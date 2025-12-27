Икона электрического будущего дала трещину: владельцы всё чаще говорят, что их обманули

Китайские батареи LG сократили ресурс Tesla Model 3 — Autoblog

Экономия на старте при покупке электромобиля может выглядеть разумной, но со временем превращается в источник крупных расходов. Европейские сервисы, работающие с электрокарами, фиксируют тревожные показатели отказов батарей китайского производства в ряде моделей Tesla. Разница между краткосрочной выгодой и реальной стоимостью владения здесь становится особенно наглядной. Об этом сообщает Autoblog.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Почему сервисы бьют тревогу

Европейская ремонтная мастерская EV Clinic, специализирующаяся на электромобилях, столкнулась с массовыми отказами аккумуляторов LG NCM811 китайской сборки, установленных в Tesla Model 3 и Model Y. По данным сервиса, более 90% таких батарей не подлежат восстановлению на уровне отдельных ячеек. Износ модулей оказывается критическим, из-за чего ремонт теряет практический смысл и превращается в прямую замену всего блока.

В чем отличие от батарей Panasonic

При сравнении китайских батарей LG с аккумуляторами Panasonic американского производства выявились принципиальные различия. Элементы Panasonic демонстрируют низкое внутреннее сопротивление — около 10 мОм, тогда как новые батареи LG с завода в Нанкине стартуют примерно с 28 мОм. Для Panasonic такие значения обычно совпадают с началом деградации. В вышедших из строя модулях LG часто фиксируется одновременный отказ большого числа ячеек, что делает восстановление экономически нецелесообразным.

Как это влияет на ресурс электромобиля

По оценкам техников, аккумуляторы Panasonic способны работать до пробега около 250 тысяч миль и при этом сохраняют ремонтопригодность. Китайские батареи LG, по тем же наблюдениям, редко проходят больше 155 тысяч миль. Разница примерно в 37% напрямую отражается на остаточной стоимости машины, расходах на обслуживание и восприятии электромобиля на вторичном рынке, где всё чаще обсуждаются риски владения моделями с китайскими комплектующими.

Экономия сегодня против затрат завтра

На этапе покупки китайские батареи действительно позволяют снизить цену автомобиля. Однако при необходимости замены баланс резко меняется. Новый аккумулятор LG оценивается примерно в 18 тысяч долларов, тогда как замена батареи Panasonic обходится около 9,5 тысячи. В долгосрочной перспективе такая разница нивелирует начальную выгоду и усиливает сомнения у тех, кто рассматривает электромобиль как актив на несколько лет владения, а не как краткосрочный транспорт.

Сравнение аккумуляторов LG и Panasonic для электромобилей Tesla

Батареи LG китайского производства выигрывают за счёт более низкой цены на старте, но уступают по ресурсу и ремонтопригодности. Аккумуляторы Panasonic дороже в производстве, однако служат дольше и допускают восстановление отдельных элементов. Для владельцев, планирующих длительную эксплуатацию и ориентирующихся на развитие рынка электромобилей, этот фактор становится одним из ключевых при выборе.

Плюсы и минусы разных батарей

Тип аккумулятора влияет не только на стоимость машины, но и на будущие расходы, страхование и ликвидность при перепродаже. Особенно это заметно на фоне растущего интереса к подержанным китайским автомобилям, где ресурс батареи становится критическим параметром.

Плюсы батарей LG: более низкая цена на старте, массовая доступность.

Минусы батарей LG: ускоренная деградация, высокий процент неремонтируемых модулей, дорогая полная замена.

Плюсы батарей Panasonic: больший срок службы, возможность ремонта, ниже совокупные затраты владения.

Минусы батарей Panasonic: более высокая первоначальная стоимость.

Советы по выбору электромобиля с учетом батареи

Уточняйте производителя и страну сборки аккумулятора до покупки. Сравнивайте не цену автомобиля, а полную стоимость владения на дистанции 5-10 лет. Учитывайте доступность ремонта и стоимость замены батареи в вашем регионе. Для длительной эксплуатации отдавайте приоритет проверенным химиям и производителям.

Популярные вопросы о батареях электромобилей

Как выбрать аккумулятор для электромобиля?

Ориентируйтесь на производителя ячеек, статистику деградации и ремонтопригодность, а не только на паспортную ёмкость.

Сколько стоит замена батареи Tesla?

В зависимости от типа аккумулятора и рынка цена колеблется от 9,5 до 18 тысяч долларов.

Что лучше для долгой эксплуатации — LG или Panasonic?

С точки зрения ресурса и экономической целесообразности батареи Panasonic показывают более стабильные результаты.