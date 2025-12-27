Икона электрического будущего дала трещину: владельцы всё чаще говорят, что их обманули

Экономия на старте при покупке электромобиля может выглядеть разумной, но со временем превращается в источник крупных расходов. Европейские сервисы, работающие с электрокарами, фиксируют тревожные показатели отказов батарей китайского производства в ряде моделей Tesla. Разница между краткосрочной выгодой и реальной стоимостью владения здесь становится особенно наглядной. Об этом сообщает Autoblog.
Европейская ремонтная мастерская EV Clinic, специализирующаяся на электромобилях, столкнулась с массовыми отказами аккумуляторов LG NCM811 китайской сборки, установленных в Tesla Model 3 и Model Y. По данным сервиса, более 90% таких батарей не подлежат восстановлению на уровне отдельных ячеек. Износ модулей оказывается критическим, из-за чего ремонт теряет практический смысл и превращается в прямую замену всего блока.
При сравнении китайских батарей LG с аккумуляторами Panasonic американского производства выявились принципиальные различия. Элементы Panasonic демонстрируют низкое внутреннее сопротивление — около 10 мОм, тогда как новые батареи LG с завода в Нанкине стартуют примерно с 28 мОм. Для Panasonic такие значения обычно совпадают с началом деградации. В вышедших из строя модулях LG часто фиксируется одновременный отказ большого числа ячеек, что делает восстановление экономически нецелесообразным.
По оценкам техников, аккумуляторы Panasonic способны работать до пробега около 250 тысяч миль и при этом сохраняют ремонтопригодность. Китайские батареи LG, по тем же наблюдениям, редко проходят больше 155 тысяч миль. Разница примерно в 37% напрямую отражается на остаточной стоимости машины, расходах на обслуживание и восприятии электромобиля на вторичном рынке, где всё чаще обсуждаются риски владения моделями с китайскими комплектующими.
На этапе покупки китайские батареи действительно позволяют снизить цену автомобиля. Однако при необходимости замены баланс резко меняется. Новый аккумулятор LG оценивается примерно в 18 тысяч долларов, тогда как замена батареи Panasonic обходится около 9,5 тысячи. В долгосрочной перспективе такая разница нивелирует начальную выгоду и усиливает сомнения у тех, кто рассматривает электромобиль как актив на несколько лет владения, а не как краткосрочный транспорт.
Батареи LG китайского производства выигрывают за счёт более низкой цены на старте, но уступают по ресурсу и ремонтопригодности. Аккумуляторы Panasonic дороже в производстве, однако служат дольше и допускают восстановление отдельных элементов. Для владельцев, планирующих длительную эксплуатацию и ориентирующихся на развитие рынка электромобилей, этот фактор становится одним из ключевых при выборе.
Тип аккумулятора влияет не только на стоимость машины, но и на будущие расходы, страхование и ликвидность при перепродаже. Особенно это заметно на фоне растущего интереса к подержанным китайским автомобилям, где ресурс батареи становится критическим параметром.
Уточняйте производителя и страну сборки аккумулятора до покупки.
Сравнивайте не цену автомобиля, а полную стоимость владения на дистанции 5-10 лет.
Учитывайте доступность ремонта и стоимость замены батареи в вашем регионе.
Для длительной эксплуатации отдавайте приоритет проверенным химиям и производителям.
Ориентируйтесь на производителя ячеек, статистику деградации и ремонтопригодность, а не только на паспортную ёмкость.
В зависимости от типа аккумулятора и рынка цена колеблется от 9,5 до 18 тысяч долларов.
С точки зрения ресурса и экономической целесообразности батареи Panasonic показывают более стабильные результаты.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.