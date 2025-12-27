Мелочь, о которой никто не думал: почему Toyota срочно зовёт владельцев новых машин в сервис

Американский рынок столкнулся с очередной сервисной кампанией от Toyota, затрагивающей сразу несколько популярных моделей. Формально причина выглядит незначительной, но потенциальные последствия производитель оценивает как серьёзные. Речь идёт о дефекте, который может повлиять как на работу силовой установки, так и на пассивную безопасность, сообщает Kolesa.
Toyota официально подтвердила запуск двух отзывных программ в США. Первая кампания касается гибридных версий Camry и Corolla Cross, вторая — кроссоверов Highlander. Несмотря на разницу моделей и узлов, суть ремонта в обоих случаях сводится к проверке и корректной установке одного болта. Производитель подчёркивает, что меры носят превентивный характер и направлены на снижение рисков для владельцев, что напрямую связано с вопросами надёжности брендов.
Гибридные Camry и Corolla Cross относятся к 2025 и 2026 модельным годам, то есть это практически новые автомобили. Общее количество машин, попадающих под отзыв, превышает 55 тысяч экземпляров. Для сегмента гибридных авто это чувствительный показатель, учитывая высокие требования к стабильности электроники и силовых компонентов.
Проблема в гибридах связана с болтом, фиксирующим инвертор — ключевой элемент системы распределения энергии. Недостаточная затяжка может привести к нестабильному контакту на клеммах. В худшем сценарии это чревато потерей мощности, появлением предупреждающих сигналов на панели приборов или даже возгоранием, что особенно критично для гибридных силовых установок.
Вторая сервисная кампания затрагивает кроссоверы Highlander, выпущенные в период с 10 сентября 2024 года по 6 февраля 2025 года. Точное количество автомобилей не раскрывается, однако известно, что неисправность выявлена после гарантийного обращения одного из владельцев.
Речь идёт о ремне безопасности центрального места третьего ряда. Он может быть установлен под неверным углом, что снижает эффективность фиксации пассажира и напрямую затрагивает вопросы автомобильной безопасности. Исправление проблемы стандартное: мастер откручивает крепёжный болт, корректирует положение ремня и повторно затягивает крепление. Дефект возможен как на версиях с классическим ДВС, так и на гибридных модификациях.
В случае с Camry и Corolla Cross основное внимание уделяется элементам высоковольтной системы, где даже небольшая ошибка может повлиять на работу электромотора и инвертора. Для Highlander проблема относится к пассивной безопасности и связана с защитой пассажиров. При этом оба отзыва объединяет минимальный объём вмешательства — корректная установка одного крепёжного элемента без замены узлов.
Подобные сервисные кампании имеют как сильные, так и слабые стороны. Они показывают уровень контроля качества, но требуют вовлечённости владельцев.
К преимуществам относятся:
К недостаткам можно отнести:
Проверьте VIN-номер автомобиля у официального дилера.
Уточните, распространяется ли сервисная кампания на вашу модификацию.
Запишитесь на обслуживание в удобное время.
После визита убедитесь, что работы отмечены в сервисной истории.
Как узнать, попал ли автомобиль под отзыв?
Проверка осуществляется по VIN-номеру через дилерскую сеть Toyota.
Сколько стоит ремонт по сервисной кампании?
Все работы выполняются бесплатно, включая диагностику и повторную установку крепежа.
Что лучше — ехать в сервис сразу или ждать уведомления?
Производитель рекомендует не откладывать визит, особенно владельцам гибридных автомобилей.
