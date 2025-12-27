Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разряжен — значит уязвим: одна зимняя ошибка — и аккумулятор за ночь превращается в лёд

Разряженный автомобильный аккумулятор может замёрзнуть уже при −10 °C
Авто

Зимой автомобиль может не завестись не из-за топлива или стартера, а из-за замёрзшего аккумулятора. Многие водители уверены, что электролит не боится холода, но на практике всё зависит от состояния батареи. Разница между исправным и разряженным АКБ может составлять десятки градусов. Об этом сообщает Autonews.

Аккумуляторы в мороз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аккумуляторы в мороз

Почему аккумулятор замерзает зимой

Основная причина замерзания аккумулятора — снижение плотности электролита. Это происходит из-за разряда, возраста батареи или технических проблем в автомобиле. Чем ниже плотность, тем раньше электролит начинает кристаллизоваться.

Чаще всего к замерзанию приводят низкий заряд, изношенные или сульфатированные пластины, утечки тока и длительные простои на морозе. Даже полностью рабочий АКБ может пострадать при температурах ниже -25…-35 °C, если он частично разряжен. Именно поэтому так важны правила зимнего хранения аккумулятора, особенно при длительных простоях.

Замерзает ли электролит полностью

При обычных зимних температурах электролит редко превращается в сплошной лёд. Как правило, кристаллизуется вода в его составе, а внутри батареи образуется густая "каша" изо льда и кислоты.
Однако при глубоком разряде ситуация меняется. Если плотность падает примерно до 1,1 г/см³, аккумулятор может полностью замёрзнуть уже при -10…-15 °C. В таком случае внутреннее расширение разрушает пластины и корпус, и батарея часто становится непригодной к восстановлению.

При какой температуре замерзает аккумулятор

Температура замерзания напрямую связана с уровнем заряда:

  • полностью заряженный АКБ (≈1,27 г/см³) — около -60…-65 °C;
  • наполовину разряженный (≈1,20 г/см³) — около -30 °C;
  • полностью разряженный (≈1,10 г/см³) — уже при -10 °C.

Именно поэтому разница между исправной и "уставшей" батареей зимой настолько критична.

Как понять, что аккумулятор замёрз

Первый признак — отсутствие напряжения: приборная панель не загорается, стартер не реагирует.
Также о замерзании говорят вздутый корпус, трещины, следы электролита и отказ принимать заряд. Часто проблема усугубляется тем, что АКБ уходит в ноль даже во время стоянки из-за скрытых утечек тока.

Что делать, если АКБ замёрз

Главное правило — не пытаться заряжать замёрзший аккумулятор. Это опасно и может привести к взрыву.
Сначала осмотрите корпус: при трещинах, вздутии или течи батарею использовать нельзя. Затем перенесите АКБ в тёплое помещение и дайте ему оттаять естественным образом. После разморозки проверьте уровень и плотность электролита и только потом ставьте батарею на медленную зарядку малым током.

Даже при успешном восстановлении нужно учитывать, что заморозка почти всегда снижает ресурс аккумулятора.

Как не допустить замерзания аккумулятора

Профилактика проще и дешевле замены батареи. Регулярно проверяйте заряд и плотность электролита перед зимой. При длительных простоях подзаряжайте АКБ внешним устройством, следите за исправностью генератора и утечками тока, избегайте коротких поездок и при сильных морозах используйте термочехол.

Сравнение: какие аккумуляторы лучше переносят мороз

Классические свинцово-кислотные АКБ с жидким электролитом наиболее уязвимы к холоду.
AGM-аккумуляторы устойчивее к разрядам и замерзают при более низких температурах.
Гелевые (GEL) батареи переносят мороз лучше, но полностью "незамерзающих" вариантов не существует — всё решает заряд и состояние.

Популярные вопросы о замёрзшем аккумуляторе

Почему нельзя заряжать замёрзший АКБ?
Лёд нарушает проводимость и может вызвать перегрев и взрыв.

Можно ли "прикурить" машину с замёрзшей батареей?
Нет, это опасно и может повредить аккумулятор.

Падает ли плотность после замерзания?
Да, распределение кислоты нарушается, поэтому проверка обязательна.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
