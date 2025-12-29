Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не тюнинг и не магия: эта деталь двигателя незаметно решает, как едет автомобиль

Тип свечей изменил эффективность сгорания топлива — CAR & MOTOR
Авто

Иногда ощутимые изменения в работе автомобиля начинаются с деталей, которые легко упустить из виду. Небольшой элемент в бензиновом двигателе способен одновременно снизить расход топлива и сделать отклик мотора более живым. Речь идёт не о тюнинге или сложных доработках, а о базовом, но часто недооценённом компоненте, сообщает CAR & MOTOR.

Маленькая деталь с большим влиянием 

Техническое обслуживание бензинового двигателя не ограничивается заменой масла, фильтров или проверкой уровня жидкостей. В системе зажигания ключевую роль играют свечи зажигания, от состояния которых напрямую зависят расход бензина, мощность двигателя и стабильность работы на холостом ходу.

Свечи отвечают за воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания. В бензиновых моторах они работают постоянно — искра возникает при каждом цикле движения поршня. В отличие от дизельных свечей накаливания, которые задействуются в основном при запуске, здесь нагрузка на элемент значительно выше, а значит, и требования к его состоянию строже.

Почему тип свечей имеет значение

Конструкция и материал свечей зажигания напрямую влияют на процесс сгорания смеси. Испытания показывают, что разница в типе свечей может давать до 2% расхождения в производительности двигателя. На практике это выражается в более уверенном разгоне, ровной работе и снижении аппетита мотора — особенно в условиях городской эксплуатации, где важен стабильный отклик на газ.

Наиболее доступный вариант — свечи с медным электродом. Они дешевле, но быстрее изнашиваются и чаще требуют замены. Такие решения обычно подходят для автомобилей с большим пробегом или старых моделей, где нет высоких требований к ресурсу компонентов и топливной эффективности.

Более дорогие иридиевые и платиновые свечи служат дольше и обеспечивают стабильную искру. Это положительно сказывается на расходе топлива, выбросах и общем ресурсе системы зажигания, о чём нередко вспоминают при разборе мифов о свечах зажигания.

Когда пора менять свечи

Автопроизводители чаще всего указывают интервал замены в диапазоне от 30 000 до 60 000 километров. Однако при использовании свечей из иридия или платины этот пробег может доходить до 100 000 километров без потери рабочих характеристик.

При этом реальный срок службы зависит от условий эксплуатации. Агрессивный стиль вождения, высокие обороты, частые короткие поездки, длительная работа на холостом ходу и повышенные нагрузки ускоряют износ. Даже качественные свечи в таких условиях требуют более частого контроля.

Признаки износа, которые нельзя игнорировать

Регулярный осмотр системы зажигания позволяет избежать лишних затрат. На проблемы со свечами могут указывать трудности при запуске, нестабильные обороты, рост расхода бензина и вялая реакция на педаль газа — особенно заметная в холодное время года.

Также насторожить должны перебои в работе двигателя, посторонние звуки и ощущение "провалов" при разгоне. Эти симптомы часто связаны именно с системой зажигания и нередко решаются простой заменой расходников, без серьёзного ремонта, в отличие от ситуаций, когда страдает ресурс двигателя.

Сравнение: медные, платиновые и иридиевые свечи

Медные свечи выигрывают по цене, но проигрывают по ресурсу и стабильности искры. Они подходят для простых моторов и редкой эксплуатации.
Платиновые варианты обеспечивают более ровную работу двигателя и увеличенный интервал замены, что снижает частоту визитов в сервис.
Иридиевые свечи считаются оптимальными для современных автомобилей: они долговечны, поддерживают эффективное сгорание смеси и помогают снизить расход топлива при активной эксплуатации.

Плюсы и минусы замены свечей зажигания

Своевременная замена свечей имеет практические преимущества, которые ощущаются сразу.

  • более стабильная работа двигателя и уверенный запуск;
  • снижение расхода бензина в городском и смешанном цикле;
  • улучшение отклика дроссельной заслонки и динамики.

При этом важно учитывать стоимость качественных свечей и необходимость подбора под конкретный двигатель, чтобы избежать несовместимости и лишних затрат.

Советы по выбору и эксплуатации свечей зажигания

  1. Подбирайте свечи строго по рекомендациям производителя автомобиля.

  2. Учитывайте условия эксплуатации — город, трасса, частые короткие поездки.

  3. Используйте качественное топливо и своевременно меняйте воздушный фильтр.

  4. Проводите визуальный осмотр свечей при каждом плановом техосмотре.

Популярные вопросы о свечах зажигания

Как выбрать свечи для бензинового двигателя?

Ориентируйтесь на допуски автопроизводителя и тип двигателя, а также на условия эксплуатации автомобиля.

Сколько стоит замена свечей зажигания?

Стоимость зависит от типа свечей и модели автомобиля, но в большинстве случаев это один из самых доступных видов обслуживания.

Что лучше — платиновые или иридиевые свечи?

Для интенсивной эксплуатации и современных моторов чаще выбирают иридий, для умеренной — платину.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
