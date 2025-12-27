Мелочь, о которой никто не думал: почему Toyota срочно зовёт владельцев новых машин в сервис

Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla

Американский рынок столкнулся с очередной сервисной кампанией от Toyota, затрагивающей сразу несколько популярных моделей. Формально причина выглядит незначительной, но потенциальные последствия производитель оценивает как серьёзные. Речь идёт о дефекте, который может повлиять как на работу силовой установки, так и на пассивную безопасность, сообщает Kolesa.

Два отзыва — одна проблема

Toyota официально подтвердила запуск двух отзывных программ в США. Первая кампания касается гибридных версий Camry и Corolla Cross, вторая — кроссоверов Highlander. Несмотря на разницу моделей и узлов, суть ремонта в обоих случаях сводится к проверке и корректной установке одного болта. Производитель подчёркивает, что меры носят превентивный характер и направлены на снижение рисков для владельцев, что напрямую связано с вопросами надёжности брендов.

Гибридные Camry и Corolla Cross относятся к 2025 и 2026 модельным годам, то есть это практически новые автомобили. Общее количество машин, попадающих под отзыв, превышает 55 тысяч экземпляров. Для сегмента гибридных авто это чувствительный показатель, учитывая высокие требования к стабильности электроники и силовых компонентов.

Риски для гибридной системы

Проблема в гибридах связана с болтом, фиксирующим инвертор — ключевой элемент системы распределения энергии. Недостаточная затяжка может привести к нестабильному контакту на клеммах. В худшем сценарии это чревато потерей мощности, появлением предупреждающих сигналов на панели приборов или даже возгоранием, что особенно критично для гибридных силовых установок.

Отдельный отзыв для Toyota Highlander

Вторая сервисная кампания затрагивает кроссоверы Highlander, выпущенные в период с 10 сентября 2024 года по 6 февраля 2025 года. Точное количество автомобилей не раскрывается, однако известно, что неисправность выявлена после гарантийного обращения одного из владельцев.

Речь идёт о ремне безопасности центрального места третьего ряда. Он может быть установлен под неверным углом, что снижает эффективность фиксации пассажира и напрямую затрагивает вопросы автомобильной безопасности. Исправление проблемы стандартное: мастер откручивает крепёжный болт, корректирует положение ремня и повторно затягивает крепление. Дефект возможен как на версиях с классическим ДВС, так и на гибридных модификациях.

Сравнение: гибриды и Highlander в рамках отзыва

В случае с Camry и Corolla Cross основное внимание уделяется элементам высоковольтной системы, где даже небольшая ошибка может повлиять на работу электромотора и инвертора. Для Highlander проблема относится к пассивной безопасности и связана с защитой пассажиров. При этом оба отзыва объединяет минимальный объём вмешательства — корректная установка одного крепёжного элемента без замены узлов.

Плюсы и минусы сервисных кампаний

Подобные сервисные кампании имеют как сильные, так и слабые стороны. Они показывают уровень контроля качества, но требуют вовлечённости владельцев.

К преимуществам относятся:

бесплатное устранение неисправности;

отсутствие сложного ремонта и демонтажа агрегатов;

снижение потенциальных рисков при дальнейшей эксплуатации.

К недостаткам можно отнести:

необходимость визита к дилеру;

возможные очереди в сервисных центрах;

временные рекомендации по ограничению эксплуатации.

Советы шаг за шагом для владельцев Toyota

Проверьте VIN-номер автомобиля у официального дилера. Уточните, распространяется ли сервисная кампания на вашу модификацию. Запишитесь на обслуживание в удобное время. После визита убедитесь, что работы отмечены в сервисной истории.

