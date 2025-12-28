Последние выходные года станут жёсткими: инспекторы будут останавливать чаще и не просто так

Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря

В последние выходные 2025 года российских водителей ждёт усиленный контроль на дорогах. Госавтоинспекция переходит на особый режим службы и готовит масштабные проверки автомобилистов. Основной фокус — выявление нетрезвых водителей в период повышенной дорожной активности. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Где и когда пройдут проверки

Усиленные рейды ДПС запланированы на 27 и 28 декабря. В эти дни сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в расширенном составе, а проверки охватят сразу несколько десятков регионов страны.

В список вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Рязанская, Тамбовская, Самарская, Воронежская, Псковская, Тверская, Тульская, Оренбургская, Ульяновская, Орловская, Смоленская, Свердловская, Волгоградская, Тюменская, Челябинская и Иркутская области. Также рейды пройдут в Пермском и Красноярском краях, республиках Татарстан, Башкирия, Чувашия, Ингушетия, Коми и Крым, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как будут проходить массовые рейды

Проверки организуют в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель". Инспекторы ДПС будут чаще останавливать автомобили для контроля, а в ряде мест применят формат так называемых тотальных проверок — когда проверяется весь поток транспорта без исключений.

Особое внимание уделят районам возле торговых центров, ярмарок и других мест массового скопления людей, а также въездам и выездам из населённых пунктов и аварийно-опасным участкам дорог. Подобная практика уже применялась ранее и показала эффективность в снижении числа ДТП, связанных с нетрезвым вождением.

Что это означает для водителей

Для трезвых автомобилистов рейды, как правило, ограничиваются стандартной процедурой: проверкой документов и визуальной оценкой состояния водителя. При отсутствии нарушений движение разрешают продолжить практически сразу.

Для тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, последствия могут быть серьёзными. В зависимости от ситуации и повторности нарушения возможна не только административная, но и уголовная ответственность, о чём регулярно напоминают в материалах о штрафах и лишении прав.

Ответственность за нетрезвое вождение

В ГИБДД подчёркивают, что статья 12.8 КоАП РФ относится к числу самых строгих. Она предусматривает лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.

При повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения санкции ужесточаются и могут перейти в уголовную плоскость, что влечёт дополнительные ограничения и долгосрочные правовые последствия.

Сравнение: обычные выходные и период рейдов

В обычные дни вероятность остановки автомобиля ниже, а патрули распределены более равномерно.

Во время тотальных проверок число экипажей увеличивается, контроль становится плотнее, а шанс быть остановленным существенно возрастает, особенно в вечерние и ночные часы.

Плюсы и минусы усиленных проверок

Массовые рейды вызывают у водителей неоднозначную реакцию.

Плюсы: снижение числа пьяных за рулём, повышение общей безопасности, профилактика ДТП.

Минусы: дополнительные остановки, увеличение времени в пути, неудобства для законопослушных автомобилистов.

Советы водителям на дни рейдов

Не садитесь за руль после употребления алкоголя, даже в минимальных дозах.

Планируйте поездки заранее и закладывайте дополнительное время.

Держите документы в порядке и под рукой.

Соблюдайте ПДД и спокойный стиль вождения.

При застольях пользуйтесь такси или общественным транспортом.

Популярные вопросы о тотальных проверках

Могут ли остановить без причины?

Во время рейдов допускаются массовые проверки в рамках профилактических мероприятий.

Что проверяют в первую очередь?

Документы и состояние водителя, наличие признаков опьянения.

Грозят ли санкции трезвому водителю?

Нет, при отсутствии нарушений после проверки можно сразу продолжить движение.