Китай опять ушёл вперёд: семейные автомобили получают принципиально новый формат защиты при ударах

В автомобильной безопасности назревает сдвиг, который может повлиять на весь рынок крупных семейных машин. Китайский бренд Luxeed готовит к запуску модель, где защита пассажиров выходит за рамки привычных решений. Речь идёт о новой системе, ориентированной прежде всего на голову и шею. Об этом сообщает Arabalar.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chery

Luxeed V9 и ставка на новый уровень безопасности

Luxeed — совместный проект Huawei и Chery, созданный в рамках альянса HIMA в 2023 году. За короткое время бренд закрепился на китайском рынке с моделями S7 и R7, представленными в электрических версиях и вариантах с увеличенным запасом хода. В 2025 году продажи показали устойчивый рост, что позволило компании выйти в более высокий сегмент.

Флагманский Luxeed V9, запланированный к выходу весной 2026 года, должен усилить позиции марки в классе крупных автомобилей для семьи и дальних поездок. Ключевой акцент сделан не только на габаритах и комфорте, но и на принципиально новом подходе к пассивной безопасности, на фоне которого даже недавние случаи, когда подушка безопасности могла повести себя непредсказуемо, выглядят частью уходящей эпохи.

Подушка безопасности шлемного типа: как это работает

Главная технологическая особенность Luxeed V9 — подушка безопасности шлемного типа, встроенная непосредственно в сиденье. При аварии она охватывает голову и шею пассажира, формируя защитную зону большего размера, чем у традиционных боковых подушек. В отличие от классических решений, которые срабатывают из двери или потолка, здесь источник защиты находится в кресле.

Система связана с электронными ассистентами автомобиля. При выявлении риска столкновения сиденье автоматически переводится в более вертикальное положение, после чего подушка активируется. Такой сценарий снижает вероятность резких неконтролируемых движений тела при боковых ударах и уменьшает нагрузку на шейный отдел позвоночника.

Инженерная логика и путь к серийному производству

Концепция шлемной подушки безопасности была представлена ещё в 2023 году одним из международных поставщиков автомобильных интерьеров. Конструкция кресла разрабатывалась с учётом комфорта: широкий диапазон регулировок, возможность поворота и большой угол наклона спинки.

Встроенный ремень безопасности и модуль подушки рассчитаны на срабатывание в первые миллисекунды аварии, снижая нагрузку на поясницу и позвоночник. Переход от прототипов к серийному применению совпал с общим пересмотром требований к защите пассажиров, которые сегодня всё чаще учитываются в новых протоколах автомобильной безопасности.

Габариты, салон и комфорт для дальних поездок

Luxeed V9 построен на модульной платформе Chery E0X-L. Длина кузова превышает 5,3 метра, а увеличенная колёсная база обеспечивает просторный салон и гибкие схемы размещения пассажиров. Такой формат ориентирован на семьи, длительные поездки и корпоративное использование.

Во втором ряду установлены два независимых кресла с эффектом "нулевой гравитации", обеспечивающие равномерную поддержку тела. Дополняют картину крупные экраны, встроенный холодильник и система подачи кислорода, что сближает автомобиль с концепцией мобильного жилого пространства.

Электроплатформа и ассистенты водителя

Модель оснащается 800-вольтовой электрической архитектурой, которая позволяет ускорить зарядку и повысить энергоэффективность. Luxeed V9 будет доступен как в полностью электрическом исполнении, так и в версии с увеличенным запасом хода. Аккумуляторы поставляет один из ведущих производителей отрасли.

Отдельное внимание уделено системам помощи водителю. Автомобиль получил лидар нового поколения и программный комплекс от Huawei, обеспечивающий точное распознавание окружающей обстановки. Это формирует технологический задел для более продвинутых функций автономного вождения.

Шлемная подушка безопасности и классические решения

Традиционные боковые подушки безопасности защищают в основном верхнюю часть туловища и срабатывают из элементов кузова. Шлемная система ориентирована на голову и шею, что особенно важно при боковых столкновениях. Её интеграция в сиденье позволяет учитывать положение пассажира и заранее корректировать посадку. Такой подход лучше подходит для крупных автомобилей с расслабленной посадкой.

Плюсы и минусы новой технологии

Новый формат защиты имеет как сильные стороны, так и практические ограничения. Он расширяет зону безопасности и точнее адаптируется под положение тела пассажира.

повышенная защита головы и шеи;

интеграция с ассистентами и электроникой;

более сложная конструкция и потенциально высокая стоимость обслуживания.

Советы по выбору автомобиля с продвинутыми системами безопасности

Проверяйте, как системы пассивной и активной безопасности работают в комплексе. Для крупных семейных автомобилей такие решения дают максимальный эффект. Уточняйте доступность сервисного обслуживания и заменяемых модулей.

Популярные вопросы о подушках безопасности шлемного типа

Насколько такая система безопаснее обычных подушек?

Она обеспечивает более полную защиту головы и шеи, особенно при боковых ударах.

Влияет ли технология на комфорт сидений?

Конструкция рассчитана на сохранение всех регулировок и удобства посадки.

Сколько может стоить обслуживание такой системы?

Точные цифры станут понятны после выхода модели и публикации регламентов.