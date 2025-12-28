Инженерия вместо обещаний: Китай показал технологию, из-за которой город станет удобнее

Geely показала технологию, которая может изменить привычную логику городского вождения. Прототип электрокроссовера EX5 получил колёса, способные поворачиваться на 90 градусов, открывая новые сценарии манёвров и парковки. Разработка уже привлекла внимание как инженеров, так и городских планировщиков. Об этом сообщает Arabalar.
Geely представила в Китае прототип EX5 с принципиально иной архитектурой ходовой части. Каждое колесо автомобиля может поворачиваться на угол до 90 градусов, что позволяет машине не только разворачиваться на месте, но и перемещаться боком. Для плотной городской застройки это означает новый уровень свободы при движении и парковке, особенно на фоне того, как китайские автомобили всё активнее переосмысливают классические инженерные решения.
Ключевую роль здесь играет отказ от классической схемы с центральным электромотором. В EX5 применены электродвигатели, встроенные непосредственно в колёса, благодаря чему каждое из них становится самостоятельным приводным модулем.
Основной эффект от технологии проявляется на низких скоростях — именно там, где традиционные автомобили сталкиваются с ограничениями. Возможность поворота всех четырёх колёс упрощает манёвры во дворах, на узких улицах и в подземных паркингах.
Автомобиль может смещаться в сторону без движения вперёд или назад. Выезд из тесного парковочного кармана не требует многократных попыток. Радиус разворота фактически перестаёт быть ограничением — проблема, знакомая владельцам кроссоверов и SUV с увеличенными колёсами и широкой колеёй.
В демонстрационном ролике Geely использовала необычный способ управления — специальную перчатку, работающую как дистанционный контроллер. С её помощью автомобиль выполнял манёвры без водителя в салоне. В компании подчёркивают, что это не конечный вариант.
В перспективе функции дистанционного управления планируется перенести в мобильные приложения и экосистемы умных часов. Такой подход логично вписывается в общее направление развития электромобилей и цифровых сервисов, которые уже становятся нормой на рынке.
Прототип EX5 заметно отличается по компоновке от серийных моделей. Расширенные задние крылья указывают на необходимость дополнительного пространства для поворота колёс. Это потенциально влияет на объём салона и конфигурацию заднего ряда.
Пока салон прототипа частично закрыт, а окна заклеены, что говорит о продолжающейся инженерной доработке. Неясно, сохранится ли угол поворота в 90 градусов в серийной версии или будет уменьшен ради компромисса между манёвренностью и комфортом пассажиров.
Серийный Geely EX5 — полностью электрический SUV на платформе GEA. В текущей конфигурации он оснащается одним электромотором мощностью 160 кВт и батареей на 60,2 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода до 430 км по циклу WLTP. На китайском рынке модель известна как Galaxy E5, а в других странах продаётся под разными брендами, что уже практиковалось в стратегии Geely на глобальных рынках.
Прототип с поворотными колёсами использует принципиально иную схему с четырьмя независимыми электродвигателями. Это подчёркивает, что технология пока находится на экспериментальной стадии и не готова к массовому производству.
Традиционные электромобили используют поворот только передних или всех колёс в ограниченном диапазоне. Это проверенное и компактное решение, хорошо подходящее для серийного производства и снижения себестоимости.
Система Geely с поворотом на 90 градусов ориентирована на городские сценарии. Она обеспечивает максимальную манёвренность, но требует сложной компоновки, более дорогих компонентов и переработки кузова. На данном этапе это технология будущего, а не прямая замена существующим решениям.
Инженерный подход Geely даёт ощутимые преимущества, но не лишён компромиссов.
Плюсы:
Минусы:
Независимое управление колёсами может изменить не только пользовательский опыт, но и саму логику городской мобильности. В связке с автопилотом такие системы позволят точнее размещать автомобили на парковках и эффективнее использовать городское пространство — особенно в мегаполисах, где электромобили постепенно вытесняют ДВС.
Geely демонстрирует стратегию, отличную от гонки за увеличением ёмкости батарей. Компания делает ставку на функциональность, манёвренность и новые сценарии использования автомобиля в городской среде.
При покупке электромобиля для мегаполиса стоит учитывать не только запас хода, но и удобство манёвров. Обратите внимание на радиус разворота и наличие систем помощи при парковке. Важно учитывать размеры кузова и ширину колеи, особенно если вы пользуетесь подземными паркингами. Технологии вроде поворотных колёс пока редкость, но уже сейчас задают направление развития рынка.
Geely не называет сроков. Сейчас система существует в формате прототипа и проходит инженерную оценку.
Надёжность станет понятна только после длительных тестов и серийного применения, особенно в условиях плохих дорог и климата.
Компактные модели проще и дешевле, но технологии вроде 90-градусного поворота могут дать крупным электромобилям сопоставимую манёвренность.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.