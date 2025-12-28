Мир смотрел на Tesla, а считал BYD: китайский автогигант вышел в глобальные лидеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Китайский автопроизводитель BYD вышел на уровень, который ещё недавно считался недостижимым даже для глобальных гигантов отрасли. Компания объявила о выпуске 15 миллионов автомобилей на электротяге и подключаемых гибридов, обойдя Tesla и Volkswagen по совокупному объёму производства. Этот результат стал индикатором глубоких сдвигов в мировой автоиндустрии и расстановке сил в сегменте электромобилей. Об этом сообщает Arabalar.

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BYD

BYD и отметка в 15 миллионов автомобилей

BYD начала путь в 1995 году как производитель аккумуляторов, а в автомобильную индустрию вошла в 2003 году. За последнее десятилетие компания резко ускорила рост, последовательно расширяя модельный ряд и производственные мощности. К концу 2024 года был выпущен 10-миллионный автомобиль, а уже спустя несколько месяцев суммарный объём превысил 13 миллионов единиц.
К 2025 году производство достигло 15 миллионов автомобилей, причём все они относятся к сегменту электромобилей и подключаемых гибридов. С 2022 года компания полностью отказалась от бензиновых и дизельных легковых моделей, выстроив стратегию вокруг электрических платформ. Такой подход позволил сократить издержки и быстрее масштабировать выпуск.

Сравнение с Tesla и Volkswagen

На фоне этого показателя результаты конкурентов выглядят более сдержанно. Tesla за всё время существования произвела около 8 миллионов полностью электрических автомобилей. Volkswagen Group, несмотря на глобальный масштаб, выпустила менее 3 миллионов машин с учётом электромобилей и plug-in гибридов.
Разница кроется не только в цифрах, но и в стратегии. Tesla делает ставку исключительно на батарейные электромобили, тогда как BYD сочетает BEV и PHEV, охватывая более широкий рынок. Именно такой подход позволяет компании уверенно наращивать долю в условиях, когда мировой рынок электромобилей продолжает расти неравномерно по регионам.

Модели, обеспечившие масштаб

Ключевую роль в росте производства сыграли массовые модели. Компактный BYD Dolphin преодолел рубеж в 1 миллион проданных автомобилей. Городской Seagull показал сопоставимый результат и стал одной из самых доступных электрических моделей бренда.
В сегменте кроссоверов основной вклад внесли Song Plus и Sealion 06. Линейка Dynasty, включающая Qin, Song и Tang, формирует основу продаж как внутри Китая, так и на экспортных рынках. Эти автомобили закрывают разные ценовые ниши и сценарии использования, что особенно важно в условиях усиливающейся конкуренции.

Вертикальная интеграция как фактор преимущества

Одним из ключевых отличий BYD остаётся глубокая вертикальная интеграция. Компания самостоятельно производит аккумуляторы, электродвигатели и силовую электронику, снижая зависимость от внешних поставок.
Контроль над батарейными технологиями позволяет гибко управлять себестоимостью и быстрее внедрять обновления. Этот фактор особенно важен на фоне растущего спроса и увеличения нагрузки на цепочки поставок, что отчётливо проявляется в сегменте зарядной инфраструктуры и доступности компонентов.

Влияние BYD на мировой рынок

К 2025 году Китай стал крупнейшим центром производства электромобилей, и BYD занимает в этом объёме одну из ключевых позиций. Компания активно расширяет присутствие в Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке, постепенно выходя за рамки локального игрока.
За счёт масштабов производства бренд может предлагать более конкурентные цены, усиливая давление на традиционных автопроизводителей. Это особенно заметно в регионах, где растёт доля китайских моделей и формируется устойчивая аудитория, ориентированная на популярные электромобили среднего ценового сегмента.

Новая реальность для электромобилей

Результат в 15 миллионов автомобилей показывает, что в современной автоиндустрии недостаточно только технологических разработок. Критически важным становится умение производить их массово, стабильно и с контролем качества.
С учётом снижения стоимости батарей, расширения зарядной сети и продолжающейся господдержки продажи электромобилей будут расти. BYD с текущими мощностями и широкой линейкой моделей входит в число брендов, которые окажутся в наиболее выигрышной позиции в ближайшие годы.

Сравнение электромобилей BYD и Tesla

BYD ориентируется на широкий рынок, предлагая электромобили и гибриды в разных ценовых сегментах — от городских моделей до кроссоверов. Tesla делает ставку на унифицированные платформы, программное обеспечение и автономные функции.
В результате BYD выигрывает за счет масштаба и гибкости, тогда как Tesla сохраняет сильные позиции в технологиях и брендинге. Выбор между ними часто зависит от бюджета, инфраструктуры зарядки и требований к оснащению.

Плюсы и минусы стратегии BYD

Модель развития BYD имеет как очевидные преимущества, так и ограничения.
Плюсы: полный контроль над аккумуляторами, широкий модельный ряд, конкурентные цены, высокая скорость вывода новых моделей.
Минусы: сложность управления масштабной структурой, разная узнаваемость бренда на внешних рынках, зависимость от регулирования в отдельных странах.

Советы по выбору электромобиля 

  1. Оцените доступность зарядной инфраструктуры в вашем регионе.

  2. Определите, нужен ли вам чистый электромобиль или подключаемый гибрид.

  3. Сравните емкость батареи, запас хода и стоимость обслуживания.

  4. Учитывайте климат, условия эксплуатации и гарантию на аккумулятор.

Популярные вопросы о рынке электромобилей

Что лучше: электромобиль или гибрид?

Электромобиль подходит для городских условий и коротких поездок, гибрид — для смешанных маршрутов и регионов с ограниченной зарядной сетью.

Сколько стоит обслуживание электромобиля?

В среднем расходы ниже, чем у бензиновых авто, за счет меньшего количества расходников и простой конструкции.

Как выбрать надежную батарею?

Обращайте внимание на тип аккумулятора, гарантийный срок и репутацию производителя.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
