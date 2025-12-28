Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена приоритетов банков — от потребителей к бизнесу не случайна — Мехтиев
Гены устойчивости к антибиотикам существовали задолго до медицины — Biocontaminant
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры

Последние выходные года станут жёсткими: инспекторы будут останавливать чаще и не просто так

Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Авто

В последние выходные 2025 года российских водителей ждёт усиленный контроль на дорогах. Госавтоинспекция переходит на особый режим службы и готовит масштабные проверки автомобилистов. Основной фокус — выявление нетрезвых водителей в период повышенной дорожной активности. Об этом сообщает Rambler.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Где и когда пройдут проверки

Усиленные рейды ДПС запланированы на 27 и 28 декабря. В эти дни сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в расширенном составе, а проверки охватят сразу несколько десятков регионов страны.

В список вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Рязанская, Тамбовская, Самарская, Воронежская, Псковская, Тверская, Тульская, Оренбургская, Ульяновская, Орловская, Смоленская, Свердловская, Волгоградская, Тюменская, Челябинская и Иркутская области. Также рейды пройдут в Пермском и Красноярском краях, республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, Ингушетия, Коми и Крым, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как будут проходить массовые рейды

Проверки организуют в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель". Инспекторы ДПС будут чаще останавливать автомобили для контроля, а в ряде мест применят формат так называемых тотальных проверок — когда проверяется весь поток транспорта без исключений.

Особое внимание уделят районам возле торговых центров, ярмарок и других мест массового скопления людей, а также въездам и выездам из населённых пунктов и аварийно-опасным участкам дорог. Подобная практика уже применялась ранее и показала эффективность в снижении числа ДТП, связанных с нетрезвым вождением.

Что это означает для водителей

Для трезвых автомобилистов рейды, как правило, ограничиваются стандартной процедурой: проверкой документов и визуальной оценкой состояния водителя. При отсутствии нарушений движение разрешают продолжить практически сразу.

Для тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, последствия могут быть серьёзными. В зависимости от ситуации и повторности нарушения возможна не только административная, но и уголовная ответственность, о чём регулярно напоминают в материалах о штрафах и лишении прав.

Ответственность за нетрезвое вождение

В ГИБДД подчёркивают, что статья 12.8 КоАП РФ относится к числу самых строгих. Она предусматривает лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.

При повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения санкции ужесточаются и могут перейти в уголовную плоскость, что влечёт дополнительные ограничения и долгосрочные правовые последствия.

Сравнение: обычные выходные и период рейдов

В обычные дни вероятность остановки автомобиля ниже, а патрули распределены более равномерно.
Во время тотальных проверок число экипажей увеличивается, контроль становится плотнее, а шанс быть остановленным существенно возрастает, особенно в вечерние и ночные часы.

Плюсы и минусы усиленных проверок

Массовые рейды вызывают у водителей неоднозначную реакцию.

Плюсы: снижение числа пьяных за рулём, повышение общей безопасности, профилактика ДТП.
Минусы: дополнительные остановки, увеличение времени в пути, неудобства для законопослушных автомобилистов.

Советы водителям на дни рейдов

  • Не садитесь за руль после употребления алкоголя, даже в минимальных дозах.

  • Планируйте поездки заранее и закладывайте дополнительное время.

  • Держите документы в порядке и под рукой.

  • Соблюдайте ПДД и спокойный стиль вождения.

  • При застольях пользуйтесь такси или общественным транспортом.

Популярные вопросы о тотальных проверках

Могут ли остановить без причины?
Во время рейдов допускаются массовые проверки в рамках профилактических мероприятий.

Что проверяют в первую очередь?
Документы и состояние водителя, наличие признаков опьянения.

Грозят ли санкции трезвому водителю?
Нет, при отсутствии нарушений после проверки можно сразу продолжить движение.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Еда и рецепты
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
Новости спорта
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Последние материалы
Проект "Геном человека" подтвердил близость ДНК мышей и людей — Sciencing
Салат "Снежинка" готовят из белков, креветок, риса и красной икры
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Гороскоп: 28 декабря подходит для подведения итогов
Плохая вентиляция канализации разрушает защиту сифона
Журавельник прорастает после зимней стратификации — House Digest
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Направление печки в ноги ускоряет прогрев салона автомобиля
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.