Инженерия вместо обещаний: Китай показал технологию, из-за которой город станет удобнее

В Geely EX5 реализовано боковое движение автомобиля — Arabalar

Geely показала технологию, которая может изменить привычную логику городского вождения. Прототип электрокроссовера EX5 получил колёса, способные поворачиваться на 90 градусов, открывая новые сценарии манёвров и парковки. Разработка уже привлекла внимание как инженеров, так и городских планировщиков. Об этом сообщает Arabalar.

Фото: commons.wikimedia.org by Agratsa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely EX5

Колёса под прямым углом: что показала Geely

Geely представила в Китае прототип EX5 с принципиально иной архитектурой ходовой части. Каждое колесо автомобиля может поворачиваться на угол до 90 градусов, что позволяет машине не только разворачиваться на месте, но и перемещаться боком. Для плотной городской застройки это означает новый уровень свободы при движении и парковке, особенно на фоне того, как китайские автомобили всё активнее переосмысливают классические инженерные решения.

Ключевую роль здесь играет отказ от классической схемы с центральным электромотором. В EX5 применены электродвигатели, встроенные непосредственно в колёса, благодаря чему каждое из них становится самостоятельным приводным модулем.

Как независимые колёса работают в городе

Основной эффект от технологии проявляется на низких скоростях — именно там, где традиционные автомобили сталкиваются с ограничениями. Возможность поворота всех четырёх колёс упрощает манёвры во дворах, на узких улицах и в подземных паркингах.

Автомобиль может смещаться в сторону без движения вперёд или назад. Выезд из тесного парковочного кармана не требует многократных попыток. Радиус разворота фактически перестаёт быть ограничением — проблема, знакомая владельцам кроссоверов и SUV с увеличенными колёсами и широкой колеёй.

Управление без руля: перчатка и смартфон

В демонстрационном ролике Geely использовала необычный способ управления — специальную перчатку, работающую как дистанционный контроллер. С её помощью автомобиль выполнял манёвры без водителя в салоне. В компании подчёркивают, что это не конечный вариант.

В перспективе функции дистанционного управления планируется перенести в мобильные приложения и экосистемы умных часов. Такой подход логично вписывается в общее направление развития электромобилей и цифровых сервисов, которые уже становятся нормой на рынке.

Ограничения и вопросы к серийной версии

Прототип EX5 заметно отличается по компоновке от серийных моделей. Расширенные задние крылья указывают на необходимость дополнительного пространства для поворота колёс. Это потенциально влияет на объём салона и конфигурацию заднего ряда.

Пока салон прототипа частично закрыт, а окна заклеены, что говорит о продолжающейся инженерной доработке. Неясно, сохранится ли угол поворота в 90 градусов в серийной версии или будет уменьшен ради компромисса между манёвренностью и комфортом пассажиров.

Техническая база EX5 и отличие прототипа

Серийный Geely EX5 — полностью электрический SUV на платформе GEA. В текущей конфигурации он оснащается одним электромотором мощностью 160 кВт и батареей на 60,2 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода до 430 км по циклу WLTP. На китайском рынке модель известна как Galaxy E5, а в других странах продаётся под разными брендами, что уже практиковалось в стратегии Geely на глобальных рынках.

Прототип с поворотными колёсами использует принципиально иную схему с четырьмя независимыми электродвигателями. Это подчёркивает, что технология пока находится на экспериментальной стадии и не готова к массовому производству.

Сравнение классического рулевого управления и системы Geely

Традиционные электромобили используют поворот только передних или всех колёс в ограниченном диапазоне. Это проверенное и компактное решение, хорошо подходящее для серийного производства и снижения себестоимости.

Система Geely с поворотом на 90 градусов ориентирована на городские сценарии. Она обеспечивает максимальную манёвренность, но требует сложной компоновки, более дорогих компонентов и переработки кузова. На данном этапе это технология будущего, а не прямая замена существующим решениям.

Плюсы и минусы технологии поворотных колёс

Инженерный подход Geely даёт ощутимые преимущества, но не лишён компромиссов.

Плюсы:

упрощённая парковка в ограниченном пространстве;

минимальный радиус разворота;

потенциал для интеграции с автономным вождением;

повышенная устойчивость на низких скоростях.

Минусы:

усложнение конструкции и обслуживания;

возможное сокращение пространства в салоне;

рост стоимости электромобиля;

неопределённые сроки серийного внедрения.

Как технология повлияет на будущее электромобилей

Независимое управление колёсами может изменить не только пользовательский опыт, но и саму логику городской мобильности. В связке с автопилотом такие системы позволят точнее размещать автомобили на парковках и эффективнее использовать городское пространство — особенно в мегаполисах, где электромобили постепенно вытесняют ДВС.

Geely демонстрирует стратегию, отличную от гонки за увеличением ёмкости батарей. Компания делает ставку на функциональность, манёвренность и новые сценарии использования автомобиля в городской среде.

Советы по выбору электромобиля для города

При покупке электромобиля для мегаполиса стоит учитывать не только запас хода, но и удобство манёвров. Обратите внимание на радиус разворота и наличие систем помощи при парковке. Важно учитывать размеры кузова и ширину колеи, особенно если вы пользуетесь подземными паркингами. Технологии вроде поворотных колёс пока редкость, но уже сейчас задают направление развития рынка.

Популярные вопросы о технологии поворотных колёс Geely

Когда технология появится в серийных автомобилях?

Geely не называет сроков. Сейчас система существует в формате прототипа и проходит инженерную оценку.

Будут ли такие колёса надёжны в повседневной эксплуатации?

Надёжность станет понятна только после длительных тестов и серийного применения, особенно в условиях плохих дорог и климата.

Что лучше для города: компактный электромобиль или внедорожник с такой системой?

Компактные модели проще и дешевле, но технологии вроде 90-градусного поворота могут дать крупным электромобилям сопоставимую манёвренность.