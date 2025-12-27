Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 млрд рублей выделят для увеличения объёма льготного кредитования аграриев
Медленное запекание усилило сладость помидоров — Serious Eats
Европа столкнулась с невиданным опустошением подземных хранилищ газа
Многослойные стрижки для тонких волос создают визуальный объем — Elle
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи

Боковое рассыпалось, лобовое выжило: в чём скрытая логика автомобильной безопасности

Разные типы стекол повышают общую безопасность автомобиля — Jalopnik
Авто

Внешне все автомобильные стекла выглядят одинаково, но ведут себя при ударе принципиально по-разному. Боковые окна рассыпаются на мелкие "камешки", тогда как лобовое стекло чаще всего остается на месте, даже будучи треснувшим. Разница кроется не в случайности, а в инженерных стандартах и физике материалов. Об этом сообщает Jalopnik.

Лобовое стекло
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лобовое стекло

Почему автомобильные стекла устроены по-разному 

С первых лет автомобилестроения безопасность пассажиров стала отдельным инженерным направлением. В конце 1950-х появились трехточечные ремни безопасности, а в 1960-х в США начали действовать федеральные стандарты FMVSS, регулирующие защиту водителя и пассажиров, включая требования к стеклам. Итогом этой эволюции стал стандарт FMVSS 205, который четко разделил подходы к лобовым и боковым стеклам.

Главное отличие заключается в материале. Лобовые стекла изготавливаются из многослойного стекла, тогда как боковые и задние окна, как правило, делают из закаленного. Это решение не дизайнерское и не экономическое, а строго функциональное.

Многослойное стекло состоит из нескольких слоев, соединенных пластиковой прослойкой. Благодаря этому при ударе оно трескается, но не рассыпается, сохраняя форму и удерживая осколки, что особенно важно при появлении даже небольшого скола или трещины на лобовом стекле.

Как работает многослойное стекло

История многослойного стекла началась еще в начале XX века. Французский химик Эдуард Бенедикт заметил, что стекло с покрытием из нитрата целлюлозы не разлетается на острые осколки. Эта идея быстро перекочевала в автомобильную промышленность.

Современное лобовое стекло состоит из трех слоев: внешнего стекла, промежуточного слоя из поливинилбутирала (ПВБ) и внутреннего стекла. При ударе пластик удерживает фрагменты, снижая риск травм и попадания стекла в салон.

Помимо защиты пассажиров, лобовое стекло выполняет и конструктивную функцию. Оно поддерживает жесткость кузова и помогает крыше сохранять форму при опрокидывании автомобиля.

Почему боковые стекла рассыпаются

Боковые и задние стекла делают из закаленного стекла, которое проходит термическую обработку. Его нагревают до температуры свыше 1100 градусов, а затем резко охлаждают. В результате в материале создается внутреннее напряжение, повышающее прочность.

Когда такое стекло разрушается, оно распадается на мелкие округлые фрагменты. Это сделано намеренно: крупные острые осколки были бы куда опаснее. Кроме того, закаленное стекло облегчает экстренный выход из автомобиля при аварии.

Закаленное стекло также лучше переносит перепады температуры и нагрузку от обогрева, что особенно заметно зимой при активной работе стеклоочистителей и обогрева.

Практическое сравнение: многослойное и закаленное стекло

Многослойное стекло ориентировано на пассивную безопасность. Оно удерживает пассажиров внутри салона, снижает риск серьезных травм и повышает общую жесткость кузова.

Закаленное стекло решает другие задачи. Оно легче разбивается при точечном ударе, что важно для аварийных ситуаций, и лучше переносит температурные нагрузки, что актуально для боковых и задних окон.

Оба типа стекла дополняют друг друга и используются там, где их свойства наиболее эффективны.

Плюсы и минусы разных типов автомобильных стекол

Каждый вариант имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать при эксплуатации автомобиля.

Многослойное стекло ценится за высокий уровень безопасности. Оно снижает риск порезов, предотвращает выброс пассажиров и защищает салон от внешних предметов.

  • высокая пассивная безопасность
  • поддержка конструкции кузова
  • защита от осколков
  • более высокая стоимость производства

Закаленное стекло выигрывает в универсальности и термостойкости. Оно подходит для массового применения и проще в замене.

  • устойчивость к перепадам температуры
  • безопасное разрушение
  • широкая сфера применения
  • отсутствие удерживающего слоя при разрушении

Советы по эксплуатации автомобильных стекол

  1. Регулярно проверяйте лобовое стекло на микротрещины, особенно после попадания камней.

  2. Не откладывайте ремонт сколов — даже небольшие повреждения могут снизить прочность.

  3. При замене стекол выбирайте изделия, соответствующие заводским стандартам безопасности.

  4. Учитывайте тип стекла при установке пленок и работе обогрева.

Популярные вопросы о автомобильных стеклах

Почему лобовое стекло не рассыпается при ударе?
Потому что оно выполнено из многослойного стекла с пластиковой прослойкой, удерживающей осколки.

Что лучше для безопасности — закаленное или многослойное стекло?
Для лобового стекла оптимально многослойное, для боковых окон — закаленное. Они решают разные задачи.

Сколько стоит замена лобового стекла по сравнению с боковым?
Цена зависит от модели автомобиля и наличия датчиков, но конструктивно лобовое стекло сложнее, чем кажется.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Сейчас читают
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Еда и рецепты
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Последние материалы
Посадку лука в открытый грунт начинают при прогреве почвы до 12 °C
Медленное запекание усилило сладость помидоров — Serious Eats
Разные типы стекол повышают общую безопасность автомобиля — Jalopnik
Европа столкнулась с невиданным опустошением подземных хранилищ газа
Многослойные стрижки для тонких волос создают визуальный объем — Elle
Упражнение вакуум активирetn поперечную мышцу живота
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Декоративная капуста выдерживает заморозки до минус 10 градусов
Муравьи начали выращивать грибы 66 млн лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.