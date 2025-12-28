Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
Морскую соль добавляют в карамель для баланса сладости — кондитеры
Британские супермаркеты начали продавать пасхальные яйца раньше времени — Metro
Как очистить ванну от налёта и мыльных следов за 30 минут — рекомендации bobvila
Нигеллу признали устойчивой к холодному климату
Сын Ксении Собчак хочет быть единственным ребёнком в семье
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Китай опять ушёл вперёд: семейные автомобили получают принципиально новый формат защиты при ударах

Luxeed V9 получил систему защиты головы при боковом ударе — Arabalar
Авто

В автомобильной безопасности назревает сдвиг, который может повлиять на весь рынок крупных семейных машин. Китайский бренд Luxeed готовит к запуску модель, где защита пассажиров выходит за рамки привычных решений. Речь идёт о новой системе, ориентированной прежде всего на голову и шею. Об этом сообщает Arabalar.

Chery
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Chery

Luxeed V9 и ставка на новый уровень безопасности

Luxeed — совместный проект Huawei и Chery, созданный в рамках альянса HIMA в 2023 году. За короткое время бренд закрепился на китайском рынке с моделями S7 и R7, представленными в электрических версиях и вариантах с увеличенным запасом хода. В 2025 году продажи показали устойчивый рост, что позволило компании выйти в более высокий сегмент.

Флагманский Luxeed V9, запланированный к выходу весной 2026 года, должен усилить позиции марки в классе крупных автомобилей для семьи и дальних поездок. Ключевой акцент сделан не только на габаритах и комфорте, но и на принципиально новом подходе к пассивной безопасности, на фоне которого даже недавние случаи, когда подушка безопасности могла повести себя непредсказуемо, выглядят частью уходящей эпохи.

Подушка безопасности шлемного типа: как это работает

Главная технологическая особенность Luxeed V9 — подушка безопасности шлемного типа, встроенная непосредственно в сиденье. При аварии она охватывает голову и шею пассажира, формируя защитную зону большего размера, чем у традиционных боковых подушек. В отличие от классических решений, которые срабатывают из двери или потолка, здесь источник защиты находится в кресле.

Система связана с электронными ассистентами автомобиля. При выявлении риска столкновения сиденье автоматически переводится в более вертикальное положение, после чего подушка активируется. Такой сценарий снижает вероятность резких неконтролируемых движений тела при боковых ударах и уменьшает нагрузку на шейный отдел позвоночника.

Инженерная логика и путь к серийному производству 

Концепция шлемной подушки безопасности была представлена ещё в 2023 году одним из международных поставщиков автомобильных интерьеров. Конструкция кресла разрабатывалась с учётом комфорта: широкий диапазон регулировок, возможность поворота и большой угол наклона спинки.

Встроенный ремень безопасности и модуль подушки рассчитаны на срабатывание в первые миллисекунды аварии, снижая нагрузку на поясницу и позвоночник. Переход от прототипов к серийному применению совпал с общим пересмотром требований к защите пассажиров, которые сегодня всё чаще учитываются в новых протоколах автомобильной безопасности.

Габариты, салон и комфорт для дальних поездок

Luxeed V9 построен на модульной платформе Chery E0X-L. Длина кузова превышает 5,3 метра, а увеличенная колёсная база обеспечивает просторный салон и гибкие схемы размещения пассажиров. Такой формат ориентирован на семьи, длительные поездки и корпоративное использование.

Во втором ряду установлены два независимых кресла с эффектом "нулевой гравитации", обеспечивающие равномерную поддержку тела. Дополняют картину крупные экраны, встроенный холодильник и система подачи кислорода, что сближает автомобиль с концепцией мобильного жилого пространства.

Электроплатформа и ассистенты водителя

Модель оснащается 800-вольтовой электрической архитектурой, которая позволяет ускорить зарядку и повысить энергоэффективность. Luxeed V9 будет доступен как в полностью электрическом исполнении, так и в версии с увеличенным запасом хода. Аккумуляторы поставляет один из ведущих производителей отрасли.

Отдельное внимание уделено системам помощи водителю. Автомобиль получил лидар нового поколения и программный комплекс от Huawei, обеспечивающий точное распознавание окружающей обстановки. Это формирует технологический задел для более продвинутых функций автономного вождения.

Шлемная подушка безопасности и классические решения

Традиционные боковые подушки безопасности защищают в основном верхнюю часть туловища и срабатывают из элементов кузова. Шлемная система ориентирована на голову и шею, что особенно важно при боковых столкновениях. Её интеграция в сиденье позволяет учитывать положение пассажира и заранее корректировать посадку. Такой подход лучше подходит для крупных автомобилей с расслабленной посадкой.

Плюсы и минусы новой технологии

Новый формат защиты имеет как сильные стороны, так и практические ограничения. Он расширяет зону безопасности и точнее адаптируется под положение тела пассажира.

  • повышенная защита головы и шеи;
  • интеграция с ассистентами и электроникой;
  • более сложная конструкция и потенциально высокая стоимость обслуживания.

Советы по выбору автомобиля с продвинутыми системами безопасности

  1. Проверяйте, как системы пассивной и активной безопасности работают в комплексе.

  2. Для крупных семейных автомобилей такие решения дают максимальный эффект.

  3. Уточняйте доступность сервисного обслуживания и заменяемых модулей.

Популярные вопросы о подушках безопасности шлемного типа

Насколько такая система безопаснее обычных подушек?

Она обеспечивает более полную защиту головы и шеи, особенно при боковых ударах.

Влияет ли технология на комфорт сидений?

Конструкция рассчитана на сохранение всех регулировок и удобства посадки.

Сколько может стоить обслуживание такой системы?

Точные цифры станут понятны после выхода модели и публикации регламентов.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Британские супермаркеты начали продавать пасхальные яйца раньше времени — Metro
Как очистить ванну от налёта и мыльных следов за 30 минут — рекомендации bobvila
Нигеллу признали устойчивой к холодному климату
Пляж Таити в Бретани признали самым красивым в мире
Смена знака Нептуна повлияет на отношения и доверие
Климат Амазонии угрожает глобальному углеродному циклу — Nature
Гигантский люциан контролирует экосистемы рифов — Psychic.cz
Сын Ксении Собчак хочет быть единственным ребёнком в семье
Маникюр без цвета с точечным акцентом закрепился как тренд
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.