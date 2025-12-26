Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Руль стал легче, а машина умнее: незаметная деталь, которая тихо изменила весь автопром

Электроусилитель руля снизил расход топлива автомобилей — Jalopnik
Авто

Электроусилитель руля давно перестал быть экзотикой и стал стандартом для большинства новых автомобилей. Его появление изменило не только ощущения за рулём, но и подход автопроизводителей к конструкции машин. За этим переходом стоят не вкусовые предпочтения, а вполне прагматичные причины. Об этом сообщает Jalopnik.

Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)

От гидравлики к электронике: как всё началось

До середины XX века управление автомобилем требовало ощутимых физических усилий. Ситуацию изменил гидроусилитель руля, впервые массово применённый в начале 1950-х годов. Он сделал парковку и манёвры проще, но добавил машине вес, сложность и постоянную нагрузку на двигатель.

Со временем автопром начал искать более гибкие решения. Электроусилитель руля (EPS), впервые появившийся в серийном автомобиле в начале 1990-х, стал логичным этапом эволюции. Вместо насосов, шлангов и жидкости в дело вступили электромоторы, датчики и электронные блоки управления, из-за чего рулевое управление зимой стало заметно стабильнее и предсказуемее.

Экономия топлива и соответствие нормам

Одной из ключевых причин перехода на EPS стала борьба за каждый процент топливной эффективности. Гидравлический усилитель работает постоянно, отбирая мощность у двигателя даже тогда, когда руль не поворачивается.

Электроусилитель включается только по необходимости. Это снижает паразитные потери, уменьшает расход топлива и помогает автопроизводителям укладываться в жёсткие экологические нормативы. В условиях, где даже расход топлива зимой растёт из-за холода и прогревов, такие проценты имеют решающее значение для серийных моделей.

Гибкость настройки и компоновки

Ранние версии EPS часто критиковали за "пустой" руль и слабую обратную связь. Однако со временем производители научились тонко настраивать алгоритмы. Теперь уровень усилия и отклика можно калибровать под разные режимы — от комфортного до спортивного.

Отказ от гидравлики также упростил компоновку. В моторном отсеке стало меньше узлов, исчезла необходимость обслуживания жидкости, а сама система стала легче. Это дало инженерам больше свободы при проектировании кузова и шасси.

Интеграция с электронными системами

Современный автомобиль — это сеть взаимосвязанных электронных систем. EPS легко взаимодействует с ABS, системами стабилизации, удержания в полосе, автопарковкой и ассистентами вождения.

Датчики электроусилителя передают данные о скорости, угле поворота и состоянии дороги в центральные блоки управления. Без такой интеграции невозможны функции частичной автономности, которые постепенно становятся отраслевым стандартом.

Сравнение гидроусилителя и электроусилителя руля

Гидроусилитель отличается привычной механической связью, но требует обслуживания, увеличивает массу автомобиля и постоянно нагружает двигатель.

Электроусилитель легче, экономичнее и лучше подходит для современных электронных ассистентов. При этом его характер можно программно менять, адаптируя под разные типы автомобилей — от городских хэтчбеков до электромобилей.

Плюсы и минусы электроусилителя руля

Переход на EPS имеет практические последствия для владельцев и производителей.

Плюсы: снижение расхода топлива, отсутствие рабочей жидкости, лучшая совместимость с системами помощи водителю, гибкость настроек.
Минусы: высокая стоимость электронных компонентов и более дорогой ремонт при серьёзных неисправностях.

Советы по выбору автомобиля с EPS

  1. Обратите внимание на настройки рулевого управления и наличие режимов езды.

  2. Проверьте отзывы о конкретной модели — калибровка сильно влияет на ощущения.

  3. Уточните условия гарантии на электронные компоненты рулевого управления.

Популярные вопросы о электроусилителе руля

Чем EPS лучше гидроусилителя?

Он экономичнее, легче и лучше интегрируется с электронными системами безопасности.

Требует ли EPS обслуживания?

Регулярного обслуживания не требуется, так как в системе нет жидкости.

Подходит ли EPS для активной езды?

Современные системы позволяют настраивать усилие и обратную связь под стиль вождения.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
