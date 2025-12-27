Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиаперелёты без багажа и ручной клади чаще выбирают пассажиры — New York Post
Снегопады и "атмосферная река" вызвали массовые задержки и отмены рейсов в США
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
На Земле не собрать soft cell — доказали прямо на МКС
В средней полосе России лук обычно убирают в первой половине августа
Никита Пресняков заложил доставшуюся от Пугачёвой квартиру
Более 2,5 г сахара в кофе убирают его пользу — нутрициологи
Срок службы автомобильного аккумулятора составляет в среднем 3–5 лет — Carandmotor
Учёные зафиксировали циркуляцию морбилливируса у китов в Арктике — Earth

Запас хода решает всё: гибридные кроссоверы неожиданно стали новым стандартом роскоши

Li Auto L9 на российском рынке предлагает гибридный SUV с запасом хода более 1000 км
Авто

Гибридные кроссоверы всё увереннее занимают нишу премиум-SUV, сочетая мощность, запас хода и высокий уровень комфорта. Для дорогих моделей комбинированная силовая установка уже стала не экзотикой, а логичным стандартом. Российский рынок, несмотря на ограничения, предлагает немало таких автомобилей — как официально, так и по альтернативным каналам поставок. Об этом сообщает издание Rambler.

Li Auto L7 001
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Li Auto L7 001

Официальные гибридные SUV в России

Почти все премиальные гибриды, представленные в России официально, имеют китайское происхождение. Многие из них сначала завоевали популярность через параллельный импорт, после чего получили сервисную поддержку и гарантию.

Exeed Exlantix ET построен на электрической архитектуре E0X и предлагается исключительно как полноприводный гибрид. Бензиновый мотор здесь работает генератором, а движение обеспечивают электродвигатели с суммарной отдачей почти 470 л. с. Кроссовер оснащён пневмоподвеской, адаптирован для российского климата и сопровождается длительной гарантией.

Li Auto L9 стал одним из самых узнаваемых премиальных гибридов последних лет. Флагман сочетает просторный салон, развитые ассистенты водителя и мощную электрическую часть. Значительный запас хода более 1000 км позволяет использовать автомобиль как электромобиль в городе.

ROX 01 выделяется внушительным крутящим моментом и большой батареей, обеспечивающей солидную автономность без запуска ДВС. Модель ориентирована на комфорт и дальние поездки, предлагая полный привод и высокую отдачу электромоторов.

Seres Aito M9 и Voyah Taishan готовятся занять верхнюю часть сегмента. Оба кроссовера делают ставку на богатое оснащение, крупные размеры и мощные гибридные установки. Для российского рынка заявлены адаптированные мультимедийные системы и сервисная поддержка.

WEY 07 уже прошёл обновление с учётом местной специфики. Модель получила интеграцию сервисов "Яндекса", доработанную телематику и одну из самых мощных силовых установок в классе, что делает её интересной альтернативой более дорогим конкурентам.

Параллельный импорт: самые технологичные предложения

Часть самых ярких гибридных кроссоверов пока доступна в России через альтернативные каналы. Denza N9 выделяется экстремальной мощностью и сложной схемой с несколькими электромоторами, предлагая динамику уровня спорткара в формате большого SUV.

Lynk & Co 900 позиционируется как прямой конкурент флагманов Li Auto и Aito. Модель делает ставку на просторный салон, продвинутые системы помощи водителю и широкий выбор версий, различающихся по мощности и ёмкости батареи.

Zeekr 9X стал первым гибридом бренда, ранее специализировавшегося на электромобилях. Кроссовер сочетает футуристичный дизайн, развитую электронику и рекордную автономность, отражая неожиданный успех гибридных кроссоверов в премиальном сегменте.

Сравнение: официальные поставки и параллельный импорт

Официально продаваемые гибридные кроссоверы выигрывают за счёт гарантии, адаптации под российские условия и сервисной поддержки. Модели параллельного импорта часто предлагают более высокие характеристики и новейшие технологии, но требуют осторожного подхода к обслуживанию и страхованию.

Плюсы и минусы премиальных гибридных кроссоверов

Современные гибридные SUV совмещают динамику, тишину хода и сниженный расход топлива. Они подходят для города и дальних поездок, а также позволяют реже зависеть от АЗС.

  • Плюсы: высокая мощность, большой запас хода, комфорт, современные ассистенты, налоговые и топливные преимущества.
  • Минусы: высокая цена, сложность конструкции, зависимость от качества сервисного обслуживания и батареи.

Советы по выбору гибридного кроссовера шаг за шагом

Определите, важнее ли официальная гарантия или максимальные характеристики.
Уточните реальный запас хода на электротяге в российских условиях.
Оцените доступность сервиса и запчастей.
Проверьте возможности зарядки дома и в поездках.
Сравните оснащение и системы помощи водителю.

Популярные вопросы о гибридных кроссоверах

Что выгоднее — гибрид или электромобиль?
Гибрид универсальнее: он не зависит полностью от зарядной инфраструктуры и подходит для дальних поездок.

Насколько надёжны батареи в премиальных гибридах?
Большинство производителей заявляют ресурс в сотни тысяч километров и дают длительную гарантию.

Сколько стоит обслуживание такого SUV?
Оно дороже обычного кроссовера, но часто сопоставимо с обслуживанием премиальных бензиновых моделей.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Недвижимость
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Сотрудники ГИБДД проверяют самоконтроль водителя через диалог
В 2026 году ожидается четыре астрологических затмения
Фиолетовые томаты богаты антоцианами и устойчивы к болезням
Коробки от техники нужны только в период гарантии
Слух позволяет собакам распознавать шаги и транспорт хозяина
Авиаперелёты без багажа и ручной клади чаще выбирают пассажиры — New York Post
Снегопады и "атмосферная река" вызвали массовые задержки и отмены рейсов в США
Настоящее рагу болоньезе готовят без консервированных помидоров
Молодые специалисты, умеющие применять ИИ, выигрывают — Business Insider
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.