Немцы снова идут ва-банк: эта автомобильная технология уже выехала на обычные улицы

Автомобиль без руля и педалей перестаёт быть фантастикой и выходит на городские улицы. Volkswagen в реальных условиях тестирует концепт, где человек больше не управляет машиной, а доверяет все решения алгоритмам. Gen. Urban показывает, как может выглядеть повседневный транспорт в эпоху автономного вождения. Об этом сообщает Arabalar.
Автономные технологии давно развиваются в автомобильной индустрии, но большинство прототипов всё ещё предполагают участие водителя. Volkswagen Gen. Urban идёт другим путём и изначально создавался как транспорт без ручного управления. В салоне отсутствуют руль и педали, а роль человека сведена к пассажиру, который задаёт пункт назначения и сопровождает поездку.
Такой подход отражает стратегию Volkswagen, ориентированную не на личное владение, а на сервисы совместного пользования — роботакси и городские трансферы. Похожие идеи всё чаще появляются и у других производителей, экспериментирующих с тем, как автомобиль может самостоятельно взаимодействовать с человеком, как это уже происходит в проектах уровня автомобиля с интеллектуальными цифровыми системами.
В отличие от многих конкурентов, Volkswagen вывел Gen. Urban не на закрытый полигон, а на улицы Вольфсбурга. Это позволило проверить работу системы в плотном городском потоке, где присутствуют пешеходные переходы, велосипедисты, резкие торможения и непредсказуемое поведение других участников движения.
После почти года тестов автомобиль научился самостоятельно двигаться в сложной городской среде. Это говорит о серьёзном прогрессе программного обеспечения и сенсорных систем, которые становятся ключевым элементом автономного электромобиля.
Внешне Gen. Urban перекликается с электрической линейкой ID.: обтекаемый кузов, низкие фары и широкая передняя часть подчёркивают его технологичную природу. Утопленные ручки дверей и цифровые боковые зеркала улучшают аэродинамику и энергоэффективность.
На крыше размещён блок из четырёх-пяти сенсоров, дополненный фронтальными камерами. Они постоянно сканируют пространство вокруг автомобиля, распознавая машины, пешеходов, разметку и дорожные знаки. Volkswagen не раскрывает всех характеристик, но используемое оборудование соответствует современным стандартам автономного вождения.
Одна из задач проекта — понять, как люди воспринимают поездку без водителя. Во время тестов Volkswagen собирает данные о том, чувствуют ли пассажиры себя в безопасности, как они проводят время в салоне и насколько активно взаимодействуют с интерфейсом.
Интерес к таким исследованиям растёт на фоне того, что концепт-кары всё чаще перестают быть просто дизайнерскими экспериментами и становятся полигоном для отработки пользовательских сценариев, в отличие от шоу-проектов, которые так и остаются визуальной идеей, как это нередко происходит с фантастическими концептами без серийного будущего.
Gen.Urban предлагает сценарий, где взаимодействие начинается ещё до прибытия автомобиля. Через мобильное приложение пассажир может заранее настроить температуру, освещение и базовые параметры салона. Это особенно важно для сервисов совместного использования.
При посадке кресло автоматически подстраивается под заданные настройки, а перед пассажиром расположен широкий экран с маршрутом, временем прибытия и ключевой информацией. Интерфейс намеренно минималистичен и не перегружает внимание.
Gen.Urban не предназначен для серийного производства, но служит демонстрацией направления, в котором движется бренд. Полученные данные станут основой для будущих решений в сфере роботакси, городских трансферов и автономных электромобилей.
Volkswagen фактически тестирует не только автомобиль, но и новую культуру взаимодействия человека с транспортом — где управление уходит на второй план, а ключевым становится опыт пассажира и доверие к системе.
Автомобили без руля меняют привычную логику передвижения. У такого подхода есть как сильные стороны, так и ограничения.
Оценивайте сценарии — такие автомобили лучше всего подходят для города и коротких поездок.
Используйте персонализацию через приложения для повышения комфорта.
Обращайте внимание на системы безопасности и наличие резервного управления.
Gen.Urban не планируется к серийному выпуску и служит исследовательской платформой.
Стоимость будет зависеть от модели сервиса — каршеринг, роботакси или корпоративный транспорт.
Для личного пользования подойдёт классический электромобиль, а для массовых перевозок и каршеринга перспективнее автономные решения.
