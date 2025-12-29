Мода, дошедшая до запрета: эта деталь электромобилей внезапно попала под удар регулятора

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Власти Китая решили вмешаться в один из самых модных трендов автодизайна последних лет. Ставка на футуризм и электронику в дверных ручках электромобилей теперь официально признана потенциально опасной. Регулятор посчитал, что в аварийных ситуациях такие решения могут стоить людям жизни. Об этом сообщает Autoblog.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Carlquinn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

Новый запрет и сроки его вступления 

С 1 января 2027 года в Китае вступают в силу обновлённые требования к безопасности автомобилей. Все новые машины массой до 3,5 тонны, включая электромобили и гибриды, должны иметь механические ручки аварийного открытия дверей — как снаружи, так и внутри салона. Полностью электронные или выдвижные решения, популярные у премиальных брендов, под запретом для новых моделей.

Регуляторы указывают на простой риск: при аварии может отключиться питание, выйти из строя аккумулятор или проводка. В таких условиях электронная ручка превращается в бесполезный элемент, а доступ к салону становится критической точкой, особенно когда речь идёт о безопасности доступа в автомобиль.

Почему именно сейчас

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало проект правил после анализа реальных инцидентов. Проблемы касаются не только полного отказа электроники, но и менее критичных сценариев. В холодную погоду выдвижные ручки могут зависать, срабатывать с задержкой или защемлять пальцы. Внутренние аварийные механизмы, которые формально присутствуют во многих электромобилях, часто плохо заметны и неинтуитивны.

Подобные претензии звучат и за пределами Китая. Ранее владелец Rivian публично рассказывал, что во время отключения питания не смог быстро найти механический способ открыть дверь.

Tesla и другие бренды под давлением

В центре внимания оказалась Tesla — все её модели используют утопленные в кузов ручки с электронным приводом. За годы эксплуатации накопилось множество жалоб на отказ системы при авариях. Задокументированы случаи, когда пассажирам Model Y приходилось разбивать стёкла, чтобы выбраться из автомобиля.

Сообщается как минимум о 15 смертельных случаях, связанных с авариями Tesla, где дверные ручки не сработали после потери питания. На фоне этого китайский рынок, крупнейший в мире по продажам электромобилей, становится точкой давления и для других производителей — от BYD до Mercedes-Benz, особенно с учётом ужесточения современных стандартов автомобильной безопасности.

Историческая параллель и возможные последствия

Выдвижные дверные ручки когда-то воспринимались как символ прогресса — примерно так же, как в своё время выдвижные фары. Они улучшали аэродинамику, подчёркивали статус и создавали ощущение технологичности. Однако, как и с фарами прошлого, эффектный дизайн столкнулся с требованиями реальной безопасности.

Производителям предстоит либо полностью переработать конструкции, либо внедрить более надёжные и понятные механические решения. На фоне китайского запрета всё чаще звучит вопрос, последуют ли примеру другие крупные рынки.

Сравнение: выдвижные и механические дверные ручки

Выдвижные электронные ручки делают автомобиль визуально чище и немного улучшают аэродинамику. Они хорошо вписываются в концепцию электромобиля и подчёркивают премиальность. Однако такие решения напрямую зависят от электроники и аккумулятора.

Классические механические ручки проигрывают в дизайне, но выигрывают в надёжности. Они работают без питания, понятны интуитивно и не требуют обучения владельца. В экстренной ситуации это может быть решающим фактором.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор конструкции влияет не только на внешний вид, но и на эксплуатацию автомобиля.

Преимущества выдвижных ручек:

  • улучшенная аэродинамика;
  • современный дизайн;
  • соответствие имиджу электромобиля.

Недостатки выдвижных решений:

  • зависимость от электропитания;
  • риск отказа при аварии;
  • сложность использования в стрессовой ситуации.

Механические ручки менее эффектны, но проще, дешевле в обслуживании и соответствуют базовым требованиям безопасности.

Советы шаг за шагом: на что обращать внимание при выборе электромобиля

  1. Проверьте наличие механической аварийной ручки внутри салона.

  2. Уточните, работает ли внешняя ручка без электропитания.

  3. Изучите инструкцию — где именно расположен аварийный механизм.

  4. Оцените, насколько легко открыть дверь одной рукой.

  5. Учтите климат: морозы усиливают проблемы электронных элементов.

Популярные вопросы о дверных ручках электромобилей

Обязательно ли механическая ручка в электромобиле?

В Китае — да, с 2027 года для новых моделей. В других странах требования пока мягче.

Что лучше — электронная или механическая ручка?

С точки зрения безопасности механическая конструкция надёжнее, особенно при авариях и отключении питания.

Повлияет ли запрет на дизайн электромобилей?

Скорее всего, да. Производителям придётся искать баланс между внешним видом, аэродинамикой и требованиями регуляторов.

