Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алсу получает удовольствие от предновогодней суеты
Алкогольные закупки россиян снижаются в предновогодний период — "Контур.Маркет"
Лёгкий перекус перед застольем снижает риск переедания — диетологи
Металлический маникюр на Новый год 2025 вошёл в главные бьюти-тренды — Bazaar
Незабудку признали подходящей для горшков и клумб — Ciceksel
Плёночные камеры популярны для тревел-дневников — тревел-эксперты
Перелёты к празднику обходятся дороже — Грас
Платье на Новый год, которое можно носить в офисе: миди, слип и трикотаж — Vogue
Тропические комнатные растения зимой поливают раз в 1–2 недели — Better H&G

Не тюнинг и не присадка: одна деталь делает дизель заметно выгоднее в эксплуатации

Дизельный расход снизили плавным стилем вождения — Jalopnik
Авто

Дизельные автомобили традиционно считаются более экономичными, но даже их потенциал часто используется не полностью. Манера вождения, техническое состояние и мелкие доработки напрямую влияют на расход топлива. При текущих ценах на дизель вопрос экономии становится особенно практичным. Об этом сообщает автомобильное издание Jalopnik.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Экономия начинается с водителя 

Даже самый современный дизель не будет экономичным, если ездить агрессивно. Резкие ускорения и превышение скорости быстро съедают топливо, а частые торможения только усиливают потери. Оптимальная стратегия — плавный разгон, движение с постоянной скоростью и заблаговременное замедление без лишнего использования тормозов. На трассе помогает круиз-контроль, за исключением участков с резкими перепадами высот.

Холостой ход — ещё один скрытый враг экономии. Работающий без необходимости двигатель расходует топливо впустую. В холодное время года вместо долгого прогрева на месте разумнее использовать подогреватель блока двигателя — мотор быстрее выходит на рабочий режим и тратит меньше топлива, особенно если учитывать, что расход топлива зимой увеличивается даже у исправных машин.

Аэродинамика имеет значение

Любые элементы, выступающие за габариты кузова, ухудшают обтекаемость. Багажники на крыше, боксы и даже пустые рейлинги создают дополнительное сопротивление воздуху. Если оборудование не используется постоянно, его лучше снимать. Для пикапов эффективным решением становится тент на кузов — он снижает турбулентность и улучшает поток воздуха.

Даже такие детали, как широкие зеркала, дефлекторы или открытая решётка радиатора, могут влиять на расход. На грузовых автомобилях дополнительный эффект дают обтекатели крыши, боковые юбки и удлинители кабины, уменьшающие зазор между тягачом и прицепом.

Топливо, масло и регулярное обслуживание

Качество расходных материалов напрямую связано с экономичностью. Синтетическое моторное масло снижает трение и помогает двигателю работать эффективнее, а заодно продлевает его ресурс. Экономия на топливе тоже сомнительна: низкокачественный дизель быстрее загрязняет форсунки и ухудшает распыл, что ведёт к перерасходу.

Не стоит забывать и о базовом обслуживании. Загрязнённые воздушные и топливные фильтры, проблемы с форсунками или утечки в магистралях нарушают баланс воздуха и топлива. Чёрный дым из выхлопной трубы — сигнал, что часть топлива не сгорает и буквально вылетает в трубу, снижая экономию и ресурс двигателя.

Шины и лишний вес

Давление в шинах часто недооценивают, хотя недокачанные колёса увеличивают сопротивление качению и нагрузку на двигатель. Регулярная проверка манометром, особенно при смене температуры, помогает держать расход под контролем. Также важно следить за углами установки колёс, поскольку типоразмер и состояние шин напрямую влияют на расход топлива.

Лишний вес работает против экономии. Инструменты, оборудование и снаряжение, которые не используются постоянно, увеличивают нагрузку и расход топлива. Простая ревизия багажника и кузова способна дать заметный эффект без финансовых вложений.

Дизель и бензин в реальной эксплуатации

Дизельные автомобили в среднем расходуют на 30-35% меньше топлива, чем бензиновые аналоги, особенно при движении на трассе и под нагрузкой. При этом дизель чувствительнее к качеству обслуживания и аэродинамике. Бензиновые моторы проще в эксплуатации, но чаще проигрывают по расходу при больших пробегах и буксировке.

Плюсы и минусы экономии на практике

Экономия топлива складывается из мелочей и требует системного подхода. Это не разовая настройка, а набор привычек и регулярных действий.
Плюсы:

  • снижение расходов на топливо;
  • более стабильная работа двигателя;
  • увеличение ресурса силового агрегата.

Минусы:

  • необходимость регулярного контроля и обслуживания;
  • отказ от агрессивного стиля вождения;
  • дополнительные затраты на качественные расходники.

Советы по повышению экономичности дизельного авто

  1. Поддерживайте стабильную скорость и избегайте резких ускорений.

  2. Убирайте лишние аэродинамические элементы, когда они не нужны.

  3. Используйте качественное топливо и синтетическое масло.

  4. Следите за состоянием фильтров, форсунок и выхлопа.

  5. Контролируйте давление в шинах и не перегружайте автомобиль.

Популярные вопросы о расходе топлива дизельных автомобилей

Как снизить расход дизеля без доработок?

Достаточно изменить стиль вождения, следить за давлением в шинах и вовремя обслуживать двигатель.

Что сильнее влияет на расход: аэродинамика или вес?

Оба фактора важны, но на трассе аэродинамика играет ключевую роль, а в городе — лишний вес.

Имеет ли смысл использовать присадки?

Для современных дизелей эффект минимален. Гораздо важнее качество топлива и исправность топливной системы.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал

Подлодка Ran нашла скрытые подледные структуры у ледника Дотсона и пропала без связи, оставив ученым уникальные данные и вопросы.

беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Лёгкий перекус перед застольем снижает риск переедания — диетологи
Новогодний салат "Цезарь" удивляет балансом вкусов
Металлический маникюр на Новый год 2025 вошёл в главные бьюти-тренды — Bazaar
Грязные радиаторы холодильника нарушают охлаждение продуктов
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода
Зимой активизируются клещи домашней пыли — аллерголог Селма Аршба
Дизельный расход снизили плавным стилем вождения — Jalopnik
Незабудку признали подходящей для горшков и клумб — Ciceksel
Плёночные камеры популярны для тревел-дневников — тревел-эксперты
Перелёты к празднику обходятся дороже — Грас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.