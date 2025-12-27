Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Они стали почти родными, но исчезли без шума: какие китайские машины тихо ушли с рынка

Chery прекратила продажи гибридов Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro
Авто

Российский авторынок в 2025 году продолжил меняться быстрее, чем к этому привыкли покупатели. Китайские марки по-прежнему усиливают присутствие, но параллельно убирают из линеек отдельные модели и целые направления. Эти решения продиктованы не уходом с рынка, а холодным пересчётом спроса, маржинальности и логистики. Об этом сообщает Autonews.

Chery
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Chery

Geely: локализация вместо прямых поставок

В 2025 году Geely пересмотрела модельную матрицу для России. Из официального предложения исчез седан Emgrand, который так и не стал массовым выбором в своём сегменте. Основной причиной стала комбинация падающего интереса к седанам и жёсткой конкуренции с Lada и Chery, а также общее перераспределение спроса внутри бренда.

Фактически модель не ушла окончательно. Её роль занял локализованный Belgee S50, выпускаемый в Белоруссии. Такой подход укладывается в тренд, при котором локализованные аналоги Geely оказываются более устойчивыми к внешним ограничениям и лучше вписываются в экономику продаж.

Компактный кроссовер Coolray также покинул российскую линейку. Его место занял Cityray — более унифицированный с другими моделями и выгодный для бренда с точки зрения платформы и себестоимости. Для покупателей это означает сужение выбора, но более чёткое позиционирование внутри сегмента доступных SUV.

Chery: отказ от гибридных экспериментов

Chery в 2025 году убрала с официальных ресурсов гибридные версии Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro с установкой PHEV. Эти модели вышли на рынок относительно недавно, но не смогли показать стабильный спрос даже на фоне растущего интереса к «зелёным» технологиям.

Причины оказались прагматичными. Высокая цена по сравнению с бензиновыми версиями, слабая инфраструктура и отсутствие ощутимых льгот сделали гибриды нишевым продуктом. Дополнительно на решение повлияла стратегия «двойников», когда модельный ряд упрощается за счёт локальных версий под другими брендами.

Skywell: ставка не сработала

Бренд Skywell официально завершил работу в России в 2025 году. Компания вышла на рынок в 2022-м с электрическим кроссовером ET5 и гибридом HT-I, но закрепиться так и не смогла.

Продажи оставались минимальными, дилерская сеть развивалась медленно, а узнаваемость бренда не росла. На фоне высокой стоимости владения проект оказался экономически неустойчивым. При этом компания заявила о сохранении гарантийных обязательств и сервисной поддержки через партнёров.

Omoda: кроссоверы как единственный приоритет

Omoda в 2025 году полностью отказалась от седанов на российском рынке. Из линейки исчезли S5 и версия GT, хотя отдельные автомобили ещё можно найти у дилеров.

Решение связано с позиционированием бренда. Omoda делает ставку на молодёжные кроссоверы, которые продаются заметно лучше и соответствуют ожиданиям аудитории. В перегруженном сегменте седанов модели бренда не смогли конкурировать по объёмам.

Evolute: электроседан вне спроса

Осенью 2025 года было остановлено производство электроседана Evolute i-Pro, созданного на базе Dongfeng Aeolus E70. Модель собирали в Липецкой области, но спрос со стороны частных покупателей и такси оказался ограниченным.

Электроседаны в России по-прежнему остаются нишей. Даже на фоне общего присутствия китайских марок и роста импорта доля китайских автомобилей на рынке всё чаще перераспределяется в пользу кроссоверов и локализованных моделей.

Сравнение: какие форматы уходят, а какие остаются

Рынок наглядно показал разницу в устойчивости сегментов. Седаны массового класса теряют позиции без серьёзного ценового преимущества. Электроседаны остаются нишевым решением. Кроссоверы, напротив, продолжают расти за счёт универсальности, клиренса и восприятия как базового формата для семьи и города.

Плюсы и минусы оптимизации модельных линеек

Оптимизация стала для брендов инструментом выживания. Она снижает издержки, упрощает логистику и делает предложение понятнее.

  • Плюсы: стабильные поставки, предсказуемые цены, развитие локального сервиса.
  • Минусы: сокращение выбора и уход нишевых версий.

Советы по выбору автомобиля в 2026 году

  1. Обращайте внимание на локальную сборку и наличие запчастей.

  2. Делайте ставку на популярные сегменты — кроссоверы и проверенные бензиновые версии.

  3. Гибриды и электромобили выбирайте только при понятных условиях эксплуатации.

Популярные вопросы о китайских брендах на российском рынке

Какие китайские марки ушли из России в 2025 году?
Полностью рынок покинул Skywell, остальные бренды сократили или переработали линейки.

Стоит ли покупать электромобиль сейчас?
Да, при наличии зарядной инфраструктуры, но выбор моделей и сценариев использования ограничен.

Что лучше выбрать — седан или кроссовер?
Кроссовер остаётся более универсальным и ликвидным вариантом для российских условий.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
