

Что действительно стоит проверить перед запуском

Если автомобиль не заводится, лучше действовать последовательно и спокойно. В первую очередь стоит обратить внимание на базовые вещи: состояние аккумулятора, уровень заряда и чистоту клемм. Также важно проверить качество топлива, состояние свечей зажигания и уровень моторного масла.

Если проблема не решается, безопаснее обратиться за помощью. Вызов эвакуатора и диагностика в сервисе зачастую обходятся дешевле, чем ремонт двигателя или автоматической коробки после неудачных экспериментов.

Сравнение: самостоятельные попытки и помощь специалистов

Попытки завести машину "любой ценой" могут дать быстрый результат, но несут высокий риск повреждений. Обращение к специалистам занимает больше времени, зато снижает вероятность серьёзных поломок и лишних расходов.

Плюсы и минусы осторожного подхода

Осторожные действия зимой помогают сохранить ресурс двигателя и трансмиссии.

  • Плюсы: снижение риска поломок, экономия на ремонте, безопасность.
  • Минусы: необходимость терпения и иногда дополнительных затрат на помощь.

Советы шаг за шагом: как правильно действовать в мороз

Попробуйте запустить двигатель не более 5-7 секунд.
Сделайте паузу перед следующей попыткой.
Не буксируйте автомобиль с АКПП.
Избегайте агрессивного прогрева под капотом.
При неудаче вызывайте эвакуатор или техпомощь.

Популярные вопросы о зимнем запуске автомобиля

Как выбрать аккумулятор для зимы?
Лучше ориентироваться на ёмкость и пусковой ток, рекомендованные производителем.

Что лучше — частые попытки или паузы?
Паузы между попытками снижают риск заливания свечей и разрядки аккумулятора.

Можно ли использовать "народные" методы прогрева?
Большинство таких способов опасны и могут привести к повреждениям автомобиля.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
